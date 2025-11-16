На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Спорт

Надежда России на Олимпийских играх борется за золото в Москве. LIVE

Фигурное катание. Гран-при России. Москва. Мужчины. Произвольная программа. ОНЛАЙН
В Москве проходит четвертый этап Гран-при России по фигурному катанию. Мужчины выступают с произвольной программой. Среди участников — Петр Гуменник, который поедет от России на Олимпийские игры — 2026 в Милане. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
15:37

На льду — Дамир Черипка из Краснодарского края!

15:36

Оценка Сарновского за произвольную программу — 152,95, общая сумма — 226,68.

15:35

Сарновский очень уверенно исполнил четверной сальхов и четверной тулуп, — судьи насыпали по два балла сверху за качество исполнения.

Также ученику Плющенко блестяще удался тройной аксель (судьи дали бонусами 2,40 балла), тройной риттбергер, тройной лутц + двойной тулуп и секвенция тройной аксель + двойной аксель + двойной аксель тоже была оценена очень высоко.

Сарновский в целом порадовал отличными прыжками.

Однако под конец программы силы оставили фигуриста, и он исполнил вращение в волчке лишь на второй уровень из четырех, а также получил за дорожку шагов самый низкий, первый уровень. Жаль, что спортсмен потерял на этом баллы, — в остальном все было великолепно.

Сарновский катался под мощные треки из фильма «Гладиатор» с хоровым исполнением и показал настоящую борьбу.

15:29

На льду — Никита Сарновский из «Ангелов Плющенко»!

15:28

Оценка Маринина за произвольную программу — 127,25, общая сумма — 195,07. «Спасибо судьям!» — говорит его тренер Светлана Соколовская. «Спасибо», — вторит ей фигурист.

15:27

Маринин начал с тройного акселя, но его закрутило после приземления, и он с трудом выехал.

Фигурист решил сразу исполнить еще один тройной аксель, но на этот раз вышло хуже: он коснулся льда рукой, а судьи еще и засчитали этот прыжок как повтор (то есть баллов за него спортсмен не получит).

Маринин также ошибся на одном из каскадов — сделал двойной лутц + тройной тулуп вместо 3+3.

К счастью, в остальном фигурист выступил чисто — исполнил тройной сальхов, тройной сальхов, секвенцию тройной риттбергер + двойной аксель + двойной аксель и сольный тройной риттбергер.

Маринин катался под композиции из мюзикла «Призрак Оперы», которые пока что задавили его своей монументальностью.

15:22

На льду — Артемий Маринин из группы Светланы Соколовской, которая базируется в школе Татьяны Навки «Наши надежды»!

15:21

Оценка Федосимова за произвольную программу — 116,25, общая сумма — 181,68.

15:20

Федосимов чисто исполнил четверной тулуп, но неожиданно упал с двойного акселя, который был вторым прыжком в этой секвенции.

После этого фигурист уверенно исполнил сольный четверной тулуп, однако кардинально выправить ситуацию это не помогло.

Данилу пришлось бороться почти за все прыжки: с ошибками были исполнены каскады двойной аксель + тройной тулуп, тройной лутц + ойлер + двойной сальхов и сольный тройной флип. Везде была борьба на выезде и недокруты. А с тройного лутца Федосимов и вовсе упал.

Кроме четверных тулупов, чистым получился только тройной риттбергер.

Федосимов катался под харизматичный блюз I Put A Spell On You (Garou), но постоянные ошибки не позволили ему соответствовать этой мощной музыке. Однако все еще впереди! Пожелаем удачи 21-летнему фигуристу.

15:15

На льду — Данил Федосимов из петербургской «Академии фигурного катания»!

15:14

Оценка Полянского за произвольную программу — 143,07, общая сумма — 206,52.

15:12

Полянский блестяще исполнил четверной лутц в самом начале программы и получил от судей два балла бонусами за высокое качество исполнения!

Кроме того, Михаил порадовал чистым четверным тулупом, а также исполнил непростой каскад тройной лутц + тройной риттбергер и секвенцию тройной флип + двойной аксель + двойной аксель во второй половине программы.

К сожалению, были и грубые ошибки: фигурист сделал «бабочку» и скрутил всего двойной сальхов вместо четверного. Тройной аксель также не удался в полной мере: спортсмен перевалился на вторую ногу при приземлении. Наконец, Михаил серьезно недокрутил тройной лутц.

Полянский катался под музыку из балета «Спартак» Хачатуряна и показал очень мощное катание и невероятно красивые, сложные вращения.

15:07

Соревнования открывает Михаил Полянский из петербургской «Академии фигурного катания»!

15:01

На разминку вышла первая группа участников!

15:00

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Сегодня мужчины выступают с произвольной программой на четвертом этапе Гран-при России в Москве. Порядок выступления:

