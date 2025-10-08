Попытка номер два: Медведев играет с американцем в Шанхае. LIVE

В затяжном розыгрыше Тьен из обороны оказался в итоге в атаке, но в итоге сам пробил в сетку — меньше, еще брейковый мяч.
Вторая подача Ленера, долгий розыгрыш и удар Медведева в сетку в довольно простой ситуации — 40:40.
Тьен атаковал после приема с хафкорта, но попал в трос. Медведев пустил свечку, и американец сложным ударом сверху не попал в корт по длине — 15:40, двойной брейк-пойнт!
Не прошла первая, а после приема соперника на второй Медведев пробил в сетку — 5:5. Сразу же обратный брейк сделал Тьен.
И опять затяжной розыгрыш, в конце которого Медведев сорвал форхенд — 30:40, первый в матче брейк-пойнт у Тьена в такой момент!
Не прошла первая у Тьена, завязался розыгрыш, и в итоге россиянин заставил оппонента пробить в сетку с хафкорта — 4:5! Медведев повел с брейком и выйдет подавать на первую партию!
Не прошла первая, Медведев повел розыгрыш, в итоге вышел к сетке, а соперник не попал обводкой — 0:40, тройной брейк-пойнт!
Вроде вел розыгрыш Тьен, но Медведев пробил неудобно и под заднюю линию, и американец ответил слишком длинно — 0:15.
Самый затяжной розыгрыш матча! Оба были хороши в атаке и на грани проигрыша в определенных моментах. 37 ударов всего! И последний от Тьена — в сетку! 15:30.
В продолжительном розыгрыше застал Тьен Медведева врасплох дропшотом, но не перебросил сетку — 40:30.
Медведев вышел к сетке после подачи и прочитал попытку соперника обвести. Но дальше был отличный прием — 15:15.
Коротко к боковой линии сыграл во втором розыгрыше американец, Даниил догнал, но вернул в коридор — 15:15.
Победитель этого матча встретится с уже вышедшим в четвертьфинал австралийцем Алексом Де Минором.