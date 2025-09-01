Повторить лучший результат: Рублев играет с Оже-Альяссимом за выход в четвертьфинал US Open. LIVE

Опять розыгрыш со второй подачи, причем довольно затяжной, самый пока долгий в этой встрече, в итоге Рублев перевел с бэкхенда по линии, канадец достал, но лишь для того, чтобы получить виннер туда же — 40:30.
В трос попал россиянин после приема соперником второй подачи, и мяч не перевалился на чужую сторону — 30:30.
Но фаворит россиянин не только поэтому: он выиграл семь из восьми их личных встреч, включая пять последних. Среди них было два финала, включая встречу на самом престижном турнире из тех, где они играли, — мадридском «Мастерсе». Там, понятно, был матч на грунте, но и на харде первес Рублева солиден — 4-1.