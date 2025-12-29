Россиянка сражается со звездами на «Тур де Ски». LIVE

Дарья Непряева опустилась сейчас на 19-е место. Она проиграла нынешнему лидеру Астрид Ойре Шлинн 1:22,5 минуты.
Вот это да! Трехкратная чемпионка мира Фрида Карлссон финишировала лишь четвертой на данный момент — у нее не будет даже бронзовой медали. Астрид Ойре Шлинн показала лучшее время на данный момент и превзошла Карлссон на целых 35,7 секунды. На втором месте сейчас Тереза Штадлобер (+7 секунд), а на третьем — Кертту Нисканен (+33,2 секунды).
На отметке 8 км Фрида Карлссон совсем далеко отпустила лидирующую Астрид Шлинн — она уступает уже 26,7 секунды.
Астрид Шлинн увеличила свой отрыв на отметке 7,1 км. Теперь она обгоняет ближайшую преследовательницу Терезу Штадлобер на четыре секунды, а Фриду Карлссон — на 17,4 секунды.
Дарья Непряева финишировала с результатом 26:56,2 минуты. На данный момент это третий результат.
На отметке 6,7 км Фрида Карлссон остается третьей. Первая — Астрид Шлинн, которая обгоняет Фриду на 14,8 секунды.
Фрида Карлссон не смогла стать лидером на отметке 5 км. На данный момент у нее третий результат: шведская лыжница уступила 12,7 секунды Астрид Ойре Шлинн из Норвегии.
На отметке 8,1 км Непряева показала время 21:18 минуты. Это пока четвертый результат. Россиянка уступает промежуточному лидеру 14 секунд.
Фрида Карлссон тем временем обновила лучшее время на контрольной отсечке 3 км. Однако Астрид Ойре Шлинн дышит ей в спину, уступая всего 0,8 секунды.
На отметке 7,1 км Непряева продолжает оставаться третьей. Она проигрывает нынешнему лидеру Ингебригтсен 9,6 секунды.
На отметке 6,7 км Непряева пока удерживает третий результат, проигрывая промежуточному лидеру 10,6 секунды.
Фрида Карлссон стартовала в бешеном темпе: уже обновила лучшее время на трех первых контрольных отсечках. На отметке 2,1 км Карлссон «привезла» 8,1 секунды ближайшей преследовательнице.
На отметке 5 км Непряева показала второй результат — проиграла уже целых 10 секунд Еве Ингебригтсен.
На трассу вышли главные фавориты гонки — шведские лыжницы Фрида Карлссон и Эбба Андерссон, а также Астрид Ойре Шлинн и Хайди Венг из Норвегии.
На отметке 3 км Непряева стала второй — проиграла 2,3 секунды норвежке Еве Ингебригтсен.
На отметке 2,1 км Непряева остается лидером на данный момент! Ее время — 6:37,9 минуты.
На отметке 1,7 км Непряева сильно прибавила и показала лучшее время — 4:49,8 минут.
Пятикратная призерка Олимпийских игр — Криста Пярмякоски из Финляндии — стартовала в гонке под 19-м номером!
Непряева преодолела отметку 0,2 км с пятым результатом. Она уступила 3,1 секунды нынешнему лидеру — Марте Розенберг из Швеции.
23-летняя российская лыжница, чемпионка мира среди юниоров Дарья Непряева ушла на трассу!
Гонка началась!
Здравствуйте, уважаемые любители лыжных гонок! Сегодня россиянка Дарья Непряева стартует под девятым номером в гонке на 10 км классическим стилем.