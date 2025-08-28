«Реал» приедет в Казахстан: как прошла жеребьевка Лиги чемпионов

19:09

Все команды проведут на общем этапе по восемь матчей. Восемь лучших клубов напрямую попадут в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Команды, которые заняли с 9 по 24 места, сыграют между собой два дополнительных матча за право попасть в 1/8.

А те клубы, которые займут с 25 по 36 места, автоматически покинут турнир.