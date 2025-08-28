На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Реал» приедет в Казахстан: как прошла жеребьевка Лиги чемпионов

«Реал» сыграет с «Кайратом» в Алма-Ате на общем этапе Лиги чемпионов
В Монако завершилась жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/26. Мадридский «Реал» приедет в Алма-Ату и сыграет с «Кайратом», который впервые в своей истории вышел в основной раунд Лиги чемпионов. Норвежский «Буде-Глимт» во главе с российским вратарем Никитой Хайкиным встретится с «Манчестер Сити» и «Ювентусом». «Монако» Александра Головина сыграет с «Реалом». Клуб российского бизнесмена Сергея Ломакина — кипрский «Пафос» — сразится с «Баварией» и «Челси».
20:30

Соперники команд из первой корзины:

20:25

Соперники команд из второй корзины:

20:20

Соперники команд из третьей корзины:

20:15

Соперники команд из четвертой корзины:

20:10

В субботу, 30 сентября, станет известно полное расписание общего этапа Лиги чемпионов. Жеребьевка завершена!

20:08

Соперники «Кайрата» — мадридский «Реал», «Интер», «Брюгге», «Арсенал», «Олимпиакос», «Спортинг», «Пафос» и «Копенгаген».

IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press
20:07

Соперники «Копенгагена» — «Боруссия» (Дортмунд), «Барселона», «Байер», «Вильярреал», «Наполи», «Тоттенхэм», «Кайрат» и «Карабах».

20:06

Соперники «Пафоса» — «Бавария», «Челси», «Вильярреал», «Ювентус», «Славия», «Олимпиакос», «Монако» и «Кайрат».

Wojciech Szubartowski/Keystone Press Agency/Global Look Press
20:05

Соперники «Юниона» — «Интер», «Бавария», «Аталанта», «Атлетико», «Марсель», ПСВ, «Ньюкасл» «Галатасарай».

20:05

Соперники «Ньюкасла» — «Барселона», ПСЖ», «Бенфика», «Байер», ПСВ, «Марсель», «Атлетик» (Бильбао), «Юнион».

20:04

Соперники «Галатасарая» — «Ливерпуль», «Ман Сити», «Атлетико», «Айнтрахт», «Буде-Глимт», «Аякс», «Юнион», «Монако».

20:03

Соперники «Монако» — «Ман Сити», «Реал», «Ювентус», «Брюгге», «Тоттенхэм», «Буде-Глимт», «Галатасарай», «Пафос».

Panoramic/Global Look Press
20:02

Соперники «Карабаха» — «Челси», «Ливерпуль», «Айнтрахт», «Бенфика», «Аякс», «Наполи», «Копенгаген» и «Атлетико».

20:01

Соперники «Атлетика» из Бильбао — «ПСЖ», «Боруссия», «Арсенал», «Аталанта», «Спортинг», «Прага», «Карабах», «Ньюкасл».

20:00

Соперники «Наполи» — «Челси», «Манчестер Сити», «Айнтрахт», «Бенфика», «Спортинг», ПСВ, «Карабах» и «Копенгаген».

19:59

Соперники ПСВ — «Бавария», «Ливерпуль», «Атлетико», «Ливерпуль», «Наполи», «Олимпиакос», «Юнион», «Ньюкасл».

19:58

Соперники пражской «Славии» — «Барселона», «Интер», «Арсенал», «Аталанта», «Буде-Глимт», «Тоттенхэм», «Атлетик» (Бильбао), «Пафос».

19:57

Соперники «Аякса» — «Интер», «Челси», «Бенфика», «Вильярреал», «Олимпиакос», «Марсель», «Галатасарай» и «Карабах».

19:56

Соперники «Олимпиакоса» — «Реал», «Барселона», «Байер», «Арсенал», ПСВ, «Аякс», «Пафос» и «Кайрат».

