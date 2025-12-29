Россиянка сражается со звездами на «Тур де Ски». LIVE

Размер шрифта
Российская лыжница Дарья Непряева участвует в классической гонке на 10 км с раздельным стартом в рамках второго этапа «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Трансляция
Автообновление
17:28

Дарья Непряева опустилась сейчас на 19-е место. Она проиграла нынешнему лидеру Астрид Ойре Шлинн 1:22,5 минуты.

17:24

Вот это да! Трехкратная чемпионка мира Фрида Карлссон финишировала лишь четвертой на данный момент — у нее не будет даже бронзовой медали. Астрид Ойре Шлинн показала лучшее время на данный момент и превзошла Карлссон на целых 35,7 секунды. На втором месте сейчас Тереза Штадлобер (+7 секунд), а на третьем — Кертту Нисканен (+33,2 секунды).

17:20

На отметке 8 км Фрида Карлссон совсем далеко отпустила лидирующую Астрид Шлинн — она уступает уже 26,7 секунды.

17:18

Астрид Шлинн увеличила свой отрыв на отметке 7,1 км. Теперь она обгоняет ближайшую преследовательницу Терезу Штадлобер на четыре секунды, а Фриду Карлссон — на 17,4 секунды.

17:16

Дарья Непряева финишировала с результатом 26:56,2 минуты. На данный момент это третий результат.

17:16

На отметке 6,7 км Фрида Карлссон остается третьей. Первая — Астрид Шлинн, которая обгоняет Фриду на 14,8 секунды.

17:14

Фрида Карлссон не смогла стать лидером на отметке 5 км. На данный момент у нее третий результат: шведская лыжница уступила 12,7 секунды Астрид Ойре Шлинн из Норвегии.

17:12

На отметке 8,1 км Непряева показала время 21:18 минуты. Это пока четвертый результат. Россиянка уступает промежуточному лидеру 14 секунд.

17:11

Фрида Карлссон тем временем обновила лучшее время на контрольной отсечке 3 км. Однако Астрид Ойре Шлинн дышит ей в спину, уступая всего 0,8 секунды.

17:09

На отметке 7,1 км Непряева продолжает оставаться третьей. Она проигрывает нынешнему лидеру Ингебригтсен 9,6 секунды.

17:07

На отметке 6,7 км Непряева пока удерживает третий результат, проигрывая промежуточному лидеру 10,6 секунды.

17:05

Фрида Карлссон стартовала в бешеном темпе: уже обновила лучшее время на трех первых контрольных отсечках. На отметке 2,1 км Карлссон «привезла» 8,1 секунды ближайшей преследовательнице.

17:03

На отметке 5 км Непряева показала второй результат — проиграла уже целых 10 секунд Еве Ингебригтсен.

17:01

На трассу вышли главные фавориты гонки — шведские лыжницы Фрида Карлссон и Эбба Андерссон, а также Астрид Ойре Шлинн и Хайди Венг из Норвегии.

16:59

На отметке 3 км Непряева стала второй — проиграла 2,3 секунды норвежке Еве Ингебригтсен.

16:56

На отметке 2,1 км Непряева остается лидером на данный момент! Ее время — 6:37,9 минуты.

16:54

На отметке 1,7 км Непряева сильно прибавила и показала лучшее время — 4:49,8 минут.

16:53

Пятикратная призерка Олимпийских игр — Криста Пярмякоски из Финляндии — стартовала в гонке под 19-м номером!

16:51

Непряева преодолела отметку 0,2 км с пятым результатом. Она уступила 3,1 секунды нынешнему лидеру — Марте Розенберг из Швеции.

16:49

23-летняя российская лыжница, чемпионка мира среди юниоров Дарья Непряева ушла на трассу!

16:45

Гонка началась!

16:30

Здравствуйте, уважаемые любители лыжных гонок! Сегодня россиянка Дарья Непряева стартует под девятым номером в гонке на 10 км классическим стилем.
