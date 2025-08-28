«Реал» приедет в Казахстан: как прошла жеребьевка Лиги чемпионов

В субботу, 30 сентября, станет известно полное расписание общего этапа Лиги чемпионов. Жеребьевка завершена!
Соперники «Кайрата» — мадридский «Реал», «Интер», «Брюгге», «Арсенал», «Олимпиакос», «Спортинг», «Пафос» и «Копенгаген».
Соперники «Копенгагена» — «Боруссия» (Дортмунд), «Барселона», «Байер», «Вильярреал», «Наполи», «Тоттенхэм», «Кайрат» и «Карабах».
Соперники «Пафоса» — «Бавария», «Челси», «Вильярреал», «Ювентус», «Славия», «Олимпиакос», «Монако» и «Кайрат».
Соперники «Юниона» — «Интер», «Бавария», «Аталанта», «Атлетико», «Марсель», ПСВ, «Ньюкасл» «Галатасарай».
Соперники «Ньюкасла» — «Барселона», ПСЖ», «Бенфика», «Байер», ПСВ, «Марсель», «Атлетик» (Бильбао), «Юнион».
Соперники «Галатасарая» — «Ливерпуль», «Ман Сити», «Атлетико», «Айнтрахт», «Буде-Глимт», «Аякс», «Юнион», «Монако».
Соперники «Монако» — «Ман Сити», «Реал», «Ювентус», «Брюгге», «Тоттенхэм», «Буде-Глимт», «Галатасарай», «Пафос».
Соперники «Карабаха» — «Челси», «Ливерпуль», «Айнтрахт», «Бенфика», «Аякс», «Наполи», «Копенгаген» и «Атлетико».
Соперники «Атлетика» из Бильбао — «ПСЖ», «Боруссия», «Арсенал», «Аталанта», «Спортинг», «Прага», «Карабах», «Ньюкасл».
Соперники «Наполи» — «Челси», «Манчестер Сити», «Айнтрахт», «Бенфика», «Спортинг», ПСВ, «Карабах» и «Копенгаген».
Соперники ПСВ — «Бавария», «Ливерпуль», «Атлетико», «Ливерпуль», «Наполи», «Олимпиакос», «Юнион», «Ньюкасл».
Соперники пражской «Славии» — «Барселона», «Интер», «Арсенал», «Аталанта», «Буде-Глимт», «Тоттенхэм», «Атлетик» (Бильбао), «Пафос».
Соперники «Аякса» — «Интер», «Челси», «Бенфика», «Вильярреал», «Олимпиакос», «Марсель», «Галатасарай» и «Карабах».
Соперники «Олимпиакоса» — «Реал», «Барселона», «Байер», «Арсенал», ПСВ, «Аякс», «Пафос» и «Кайрат».
Соперники «Спортинга» — «ПСЖ», «Бавария», «Брюгге», «Ювентус», «Марсель», «Наполи», «Кайрат», «Атлетик» из Бильбао.
Соперники «Буде-Глимта» российского вратаря Никиты Хайкина — «Ман Сити», «Боруссия», «Ювентус», «Атлетико», «Тоттенхэм», «Славия», «Монако» и «Галатасарай».
Российский вратарь норвежского «Буде-Глимт» Никита ХайкинGlobal Look Press
Соперники «Тоттенхэма» — «Боруссия», «ПСЖ», «Вильярреал», «Айнтрахт», «Славия», «Буде-Глимт», «Копенгаген» и «Монако».
Соперники «Марселя» — «Ливерпуль», «Реал», «Аталанта», «Брюгге», «Аякс», «Спортинг», «Ньюкасл» и «Юнион».
Теперь Кака будет вытаскивать шарики с названиями команд, а Ибрагимович будет нажимать на кнопку, чтобы запустить работу компьютера.
Соперники «Вильярреала» — «Ман Сити», «Боруссия» (Дортмунд), «Ювентус», «Байер», «Аякс», «Тоттенхэм», «Копенгаген» и «Пафос».
Соперники «Атлетико» (Мадрид) — «Интер», «Ливерпуль», «Айнтрахт», «Арсенал», «Буде-глимт», ПСВ, «Юнион», «Галатасарай».
Соперники «Ювентуса» — «Боруссия» (Дортмунд), «Реал», «Бенфика», «Вильярреал», «Спортинг», «Буде-Глимт», «Пафос», «Монако».
Соперники «Айнтрахта» — «Ливерпуль», «Барселона», «Аталанта», «Атлетико», «Тоттенхэм», «Наполи», «Галатасарай» и «Карабах».
Соперники «Брюгге» — «Барселона», «Бавария», «Арсенал», «Аталанта», «Марсель», «Спортинг», «Монако», «Кайрат».
Соперники «Бенфики» — «Реал», «Челси», «Байер», «Ювентус», «Наполи», «Аякс», «Карабах», «Ньюкасл».
Соперники «Аталанты» — «Челси», «ПСЖ», «Брюгге», «Айнтрахт», пражская «Славия», «Марсель», «Атлетик» из Бильбао, «Юнион».