19:56

Соперники «Спортинга» — «ПСЖ», «Бавария», «Брюгге», «Ювентус», «Марсель», «Наполи», «Кайрат», «Атлетик» из Бильбао.

19:55

Соперники «Буде-Глимта» российского вратаря Никиты Хайкина — «Ман Сити», «Боруссия», «Ювентус», «Атлетико», «Тоттенхэм», «Славия», «Монако» и «Галатасарай».

Российский вратарь норвежского «Буде-Глимт» Никита Хайкин

Global Look Press
19:54

Соперники «Тоттенхэма» — «Боруссия», «ПСЖ», «Вильярреал», «Айнтрахт», «Славия», «Буде-Глимт», «Копенгаген» и «Монако».

19:53

Соперники «Марселя» — «Ливерпуль», «Реал», «Аталанта», «Брюгге», «Аякс», «Спортинг», «Ньюкасл» и «Юнион».

19:50

Теперь Кака будет вытаскивать шарики с названиями команд, а Ибрагимович будет нажимать на кнопку, чтобы запустить работу компьютера.

19:48

Соперники «Вильярреала» — «Ман Сити», «Боруссия» (Дортмунд), «Ювентус», «Байер», «Аякс», «Тоттенхэм», «Копенгаген» и «Пафос».

19:47

Соперники «Атлетико» (Мадрид) — «Интер», «Ливерпуль», «Айнтрахт», «Арсенал», «Буде-глимт», ПСВ, «Юнион», «Галатасарай».

19:46

Соперники «Ювентуса» — «Боруссия» (Дортмунд), «Реал», «Бенфика», «Вильярреал», «Спортинг», «Буде-Глимт», «Пафос», «Монако».

19:46

Соперники «Айнтрахта» — «Ливерпуль», «Барселона», «Аталанта», «Атлетико», «Тоттенхэм», «Наполи», «Галатасарай» и «Карабах».

19:45

Соперники «Брюгге» — «Барселона», «Бавария», «Арсенал», «Аталанта», «Марсель», «Спортинг», «Монако», «Кайрат».

19:44

Соперники «Бенфики» — «Реал», «Челси», «Байер», «Ювентус», «Наполи», «Аякс», «Карабах», «Ньюкасл».

19:43

Соперники «Аталанты» — «Челси», «ПСЖ», «Брюгге», «Айнтрахт», пражская «Славия», «Марсель», «Атлетик» из Бильбао, «Юнион».

19:42

Соперники «Арсенала» — «Бавария», «Интер», «Атлетико», «Брюгге», «Олимпиакос», пражская «Славия», «Кайрат», «Атлетик» из Бильбао.

19:41

Соперники «Байера» — «Ман Сити», «ПСЖ», «Вильярреал», «Бенфика», ПСВ, «Олимпиакос», «Ньюкасл» и «Копенгаген».

19:39

Соперники «Манчестер Сити» — «Реал», «Боруссия» (Дортмунд), «Байер», «Вильярреал», «Наполи», «Буде-Глимт» российского вратаря Никиты Хайкина, «Галатасарай» и «Монако».

19:38

Соперники «ПСЖ» — «Бавария», «Барселона», «Аталанта», «Байер», «Тоттенхэм», «Спортинг», «Ньюкасл» и «Атлетик» из Бильбао.

19:37

Соперники «Барселоны» — «Челси», «ПСЖ», «Айнтрахт», «Брюгге», «Олимпиакос», пражская «Славия», «Копенгаген», «Ньюкасл».

19:36

Соперники «Ливерпуля» — «Реал», «Интер», «Атлетико», «Айнтрахт», ПСВ, «Марсель», «Карабах», «Галатасарай».

19:35

Соперники дортмундской «Боруссии» — «Интер», «Ман Сити», «Вильярреал», «Ювентус», «Буде-Глимт» с российским вратарем Никитой Хайкиным, «Тоттенхэм», «Атлетик» из Бильбао, «Копенгаген».

