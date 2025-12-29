Россиянка сражается со звездами на «Тур де Ски». LIVE

17:24

Вот это да! Трехкратная чемпионка мира Фрида Карлссон финишировала лишь четвертой на данный момент — у нее не будет даже бронзовой медали. Астрид Ойре Шлинн показала лучшее время на данный момент и превзошла Карлссон на целых 35,7 секунды. На втором месте сейчас Тереза Штадлобер (+7 секунд), а на третьем — Кертту Нисканен (+33,2 секунды).