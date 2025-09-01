Конкурент Сафонова ушел из «ПСЖ в «Ман Сити», сага Исака, Мартинес на пути к «МЮ»: последний день трансферов. LIVE

11:10

Ну вот пожалуйста: Фабрицио Романо сообщает, что Джанлуиджи Доннарумма перешел в «Манчестер Сити» из «ПСЖ» за €39 млн! Here we go! Эдерсону теперь ничто не мешает стать игроком «Фенербахче».

Что ж, у Матвея Сафонова в Париже стало одним конкурентом меньше, но от этого не легче, потому что Луис Энрике все равно рассчитывает как на основного на купленного у «Лилля» Луку Шевалье, пусть он уже и немало пропустил на старте сезона.