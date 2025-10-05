В UFC не осталось российских чемпионов: Анкалаев потерпел унизительное поражение нокаутом

В UFC не осталось чемпионов из России после поражения Магомеда Анкалаева

Российский боец Магомед Анкалаев потерпел первое поражение нокаутом в своей карьере и потерял титул чемпиона UFC в полутяжелом весе (до 93 кг). Бразилец Алекс Перейра потряс Анкалаева мощным ударом в висок, а потом забил его кулаками и локтями спустя всего 80 секунд поединка. Теперь в UFC не осталось чемпионов из России.

Российский боец Магомед Анкалаев потерял титул чемпиона UFC в полутяжелом весе (до 93 кг) худшим образом из возможных — проиграл нокаутом на 80-й секунде поединка, не оказав никакого сопротивления бразильцу Алексу Перейре, у которого и отобрал пояс всего полгода назад — в марте 2025 года.

Перед этим Анкалаев успел заслужить ненависть многих фанатов и бойцов UFC своими агрессивными высказываниями в адрес соперника.

В итоге Перейра вышел на бой максимально заряженным и с ходу бросился в атаку, нанося тяжелейшие удары. Анкалаев действовал максимально инертно, почти не бил в ответ и зажимался у сетки.

Спустя полторы минуты Перейра попал в висок Анкалаеву ударом справа — и россиянин сразу зашатался.

Он попытался спастись в борьбе — схватил бразильца за левую ногу, однако все еще был потрясен из-за удара и не смог провести тейкдаун.

В результате Перейра просто приземлился на него сверху, установил контроль и начал наносить множество тяжелых ударов кулаком и локтями. Анкалаев даже не пытался выбраться из этой ситуации: лишь кое-как прикрыл голову руками и беспомощно лежал на канвасе.

Рефери дал действующему чемпиону достаточно времени, чтобы тот показал хотя бы намерение активно обороняться, но все-таки был вынужден прекратить поединок.

Перейра одержал уверенную победу техническим нокаутом и вернул себе пояс UFC.

Сразу после остановки поединка Анкалаев схватился за голову, а Перейра издевательски показал в его сторону фирменный жест известного блогера Хаби Лейма — несколько раз отчетливо указал на лежащего соперника руками как на источник глупой проблемы.

Анкалаеву это настолько не понравилось, что он быстро поднялся на ноги и начал что-то высказывать оппоненту, но тот развернулся и пошел в другую сторону, а рефери встал между бойцами.

Это лишь второе поражение в карьере Анкалаева и первое — нокаутом.

Неизвестно, когда теперь россиянин получит шанс сразиться за титул. Перейра заявил, что вообще собирается попробовать себя в тяжелой весовой категории и хотел бы сразиться на турнире в Белом доме.

Почему Анкалаев без шансов проиграл Перейре

Российский боец явно находился в тяжелом психологическом состоянии. После того как дагестанский спортсмен завоевал титул чемпиона UFC в марте 2025 года, его менеджер Али Абдель-Азиз начал весьма агрессивно вести его соцсети (сам Анкалаев не владеет английским языком и довольно скромен в общении, а потому весь его дерзкий образ строился на постах Абдель-Азиза).

Так, россиянин в своих соцсетях называл других бойцов UFC бомжами и говорил, что заставит Перейру вернуться к работе в шиномонтаже. Все это привело к настоящему конфликту с Перейрой и другими спортсменами, а фанаты освистывали Анкалаева на пресс-конференции.

Российский боец оказался явно выбит из колеи всеобщей ненавистью.

Он заявил, что этот свист лишь больше мотивирует его уничтожить Перейру, но внутренне дрогнул. На бой Анкалаев вышел с поникшей головой и не оказал никакого сопротивления сопернику, которого поддерживала вся арена.

Стоит учитывать и тот факт, что Перейра показал гораздо больше агрессии в стойке, чем в предыдущем поединке против Анкалаева. Тогда бразилец был не похож сам на себя и позволил россиянину спокойно перебить себя в стойке, хотя сам является ярким ударником. После поединка спортсмен признался, что сражался с травмой: как выяснилось, его беспокоили сломанная рука и норовирус (острая кишечная инфекция).

Теперь же Перейра чувствовал себя гораздо лучше и обрушил всю сокрушительную мощь своих кулаков на Анкалаева, чем явно застал его врасплох.

Россиянину понадобится немало времени, чтобы восстановиться от такого унизительного поражения. Было бы неплохо также запретить своему менеджеру публиковать провокационные заявления, которые не соответствуют характеру самого бойца и только создают дополнительное давление на него.

В UFC не осталось российских чемпионов

Анкалаев был последним действующим чемпионом UFC из России. Ислам Махачев ранее отказался от своего пояса в легком весе, чтобы перейти в полусредний дивизион и сразиться с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

Титулы все еще удерживают уроженцы России Валентина Шевченко и Хамзат Чимаев, но они давно представляют другие страны — Киргизию и ОАЭ соответственно.