Игра на нервах: Рублев справился с американцем в четырех сетах

С приключениями победил Андрей Рублев. Должен был делать все гораздо увереннее, но дал слабину в третьем сете, потом страдал в четвертом, но все же забрал тай-брейк. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Рублев принял вторую подачу, выдержал обмен ударами слева налево, и соперник пробил в сетку — 3-5, минибрейк россиянина!
Рублев забежал под форхенд, но Бойер ответил по линии, россиянин догнал и пробил в сетку — 30:15.
Пошел розыгрыш, в трос попал Бойер, Рублев успел к мячу и развел соперника и мяч по разным сторонам — 30:30.
И заставил Бойер ошибиться Рублева в розыгрыше со второй подачи — 2:2, есть обратный брейк от американца.
Отличная игра американца, гонявшего Рублева по разным сторонам корта. И россиянин ошибся — 15:15.
Блестящие удары россиянина закончились срывом форхенда от Бойера — 0:1, Рубле сразу же повел с брейком.
Бойер заработал атакующую позицию, вышел вперед, но вместо виннера пробил в аут по длине — 15:40, двойной брейк-пойнт у Рублева.
Рублев оказался в атаке после приема, погонял соперника, и тот в итоге пробил в сетку — 15:30.
Не нашел Рублев брейка в третьем сете, и в итоге дрогнул при счете 5:6 на своей подаче. 1-2 — впереди четвертый сет, а россиянин пока ушел в раздевалку.
Бойер мощно принял, пошел к сетке и сыграл с лета — 15:40, двойной сетбол на приеме у американца!
Не очень осмотрительно Андрей вышел вперед, но Бойер обводкой с бэкхенда не попал по ширине — 30:0.
Напряженным получился первый розыгрыш на подаче Рублева, и в итоге Бойер пробил в сетку — 15:0.
Классный обмен ударами, но, переводя, Рублев попал в трос, а от него мяч не перевалился на чужую сторону. 21 удар был в розыгрыше — 40:40.
Бойер сразу же сделал брейк, но затем в очень долгом гейме не удержал свою подачу, закончив двойной ошибкой. Дальше Рублев выиграл еще один гейм на подаче Бойера и спокойно довел сет до победы — 0-2.
И снова забрал гейм Рублев — 1:3, снова россиянин с брейком впереди, теперь уже во второй партии.
Снова инициатива за Рублевым, который завершает розыгрыш виннером с форхенда — меньше, снова брейк-пойнт.
Сумасшедший прием Рублева, Бойер каким-то чудом дотянулся и сыграл в корт, но дальше россиянин не оставил шансов в атакующей комбинации — меньше, брейк-пойнт.
Поддавил Бойер под лево в розыгрыше со второй подачи и дождался ошибки Андрея — 30:40, брейк-пойнт!
После небольшой раскачки Рублев доминировал в первой партии и уверенно ее забрал. Хорошее начало матча — 0-1.
Бойер принял подачу Андрея, завязался розыгрыш, в котором после глубокого удара россиянина его соперник ответил в сетку — 15:0.
Зацепился Андрей на чужой подаче, вел 0:15 и 15:30, однако затем Бойер собрался и взял три очка подряд — 2:1.
Заканчивается разминка. Остается добавить, что соперники не встречались друг с другом прежде, хотя Бойеру 24 года, а Рублеву — 27.