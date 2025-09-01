Конкурент Сафонова ушел из «ПСЖ в «Ман Сити», сага Исака, Мартинес на пути к «МЮ»: последний день трансферов. LIVE

Итальянский «Ювентус» приобрел у немецкого «РБ Лейпциг» Луи Опенда. Форвард проведет в Турине год на правах аренды за €4 млн, а потом итальянцы обязаны будут заплатить еще €47 млн. В прошлом сезоне миниатюрный резкий и техничный нападающий провел в Бундеслиге 33 матча и набрал в них 9+5. В свое время «РБЛ» купил Опенда у французского «Лилля» за €40 млн.
Ну вот пожалуйста: Фабрицио Романо сообщает, что Джанлуиджи Доннарумма перешел в «Манчестер Сити» из «ПСЖ» за €39 млн! Here we go! Эдерсону теперь ничто не мешает стать игроком «Фенербахче».
Что ж, у Матвея Сафонова в Париже стало одним конкурентом меньше, но от этого не легче, потому что Луис Энрике все равно рассчитывает как на основного на купленного у «Лилля» Луку Шевалье, пусть он уже и немало пропустил на старте сезона.
Бразильский голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон переходит в турецкий «Фенербахче» за €14 млн. Однако у этой сделки есть существенный нюанс: трансфер не состоится до тех пор, пишет The Athletic, пока «Сити» не договорится с французским «ПСЖ» о покупке Джанлуиджи Доннаруммы. Если та сделка сорвется, то и Эдерсона в «Фенере» не будет. Но, кажется, что сегодня все случится.
Ну а испанский «Бетис» все же нашел деньги, чтобы закрыть сделку по Антони! Бразилец провел в составе «огурцов» в аренде вторую часть прошлого сезона и отметился 5+2 в 17 встречах Ла Лиги, перезагрузив карьеру и найдя себя. Антони сам говорил, что в «Бетисе» он счастлив, но летом никак не желал идти на уступки в связи со снижением оклада и требовал, чтобы ему компенсировали эти деньги. «МЮ» не хотел, а «Бетис» утверждал, что просто не может это сделать. Все было на грани срыва, но теперь Давид Орнштейн из The Athletic пишет, что испанцы заплатят €25 млн и еще добавят 50% от будущей прибыли за продажу игрока. Очевидно, контрактные вопросы с самим Антони тоже улажены, правда, не сообщается, каким образом.
Главная трансферная сага лета близка к завершению: Александер Исак должен сегодня стать игроком «Ливерпуля»! Форвард сборной Швеции, обвинивший «Ньюкасл» в несдержанном обещании и отказывавшийся работать с командой, все-таки сменит клуб. Сам Фабрицио Романо и все остальные авторитетные издания и инсайдеры говорят о том, что клубы договорились. «Ливерпуль» заплатит солидные 125 млн фунтов!