Соперники «Арсенала» — «Бавария», «Интер», «Атлетико», «Брюгге», «Олимпиакос», пражская «Славия», «Кайрат», «Атлетик» из Бильбао.
Соперники «Байера» — «Ман Сити», «ПСЖ», «Вильярреал», «Бенфика», ПСВ, «Олимпиакос», «Ньюкасл» и «Копенгаген».
Соперники «Манчестер Сити» — «Реал», «Боруссия» (Дортмунд), «Байер», «Вильярреал», «Наполи», «Буде-Глимт» российского вратаря Никиты Хайкина, «Галатасарай» и «Монако».
Соперники «ПСЖ» — «Бавария», «Барселона», «Аталанта», «Байер», «Тоттенхэм», «Спортинг», «Ньюкасл» и «Атлетик» из Бильбао.
Соперники «Барселоны» — «Челси», «ПСЖ», «Айнтрахт», «Брюгге», «Олимпиакос», пражская «Славия», «Копенгаген», «Ньюкасл».
Соперники «Ливерпуля» — «Реал», «Интер», «Атлетико», «Айнтрахт», ПСВ, «Марсель», «Карабах», «Галатасарай».
Соперники дортмундской «Боруссии» — «Интер», «Ман Сити», «Вильярреал», «Ювентус», «Буде-Глимт» с российским вратарем Никитой Хайкиным, «Тоттенхэм», «Атлетик» из Бильбао, «Копенгаген».
Соперники «Интера» — «Ливерпуль», дортмундская «Боруссия», «Арсенал», «Атлетико», пражская «Славия», «Аякс», «Кайрат» и «Юнион».
Мадридский «Реал» встретится с «Ман Сити», «Ливерпулем», «Ювентусом», «Бенфикой», «Марселем», «Олимпиакосом», «Монако» и казахстанским «Кайратом» в Алматы.
«Челси» сыграет с «Баварией», «Барселоной», «Бенфикой», «Аталантой», «Аяксом», «Наполи», «Пафосом» и «Карабахом».
«Бавария» встретится с «Челси», «ПСЖ», «Арсеналом», «Брюгге», «Спортингом», ПСВ, «Юнионом» и клубом российского бизнесмена Сергея Ломакина — кипрским «Пафосом».
Ибрагимович будет доставать мячики с названиями команд, а Кака — нажимать на кнопку, чтобы активировать работу компьютера, который помогает проводить жеребьевку.
Каждая команда получит по два соперника из каждой корзины и сыграет четыре матча дома, а четыре — на выезде. Клубы из одной страны не могут встретиться друг с другом на общем этапе Лиги чемпионов.
Джорджо Маркетти заявил, что новый формат Лиги чемпионов полностью оправдал себя.
«Даже победитель турнира «ПСЖ» в прошлом сезоне до конца не понимал, попадет ли он в 1/16 финала. Это говорит о большой конкуренции в нашем турнире. В этом сезоне в общем этапе Лиги чемпионов впервые в своей истории сыграют норвежский «Буде-Глимт», казахстанский «Кайрат» и кипрский «Пафос», — сказал заместитель генсека УЕФА.
Заместитель генсека УЕФА Джорджо Маркетти появился на сцене: он всегда помогает проводить жеребьевку.
Речь Ибрагимовича:
«Это большая честь — получить такую награду из рук Чеферина. Я выиграл много титулов, но такого трофея у меня еще не было. Я играл за множество великих клубов — и они делали меня лучше».
Ибрагимович будет помогать проводить жеребьевку.
На сцену вышли Златан Ибрагимович и президент УЕФА Александер Чеферин. Ибрагимовичу вручили приз за потрясающую карьеру и заслуги перед УЕФА.
Расписание Лиги чемпионов этого сезона:
1 тур: 16-18 сентября 2025 года;
2 тур: 30 сентября – 1 октября 2025 года;
3 тур: 21-22 октября 2025 года;
4 тур: 4-5 ноября 2025 года;
5 тур: 25-26 ноября 2025 года;
6 тур: 9-10 декабря 2025 года;
7 тур: 20-21 января 2026 года;
8 тур: 28 января 2026 года;
дополнительный раунд плей-офф: 17-18 и 24-25 февраля 2026 года;
1/8 финала: 10-11 и 17-18 марта 2026 года;
1/4 финала: 7-8 и 14-15 апреля 2026 года;
1/2 финала: 28-29 апреля и 5-6 мая 2026 года;
финал: 30 мая 2026 года.
Все команды проведут на общем этапе по восемь матчей. Восемь лучших клубов напрямую попадут в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Команды, которые заняли с 9 по 24 места, сыграют между собой два дополнительных матча за право попасть в 1/8.
А те клубы, которые займут с 25 по 36 места, автоматически покинут турнир.
Перед жеребьевкой все клубы были распределены в четыре корзины — по девять команд, согласно своему рейтингу в таблице УЕФА. В первой группе — самые сильные клубы, во второй — чуть слабее и так далее.