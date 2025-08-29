Российские звезды сразятся с финалистом еврокубка: чем закончилась жеребьевка Лиги Европы

Что ж, теперь ждем в предвкушении и болеем за наших! «Газета.Ru» заканчивает трансляцию, оставайтесь с нами!
Соперники «Бранна» — «Рейнджерс», «Лилль», «Фенербахче», ПАОК, «Миттьюлланн», «Штурм», «Утрехт», «Болонья».
Соперники «Генка» — «Бетис», «Рейнджерс», «Ференцварош», «Брага», «Базель», «Миттьюлланн», «Мальме», «Утрехт».
Соперники «Утрехта» — «Порту», «Бетис», «Лион», «Селтик», «Ноттингем Форест», «Фрайбург», «Генк», «Бранн».
Соперники «Гоу Эхед Иглс» — «Астон Вилла», «Зальцбург», «Брага», «Лион», ФКСБ, «Ницца», «Штутгарт», «Ференцварош».
Соперники «Мальме» — «Динамо Загреб», «Порту», «Црвена Звезда», «Виктория Пльзень», «Лудогорец», «Ноттингем Форест», «Панатинаикос», «Генк».
Соперники «Панатинаикоса» — «Рома», «Фейеноорд», «Виктория Пльзень», «Ференцварош», «Штурм», «Янг Бойз», «Гоу Эхед Иглс», «Мальме».
Соперники «Штутгарта» — «Фейеноорд», «Рома», «Маккаби», «Фенербахче», «Янг Бойз», «Базель», «Сельта», «Гоу Эхед Иглс».
Соперники «Сельты» — «Лилль», «Динамо Загреб», ПАОК, «Црвена Звезда», «Ницца», «Лудогорец», «Болонья», «Штутгарт».
Соперники «Болоньи» — «Зальцбург», «Астон Вилла», «Селтик», «Маккаби», «Фрайбург», ФКСБ, «Бранн», «Сельта».
Соперники «Ниццы» — «Рома», «Порту», «Брага», «Фенербахче», «Фрайбург», «Лудогорец», «Гоу Эхед Иглс», «Сельта».
Соперники ФКСБ — «Фейеноорд», «Динамо Загреб», «Фенербахче», «Црвена Звезда», «Янг Бойз», «Базель», «Болонья», «Гоу Эхед Иглс».
Соперники «Штурма» — «Рейнджерс», «Фейеноорд», «Црвена Звезда», «Селтик», «Ноттингем Форест», «Миттьюлланн», «Бранн», «Панатинаикос».
Соперники «Ноттингем Форест» — «Порту», «Бетис», «Ференцварош», «Брага», «Миттьюлланн», «Штурм», «Мальме», «Утрехт».
Соперники «Лудогорца» — «Бетис», «Рейнджерс», ПАОК, «Ференцварош», «Ницца», «Янг Бойз», «Сельта», «Мальме».
Соперники «Фрайбурга» — «Зальцбург», «Лилль», «Маккаби», «Виктория Пльзень», «Базель», «Ницца», «Утрехт», «Болонья».
Соперники «Миттьюлланна» — «Динамо Загреб», «Рома», «Селтик», «Маккаби», «Штурм», «Ноттингем Форест», «Генк», «Бранн».
Соперники «Базеля» — «Астон Вилла», «Зальцбург», «Виктория Пльзень», «Лион», ФКСБ, «Фрайбург», «Штутгарт», «Генк».
Соперники «Янг Бойз» — «Лилль», «Астон Вилла», «Лион», ПАОК, «Лудогорец», ФКСБ, «Панатинаикос», «Штутгарт».
Соперники «Маккаби» — «Динамо Загреб», «Астон Вилла», «Лион», ПАОК, «Миттьюлланн», «Фрайбург», «Болонья», «Штутгарт».
Соперники «Селтика» — «Рома», «Фейеноорд», «Брага», «Црвена Звезда», «Штурм», «Миттьюлланн», «Утрехт», «Болонья».
Соперники «Ференцвароша» — «Рейнджерс», «Зальцбург», «Виктория Пльзень», «Фенербахче», «Лудогорец», «Ноттингем Форест», «Панатинаикос», «Генк».
Соперники «Виктории Пльзень» — «Порту», «Рома», «Фенербахче», «Ференцварош», «Фрайбург», «Базель», «Мальме», «Панатинаикос».