19:34

Соперники «Интера» — «Ливерпуль», дортмундская «Боруссия», «Арсенал», «Атлетико», пражская «Славия», «Аякс», «Кайрат» и «Юнион».

19:33

Мадридский «Реал» встретится с «Ман Сити», «Ливерпулем», «Ювентусом», «Бенфикой», «Марселем», «Олимпиакосом», «Монако» и казахстанским «Кайратом» в Алматы.

19:32

«Челси» сыграет с «Баварией», «Барселоной», «Бенфикой», «Аталантой», «Аяксом», «Наполи», «Пафосом» и «Карабахом».

19:31

«Бавария» встретится с «Челси», «ПСЖ», «Арсеналом», «Брюгге», «Спортингом», ПСВ, «Юнионом» и клубом российского бизнесмена Сергея Ломакина — кипрским «Пафосом».

19:30

Ибрагимович будет доставать мячики с названиями команд, а Кака — нажимать на кнопку, чтобы активировать работу компьютера, который помогает проводить жеребьевку.

19:28

Каждая команда получит по два соперника из каждой корзины и сыграет четыре матча дома, а четыре — на выезде. Клубы из одной страны не могут встретиться друг с другом на общем этапе Лиги чемпионов.

19:25

Джорджо Маркетти заявил, что новый формат Лиги чемпионов полностью оправдал себя.

«Даже победитель турнира «ПСЖ» в прошлом сезоне до конца не понимал, попадет ли он в 1/16 финала. Это говорит о большой конкуренции в нашем турнире. В этом сезоне в общем этапе Лиги чемпионов впервые в своей истории сыграют норвежский «Буде-Глимт», казахстанский «Кайрат» и кипрский «Пафос», — сказал заместитель генсека УЕФА.

19:22

Заместитель генсека УЕФА Джорджо Маркетти появился на сцене: он всегда помогает проводить жеребьевку.

19:20

На сцену вышел легендарный бразилец Кака. Он также будет участвовать в жеребьевке.

19:19

Речь Ибрагимовича:

«Это большая честь — получить такую награду из рук Чеферина. Я выиграл много титулов, но такого трофея у меня еще не было. Я играл за множество великих клубов — и они делали меня лучше».

Ибрагимович будет помогать проводить жеребьевку.

19:16

На сцену вышли Златан Ибрагимович и президент УЕФА Александер Чеферин. Ибрагимовичу вручили приз за потрясающую карьеру и заслуги перед УЕФА.

19:11

Расписание Лиги чемпионов этого сезона:

1 тур: 16-18 сентября 2025 года;

2 тур: 30 сентября – 1 октября 2025 года;

3 тур: 21-22 октября 2025 года;

4 тур: 4-5 ноября 2025 года;

5 тур: 25-26 ноября 2025 года;

6 тур: 9-10 декабря 2025 года;

7 тур: 20-21 января 2026 года;

8 тур: 28 января 2026 года;

дополнительный раунд плей-офф: 17-18 и 24-25 февраля 2026 года;

1/8 финала: 10-11 и 17-18 марта 2026 года;

1/4 финала: 7-8 и 14-15 апреля 2026 года;

1/2 финала: 28-29 апреля и 5-6 мая 2026 года;

финал: 30 мая 2026 года.

19:09

Все команды проведут на общем этапе по восемь матчей. Восемь лучших клубов напрямую попадут в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Команды, которые заняли с 9 по 24 места, сыграют между собой два дополнительных матча за право попасть в 1/8.

А те клубы, которые займут с 25 по 36 места, автоматически покинут турнир.

19:07

Больше всего команд в Лиге чемпионов будет из Англии — шесть. Из Испании будет пять клубов.

19:05

Перед жеребьевкой все клубы были распределены в четыре корзины — по девять команд, согласно своему рейтингу в таблице УЕФА. В первой группе — самые сильные клубы, во второй — чуть слабее и так далее.

19:00

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В Монако стартует жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов, в которой примут участие 36 команд.

