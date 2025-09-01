На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Спорт

Повторить лучший результат: Рублев играет с Оже-Альяссимом за выход в четвертьфинал US Open. LIVE

US Open. Четвертый круг. Оже-Альяссим (Канада) — Рублев (Россия). ОНЛАЙН
true
true
true
close
Yves Herman/Reuters
В матче четвертого круга US Open встречаются канадец Феликс Оже-Альяссим и россиянин Андрей Рублев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
18:55

А вот и двойная ошибка — 30:15.

18:55

Еще очко с подачи — 30:0.

18:54

Уверенно начал свой гейм Оже-Альяссим — 15:0.

18:53

И аут по длине у Феликса в очередном розыгрыше — 1:1.

18:52

Опять розыгрыш со второй подачи, причем довольно затяжной, самый пока долгий в этой встрече, в итоге Рублев перевел с бэкхенда по линии, канадец достал, но лишь для того, чтобы получить виннер туда же — 40:30.

18:51

В трос попал россиянин после приема соперником второй подачи, и мяч не перевалился на чужую сторону — 30:30.

18:50

И снова Оже-Альяссим не попал по длине, пытаясь атаковать — 30:15.

18:50

Аут у канадца по длине с приема второй подачи — 15:15.

18:49

Аут у Рублева в первом розыгрыше на его подаче — 0:15.

18:48

И еще одной подачей закрыл канадец гейм — 1:0.

18:48

Сорвал Рублев прием — 40:30.

18:47

Прием в сетку — 30:30.

18:47

И снова аут у Феликса с форхенда после приема россиянина. На этот раз по ширине — 15:30.

18:46

А вот у канадца аут по длине после приема Андрея — 15:15.

18:46

Рублев не принял вторую подачу — 15:0.

18:45

Оже-Альяссим вышел на подачу.

18:40

Но фаворит россиянин не только поэтому: он выиграл семь из восьми их личных встреч, включая пять последних. Среди них было два финала, включая встречу на самом престижном турнире из тех, где они играли, — мадридском «Мастерсе». Там, понятно, был матч на грунте, но и на харде первес Рублева солиден — 4-1.

18:35

Оже-Альяссим занимает 27-ю строчку в мировом рейтинге, Рублев стоит 15-м.

18:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче четвертого круга Открытого чемпионата США по теннису встречаются канадец Фелкис Оже-Альяссим и россиянин Андрей Рублев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
«Центральная тема переговоров». В США спрогнозировали судьбу Донбасса
Bloomberg: Киеву придется отказаться от идеи захватить Донбасс
Президент Литвы призвал ввести новые санкции против РФ. Военная операция, день 1286-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1286-й день
СБУ заподозрила Кадырова в военных преступлениях
Российский пенсионер жестоко избил на улице собаку, которая не хотела идти домой
Операторы связи в России запускают безлимитный доступ к Мах
В Британии обвинили в терроризме более 100 пропалестинских активистов
В Кремле раскрыли детали возможной встречи Путина и Зеленского
Новости и материалы
Песков объяснил разговор Путина и Моди в правительственной машине
На Кубани заметили мужчину, предположительно причастного к похищению «Дюймовочки»
«Амазонка» и «Тонкости Востока»: в Москве продолжается Неделя моды
Краснодарские власти объяснили ситуацию с давкой у школы на День знаний
Видео: в Череповце водители вплавь добираются до своих авто
В Москве стартовал эксперимент по учету мигрантов через мобильное приложение
Ефремов объяснил, почему рано снимать фильмы о СВО
Мать звезды фильма Хичкока пыталась сделать аборт вязальными спицами
В США раскритиковали Моди за сотрудничество с Россией и Китаем
Работа с болгаркой закончилась для российского пенсионера трагедией
Сбер выведет на IPO более 10 компаний
Министр просвещения России перекусил в школьной столовой
«Прошу, молимся»: Боня запустит дрон к месту, где находится Наговицина
Россия и Украина договорились об обмене посылками для пленных
Ученые выяснили, почему рак груди часто метастазирует в легкие
Российские врачи продавали гражданам Китая новорожденных детей
Мужчина попытался засунуть мусульманке в рот свиную сосиску и попал под суд
Лолита похвалила украинский язык: «Сравнивают с итальянским»
Все новости
В Госдуме объяснили, предполагает ли идея Си Цзиньпина создание мирового правительства
Москвичка репостнула мультфильм с Дональдом Даком и пошла под суд
Пашинян высказался о мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном
Трамп впервые прокомментировал слухи о своей смерти
«Белорусский принц»: чем известен Николай Лукашенко и как он живет сейчас
Николай Лукашенко: биография младшего сына президента Белоруссии, сколько ему лет, чем он занимается
Как будут штрафовать в России за поиск экстремистского контента с 1 сентября
ИБ-эксперт Бедеров допустил ложные штрафы за интернет-поиск из-за нового закона
Какие фильмы выходят в кино и онлайн в сентябре 2025 года
«Есть три проблемы, влияющие на здоровье». Когда россияне будут жить 100 лет?
Врач Решетова: чтобы дожить до 100 лет, нужно бороться со старостью с 25
Изменить представление об образовании: в Москве появилась инновационная школа
В Москве 1 сентября откроется «Школа будущего»
Реклама ... Рекламодатель: ООО «ДС СТРОЙ» ИНН 7729762641
Erid: 2Ranyo4E87s
Самая уродливая в мире: как выглядит рыба-капля и почему ее внешность не так однозначна
Почему рыбу-каплю называют самым уродливым созданием в мире
«К исходу осенней кампании». Когда российские войска освободят ДНР?
Полковник Ходаренок: ДНР может перейти под полный контроль России к концу осени
«Не понимаем, зачем Моди водится с Путиным». В США болезненно восприняли встречу в Китае
Путин: связи РФ с Индией развиваются в духе особого стратегического партнерства
Новый мессенджер Max: что он умеет, где его скачать и как им пользоваться
Российский мессенджер Max от VK: полный обзор и инструкция по установке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами