Тест олимпийской трассы: Клебо разрывает соперников на «Тур де Ски»

Общий состав финалисток на ваших экранах.
Джессика Диггинс не смогла вырваться в свободную колею на финишной прямой, из-за чего не хватило ей долей секунды, чтобы пройти в финальный забег как лаки-лузеру!
Представительницы Норвегии и Финляндии успешно отбираются в финал, шведки Мая Дальквист и Моа Илар будут ожидать итогов второго полуфинала!
И тут же стартует первая полуфинальная гонка у дам! Следим безостановочно за лыжами!
Вот такими оказались полуфиналы у мужчин. Сразу четыре норвежца во главе с Клебо будут разбираться друг с другом в первой 1/2.
А вот и итог последнего четвертьфинала у мужчин.
Харольд Амундсен опередил конкурентов и уверенно вышел в полуфинал по итогам четвертого четвертьфинала!
Фаворит третьего забега — Альвар Мюльбарг — сломал палку о стартовую колодку и прибыл к финишу последним!
Итоги второй четвертьфинальной гонки на ваши экранах.
Результат первой гонки на ваших экранах. Клебо ожидаемо победил, а вот чешский спортсмен не справился с поворотом и упал, из-за чего совсем рано выбыл из борьбы.
А на старт уже стремятся лыжники! Формат все тот же — пять четвертьфиналов, из каждого в полуфинал проходят по два участника — по истечении всех гонок в полуфинал как лаки-лузеры попадут два быстрейших спортсмена.
В полуфинале выступят вот эти 12 лыжниц.
А вот и участницы последнего забега прибыли на финиш.
Предпоследний забег тоже оказался без сюрпризов, Джессика Диггинс отобралась в полуфинал со второго места.
Подошел к концу третий забег, его результаты на экранах.
Моа Илар очень уверенно разобралась с оппонентками и в прекрасном стиле защитила статус фаворитки!
А тем временем в стартовых колодках находятся уже участницы второго забега!
Яспин Юенсу спокойно с победой вышла в полуфинал, сумев набрать большой отрыв от соперниц на подъеме и докатить до финиша.
Участницы первого четвертьфинала на ваших экранах, немка Пия Финк не принимает участие в нем по здоровью.
Первый четвертьфинал у женщин стартует уже через пять минут!
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В рамках пятого этапа «Тур де Ски» проходят финальные заезды на спринтерской дистанции у мужчин и женщин! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.