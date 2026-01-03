Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаУдар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
Спорт

Тест олимпийской трассы: Клебо разрывает соперников на «Тур де Ски»

Лыжи. «Тур де Ски». 5-й этап. Спринт. Классический стиль. Финалы. ОНЛАЙН
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо
Global Look Press

В рамках пятого этапа «Тур де Ски» проходят финальные заезды на спринтерской дистанции у мужчин и женщин! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Трансляция
Автообновление
18:02

Общий состав финалисток на ваших экранах.

18:00

Джессика Диггинс не смогла вырваться в свободную колею на финишной прямой, из-за чего не хватило ей долей секунды, чтобы пройти в финальный забег как лаки-лузеру!

17:55

Представительницы Норвегии и Финляндии успешно отбираются в финал, шведки Мая Дальквист и Моа Илар будут ожидать итогов второго полуфинала!

17:50

И тут же стартует первая полуфинальная гонка у дам! Следим безостановочно за лыжами!

17:49

Вот такими оказались полуфиналы у мужчин. Сразу четыре норвежца во главе с Клебо будут разбираться друг с другом в первой 1/2.

17:47

А вот и итог последнего четвертьфинала у мужчин.

17:42

Харольд Амундсен опередил конкурентов и уверенно вышел в полуфинал по итогам четвертого четвертьфинала!

17:37

Фаворит третьего забега — Альвар Мюльбарг — сломал палку о стартовую колодку и прибыл к финишу последним!

17:31

Итоги второй четвертьфинальной гонки на ваши экранах.

17:25

Результат первой гонки на ваших экранах. Клебо ожидаемо победил, а вот чешский спортсмен не справился с поворотом и упал, из-за чего совсем рано выбыл из борьбы.

17:21

А на старт уже стремятся лыжники! Формат все тот же — пять четвертьфиналов, из каждого в полуфинал проходят по два участника — по истечении всех гонок в полуфинал как лаки-лузеры попадут два быстрейших спортсмена.

17:20

В полуфинале выступят вот эти 12 лыжниц.

17:18

А вот и участницы последнего забега прибыли на финиш.

17:12

Предпоследний забег тоже оказался без сюрпризов, Джессика Диггинс отобралась в полуфинал со второго места.

17:05

Подошел к концу третий забег, его результаты на экранах.

16:59

Моа Илар очень уверенно разобралась с оппонентками и в прекрасном стиле защитила статус фаворитки!

16:52

А тем временем в стартовых колодках находятся уже участницы второго забега!

16:51

Яспин Юенсу спокойно с победой вышла в полуфинал, сумев набрать большой отрыв от соперниц на подъеме и докатить до финиша.

16:45

Участницы первого четвертьфинала на ваших экранах, немка Пия Финк не принимает участие в нем по здоровью.

16:40

Первый четвертьфинал у женщин стартует уже через пять минут!

16:35

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В рамках пятого этапа «Тур де Ски» проходят финальные заезды на спринтерской дистанции у мужчин и женщин! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_22288315_rnd_3",
    "video_id": "record::ee47a94e-4a8b-4f6b-b7cc-01229164be69"
}
 
Теперь вы знаете
7 игр, которые прокачают навыки для бизнеса или карьеры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+