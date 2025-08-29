Российские звезды сразятся с финалистом еврокубка: чем закончилась жеребьевка Лиги Европы

14:11

А вот как выглядит расписание общей стадии Лиги Европы.

Тур 1: 24 и 25 сентября 2025 года

Тур 2: 2 октября 2025 года

Тур 3: 23 октября 2025 года

Тур 4: 6 ноября 2025 года

Тур 5: 27 ноября 2025 года

Тур 6: 11 декабря 2025 года

Тур 7: 22 января 2026 года

Тур 8: 29 января 2026 года

Стыковые матчи: 19 и 26 февраля 2026 года

1/8 финала: 12 и 19 марта 2026 года

Четвертьфиналы: 9 и 16 апреля 2026 года

Полуфиналы: 30 апреля и 7 мая 2026 года

Финал: 20 мая 2026 года (Стамбул)

Все команды проведут на общем этапе по восемь матчей. Восемь лучших клубов напрямую попадут в 1/8 финала Лиги Европы.

Команды, которые заняли с 9 по 24 места, сыграют между собой два дополнительных матча за право попасть в 1/8. А те клубы, которые займут с 25 по 36 места, автоматически покинут турнир.