Надежда России на Олимпийских играх борется за золото в Москве. LIVE

Сарновский очень уверенно исполнил четверной сальхов и четверной тулуп, — судьи насыпали по два балла сверху за качество исполнения.
Также ученику Плющенко блестяще удался тройной аксель (судьи дали бонусами 2,40 балла), тройной риттбергер, тройной лутц + двойной тулуп и секвенция тройной аксель + двойной аксель + двойной аксель тоже была оценена очень высоко.
Сарновский в целом порадовал отличными прыжками.
Однако под конец программы силы оставили фигуриста, и он исполнил вращение в волчке лишь на второй уровень из четырех, а также получил за дорожку шагов самый низкий, первый уровень. Жаль, что спортсмен потерял на этом баллы, — в остальном все было великолепно.
Сарновский катался под мощные треки из фильма «Гладиатор» с хоровым исполнением и показал настоящую борьбу.
Оценка Маринина за произвольную программу — 127,25, общая сумма — 195,07. «Спасибо судьям!» — говорит его тренер Светлана Соколовская. «Спасибо», — вторит ей фигурист.
Маринин начал с тройного акселя, но его закрутило после приземления, и он с трудом выехал.
Фигурист решил сразу исполнить еще один тройной аксель, но на этот раз вышло хуже: он коснулся льда рукой, а судьи еще и засчитали этот прыжок как повтор (то есть баллов за него спортсмен не получит).
Маринин также ошибся на одном из каскадов — сделал двойной лутц + тройной тулуп вместо 3+3.
К счастью, в остальном фигурист выступил чисто — исполнил тройной сальхов, тройной сальхов, секвенцию тройной риттбергер + двойной аксель + двойной аксель и сольный тройной риттбергер.
Маринин катался под композиции из мюзикла «Призрак Оперы», которые пока что задавили его своей монументальностью.
На льду — Артемий Маринин из группы Светланы Соколовской, которая базируется в школе Татьяны Навки «Наши надежды»!
Федосимов чисто исполнил четверной тулуп, но неожиданно упал с двойного акселя, который был вторым прыжком в этой секвенции.
После этого фигурист уверенно исполнил сольный четверной тулуп, однако кардинально выправить ситуацию это не помогло.
Данилу пришлось бороться почти за все прыжки: с ошибками были исполнены каскады двойной аксель + тройной тулуп, тройной лутц + ойлер + двойной сальхов и сольный тройной флип. Везде была борьба на выезде и недокруты. А с тройного лутца Федосимов и вовсе упал.
Кроме четверных тулупов, чистым получился только тройной риттбергер.
Федосимов катался под харизматичный блюз I Put A Spell On You (Garou), но постоянные ошибки не позволили ему соответствовать этой мощной музыке. Однако все еще впереди! Пожелаем удачи 21-летнему фигуристу.
Полянский блестяще исполнил четверной лутц в самом начале программы и получил от судей два балла бонусами за высокое качество исполнения!
Кроме того, Михаил порадовал чистым четверным тулупом, а также исполнил непростой каскад тройной лутц + тройной риттбергер и секвенцию тройной флип + двойной аксель + двойной аксель во второй половине программы.
К сожалению, были и грубые ошибки: фигурист сделал «бабочку» и скрутил всего двойной сальхов вместо четверного. Тройной аксель также не удался в полной мере: спортсмен перевалился на вторую ногу при приземлении. Наконец, Михаил серьезно недокрутил тройной лутц.
Полянский катался под музыку из балета «Спартак» Хачатуряна и показал очень мощное катание и невероятно красивые, сложные вращения.