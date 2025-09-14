Сауль Альварес сражается за звание абсолютного чемпиона мира с Кроуфордом. LIVE

ЭТО НИЧЬЯ! Мбилли сохранил титул временного чемпиона мира WBC! Один арбитр отдал победу ему (96-94), один был за Мартинеса (97-93), а на карточка третьего была ничья (95-95).
Очень близкий бой Мбилли и Мартинеса закончился. Классный поединок. Первый больше попал, второй больше бил. При этом абсолютно непонятно, кто победил. На неофициальных карточках арбитра в трансляции перед последним отрезком Мбилли был на балл впереди. Но 12-й раунд остался скорее за Мартинесом.
Сейчас в основном карде подходит к концу 10-раундовый поединок Кристиана Мбилли и Лестера Мартинеса. Потом еще один бой, и дальше главное блюдо вечера.
35-летний Сауль Мартинес, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе из Мексики и 37-летний американец, бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем и первом полусреднем весах, показали одинаковые цифры на взвешивании — 75,97 кг.