Попытка номер два: Медведев играет с американцем в Шанхае. LIVE

Теннис. Masters, Шанхай, 4 круг. Даниил Медведев (Россия) — Ленер Тьен (США). ОНЛАЙН
Geoff Burke/IMAGN IMAGES via Reuters
Даниил Медведев в рамках «Мастерса» в Шанхае играет в четвертом круге с американцем Ленером Тьеном. Они встречались в конце сентября в Пекине, и тогда россиянин не смог доиграть матч: при счете 7:5, 5:7, 0:4 он снялся с игры из-за болей и судорог. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию их очередного противостояния.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:20

Еще один продолжительный розыгрыш американец оставил за собой виннером — больше.

16:19

Слишком короткий прием от Даниила. Виннер Ленера у сетки — ровно.

16:18

В затяжном розыгрыше Тьен из обороны оказался в итоге в атаке, но в итоге сам пробил в сетку — меньше, еще брейковый мяч.

16:17

Вторая подача Ленера, долгий розыгрыш и удар Медведева в сетку в довольно простой ситуации — 40:40.

16:16

Мог Медведев закрыть гейм, но в итоге пробил в сетку — 30:40. Второй брейк-пойнт.

16:15

Тьен атаковал после приема с хафкорта, но попал в трос. Медведев пустил свечку, и американец сложным ударом сверху не попал в корт по длине — 15:40, двойной брейк-пойнт!

16:14

Очко с подачи — 15:30.

16:13

Блестящая игра Даниила в атаке после второй подачи американца — 0:30.

16:12

Какой прием Даниила! 0:15.

16:12

Не прошла первая, а после приема соперника на второй Медведев пробил в сетку — 5:5. Сразу же обратный брейк сделал Тьен.

16д:11д

И опять затяжной розыгрыш, в конце которого Медведев сорвал форхенд — 30:40, первый в матче брейк-пойнт у Тьена в такой момент!

16:10

Опять розыгрыш со второй подачи, и еще одна ошибка Даниила. Перетерпел Тьен — 30:30.

16:09

Медведев догнал укороченный в розыгрыше на второй подаче, но не перекинул сетку — 30:15.

16:08

И еще раз — 30:0.

16:08

Ошибся Тьен на приеме — 15:0.

16:0б6б

Не прошла первая у Тьена, завязался розыгрыш, и в итоге россиянин заставил оппонента пробить в сетку с хафкорта — 4:5! Медведев повел с брейком и выйдет подавать на первую партию!

16:05

Еще одна классная подача — 30:40, остался третий брейк-пойнт.

16:05

Один отыгран подачей — 15:40, еще два брейк-пойнта.

16:04

Не прошла первая, Медведев повел розыгрыш, в итоге вышел к сетке, а соперник не попал обводкой — 0:40, тройной брейк-пойнт!

16:03

И еще очко для Даниила после классной атаки — 0:30.

16:02

Вроде вел розыгрыш Тьен, но Медведев пробил неудобно и под заднюю линию, и американец ответил слишком длинно — 0:15.

16:01

Гейм за Даниилом — 4:4.

16:00

Продолжительный розыгрыш закончился ошибкой Тьена — 40:15.

16:00

Еще очко с подачи — 30:15.

15:59

Отыгрался Даниил — 15:15.

15:59

Тьен отлично принял — 0:15.

15:57

Аут по длине у россиянина — 4:3.

15:56

У обоих были шансы в этом размене, но в итоге Даниил пробил в сетку — 40:30.

15:55

Снова отыгрался американец — 30:30.

15:54

Самый затяжной розыгрыш матча! Оба были хороши в атаке и на грани проигрыша в определенных моментах. 37 ударов всего! И последний от Тьена — в сетку! 15:30.

15:53

А тут уже Тьен был хорош в атаке — 15:15.

15:53

Медведев зацепился за прием, повел розыгрыш и заставил оппонента ошибиться по длине — 0:15.

15:52

Подачей завершил свой гейм россиянин — 3:3.

15:51

Агрессивно принял Тьен и был в хорошей ситуации, но третьим ударом не перебил трос — 40:30.

15:51

Шикарнейший перевод Даниила в крайне непростом розыгрыше на 15 ударов — 30:30.

15:50

Виннером с бэкхенда в противоход закончил розыгрыш Даниил — 15:30.

15:49

Ленер сыграл коротко, Медведев успел, но не поднял мяч над сеткой — 0:30.

15:49

Отличный прием Тьена — 0:15.

15:47

Подача закрывает гейм — 3:2.

15:346

Шикарный виннер в угол корта от американца справа — 40:0.

15:46

Еще один размен за Тьеном — 30:0.

15:45

Аут в розыгрыше у Медведева — 15:0.

15:44

Очко со второй подачи — 2:2.

15:43

Активная игра Тьена заставила Медведева рисковать, но он попал! 40:15.

15:43

Прием в сетку — 30:15.

15:42

А вот тут просто идеальный виннер в угол справа — 15:15.

15:42

Теперь ошибка Медведева уже в розыгрыше на своей подаче — 0:15.

15:39

И обидный срыв Медведева с форхенда завершил гейм — 2:1.

15:39

А вот тут уже американец сорвал форхенд — 40:30.

15:38

Трос не помог Даниилу, отправив мяч в аут — 40:15.

15:38

Медведев пробил в сетку с бэкхенда — 30:15.

15:37

И тут же классная подача Тьена — 15:15.

15:37

Отличный розыгрыш в исполнении россиянина — 0:15.

15:36

Очко с подачи, гейм за Даниилом — 1:1.

15:35

В продолжительном розыгрыше застал Тьен Медведева врасплох дропшотом, но не перебросил сетку — 40:30.

15:35

Снова отыгрался приемом американец — 30:30.

15:34

Медведев попал сложным ударом, а Ленер в ответ — нет. 30:15.

15:33

Медведев вышел к сетке после подачи и прочитал попытку соперника обвести. Но дальше был отличный прием — 15:15.

15:32

Шикарным обводящим вышедшего к сетке Медведева закончил Тьен гейм — 1:0.

15:31

Аут по длине у россиянина — 40:15.

15:31

Очко с подачи — 30:15.

15:30

Коротко к боковой линии сыграл во втором розыгрыше американец, Даниил догнал, но вернул в коридор — 15:15.

15:30

Медведев забирает первый размен — 0:15.

15:29

Начинается матч. Тьен выходит на подачу.

15:22

Наконец вышли на корт игроки, и сейчас начнется разминка.

15:10

Готовятся теннисисты появиться на корте.

15:00

Победитель этого матча встретится с уже вышедшим в четвертьфинал австралийцем Алексом Де Минором.

14:45

Здравствуйте, уважаемые читатели! Даниил Медведев второй раз за девять дней играет с американцем Ленером Тьеном. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
