Спорт

Сауль Альварес сражается за звание абсолютного чемпиона мира с Кроуфордом. LIVE

Бокс. Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд. ОНЛАЙН
Global Look Press
Мексиканец Сауль Альварес (Канело) и американец Теренс Кроуфорд сражаются за титул абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе (до 76,2 кг) на арене Allegiant Stadium в Лас-Вегасе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
06:25

Каллум Уолш и Фернандо Варгас сойдутся следом в со-главном бою карда.

06:20

ЭТО НИЧЬЯ! Мбилли сохранил титул временного чемпиона мира WBC! Один арбитр отдал победу ему (96-94), один был за Мартинеса (97-93), а на карточка третьего была ничья (95-95).

06:15

Очень близкий бой Мбилли и Мартинеса закончился. Классный поединок. Первый больше попал, второй больше бил. При этом абсолютно непонятно, кто победил. На неофициальных карточках арбитра в трансляции перед последним отрезком Мбилли был на балл впереди. Но 12-й раунд остался скорее за Мартинесом.

06:10

Сейчас в основном карде подходит к концу 10-раундовый поединок Кристиана Мбилли и Лестера Мартинеса. Потом еще один бой, и дальше главное блюдо вечера.

06:05

35-летний Сауль Мартинес, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе из Мексики и 37-летний американец, бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем и первом полусреднем весах, показали одинаковые цифры на взвешивании — 75,97 кг.

06:00

Здравствуйте, уважаемые любители бокса! Сегодня Сауль Альварес сразится с Теренсом Кроуфордом в Лас-Вегасе за все чемпионские пояса во втором среднем весе.

