Повторить лучший результат: Рублев играет с Оже-Альяссимом за выход в четвертьфинал US Open. LIVE

Но фаворит россиянин не только поэтому: он выиграл семь из восьми их личных встреч, включая пять последних. Среди них было два финала, включая встречу на самом престижном турнире из тех, где они играли, — мадридском «Мастерсе». Там, понятно, был матч на грунте, но и на харде первес Рублева солиден — 4-1.