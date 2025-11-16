Надежда России на Олимпийских играх борется за золото в Москве. LIVE

15:27

Маринин начал с тройного акселя, но его закрутило после приземления, и он с трудом выехал.

Фигурист решил сразу исполнить еще один тройной аксель, но на этот раз вышло хуже: он коснулся льда рукой, а судьи еще и засчитали этот прыжок как повтор (то есть баллов за него спортсмен не получит).

Маринин также ошибся на одном из каскадов — сделал двойной лутц + тройной тулуп вместо 3+3.

К счастью, в остальном фигурист выступил чисто — исполнил тройной сальхов, тройной сальхов, секвенцию тройной риттбергер + двойной аксель + двойной аксель и сольный тройной риттбергер.

Маринин катался под композиции из мюзикла «Призрак Оперы», которые пока что задавили его своей монументальностью.