Соперники ПАОКа — «Бетис», «Лилль», «Маккаби», «Лион», «Янг Бойз», «Лудогорец», «Бранн», «Сельта».
Соперники «Лиона» — «Зальцбург», «Бетис», ПАОК, «Маккаби», «Базель», «Янг Бойз», «Гоу Эхед Иглс», «Утрехт».
Соперники «Црвены Звезды» — «Лилль», «Порту», «Селтик», «Брага», ФКСБ, «Штурм», «Сельта», «Мальме».
Соперники «Браги» — «Фейеноорд», «Рейнджерс», «Црвена Звезда», «Селтик», «Ноттингем Форест», «Ницца», «Генк», «Гоу Эхед Иглс».
Соперники «Фенербахче» — «Астон Вилла», «Динамо Загреб», «Ференцварош», «Виктория Пльзень», «Ницца», ФКСБ, «Штутгарт», «Бранн».
Соперники «Астон Виллы» — «Зальцбург», «Фейеноорд», «Маккаби», «Фенербахче», «Янг Бойз», «Базель», «Болонья», «Гоу Эхед Иглс».
Соперники «Зальцбурга» — «Порту», «Астон Вилла», «Ференцварош», «Лион», «Базель», «Фрайбург», «Гоу Эхед Иглс», «Болонья».
Соперники «Бетиса» — «Фейеноорд», «Динамо Загреб», «Лион», ПАОК, «Ноттингем Форест», «Лудогорец», «Утрехт», «Генк».
Соперники «Динамо Загреб» — «Бетис», «Лилль», «Фенербахче», «Маккаби», ФКСБ, «Миттьюлланн», «Сельта», «Мальме».
Соперники «Лилля» — «Динамо Загреб», «Рома», ПАОК, «Црвена Звезда», «Фрайбург», «Янг Бойз», «Бранн», «Сельта».
Соперники «Фейеноорда» — «Астон Вилла», «Бетис», «Селтик», «Брака», «Штурм», ФКСБ, «Панатинаикос», «Штутгарт».
Соперники «Рейнджерс» — «Рома», «Порту», «Брага», «Ференцварош», «Лудогорец», «Штурм», «Генк», «Бранн».
Соперники «Порту» — «Рейнджерс», «Зальцбург», «Црвена Звезда», «Виктория Пльзень», «Ницца», «Ноттингем Форест», «Мальме», «Утрехт».
Итак, поехали! Соперники «Ромы» — «Лилль», «Рейнджерс», «Виктория Пльзень», «Селтик», «Миттьюллан», «Ницца», «Штутгарт», «Панатинаикос».
Каждая команда получит по два соперника из каждой корзины и сыграет четыре матча дома, а четыре — на выезде. Клубы из одной страны не могут встретиться друг с другом на общем этапе Лиги Европы.
А вот как выглядит расписание общей стадии Лиги Европы.
Тур 1: 24 и 25 сентября 2025 года
Тур 2: 2 октября 2025 года
Тур 3: 23 октября 2025 года
Тур 4: 6 ноября 2025 года
Тур 5: 27 ноября 2025 года
Тур 6: 11 декабря 2025 года
Тур 7: 22 января 2026 года
Тур 8: 29 января 2026 года
Стыковые матчи: 19 и 26 февраля 2026 года
1/8 финала: 12 и 19 марта 2026 года
Четвертьфиналы: 9 и 16 апреля 2026 года
Полуфиналы: 30 апреля и 7 мая 2026 года
Финал: 20 мая 2026 года (Стамбул)
Все команды проведут на общем этапе по восемь матчей. Восемь лучших клубов напрямую попадут в 1/8 финала Лиги Европы.
Команды, которые заняли с 9 по 24 места, сыграют между собой два дополнительных матча за право попасть в 1/8. А те клубы, которые займут с 25 по 36 места, автоматически покинут турнир.
Почетным гостем жеребьевки стал знаменитый немецкий футболист, экс-тренер сборной Германии Юрген Клинсманн.
Церемония стартует в 14:00 мск. Вместе с российскими болельщиками следим за греческим ПАОК, за который выступают Федор Чалов и Магомед Оздоев, и за «Црвеной Звездой» с Наиром Тикнизяном в составе.
Своих соперников узнают 36 команд. Перед жеребьевкой все клубы были распределены в четыре корзины — по девять команд, согласно своему рейтингу в таблице УЕФА. В первой группе — самые сильные клубы, во второй — чуть слабее и так далее.