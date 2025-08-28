Игра на нервах: Рублев справился с американцем в четырех сетах

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Jaimi Joy/Reuters
В матче второго круга US Open в мужском одиночном разряде россиянин Андрей Рублев играл с американцем Тристаном Бойером и одержал непростую победу. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:10

С приключениями победил Андрей Рублев. Должен был делать все гораздо увереннее, но дал слабину в третьем сете, потом страдал в четвертом, но все же забрал тай-брейк. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

21:05

Косой эйс со второй подачи! 6:7 (4-7)! Рублев победил!

21:05

Сорвал Бойер прием — 4-6, двойной матчбол у Рублева!

21:04

Аут с приема — 4-5, но сейчас будет подавать Рублев.

21:03

Рублев принял вторую подачу, выдержал обмен ударами слева налево, и соперник пробил в сетку — 3-5, минибрейк россиянина!

21:03

Подача работает у Рублева — 3-4.

21:02

Обводка Рублева по линии против вышедшего в атаке к сетке соперника — 3-3.

21:02

Оба были у сетки, но розыгрыш остался за американцем — 3-2.

21:01

Аут по ширине у Рублева в розыгрыше — 2-2.

21:00

Аут с приема — 1-2.

21:00

Тут же агрессивный прием, атака и обратный минибрейк — 1-1.

20:59

Какая ошибка Бойера с лета — 0-1, минибрейк Рублева!

20:59

Бойер отыграл одно очко, но Рублев отлично подал — 6:6, нас ждет тай-брейк.

20:58

Рублев шикарно обвел пошедшего к сетке соперника — 40:0.

20:57

И еще раз — 30:0.

20:57

Рублев отлично подал — 15:0.

20:55

Гейм за Бойером — 6:5.

20:55

Очко с подачи — 40:15.

20:54

Рублев забежал под форхенд, но Бойер ответил по линии, россиянин догнал и пробил в сетку — 30:15.

20:54

И тут же двойная ошибка — 15:15.

20:53

Прошла у Бойера подача — 15:0.

20:51

Розыгрыш взял Рублев, а потом отлично подал — 5:5.

20:51

Невероятный прием на вылет от американца — 30:15.

20:51

Еще очко за Рублевым — 30:0.

20:50

Ошибка Бойера в первом розыгрыше на подаче Рублева — 15:0.

20:48

Гейм за Бойером — 5:4.

20:48

Еще виннер от американца — 40:30.

20:47

Острый прием Рублева второй подачи, но Бойер сам ответил на вылет — 30:30.

20:47

Сетка у Бойера после приема Рублева — 15:30.

20:46

Рублев отыгрался приемом на вылет — 15:15.

20:46

Четко начал свой гейм Бойер — 15:0.

20:45

Нет приема — 4:4.

20:44

Аут по длине у Бойера под давлением Андрея — 40:15.

20:44

Рублев сначала ошибся, а затем провел классный розыгрыш — 30:15.

20:43

Хорошая подача Рублева — 15:0.

20:42

И подачей завершил гейм Бойер — 4:3.

20:42

Дважды подряд не получился у Рублева прием — 40:15.

20:41

Тут ошибся американец — 15:15.

20:40

Бойер чувствует кураж. Сейчас уверенно забил виннер — 15:0.

20:39

Прием второй подачи в сетку — 3:3, важный гейм забрал Рублев.

20:39

Какой виннер от Андрея — 40:30.

20:39

Пошел розыгрыш, в трос попал Бойер, Рублев успел к мячу и развел соперника и мяч по разным сторонам — 30:30.

20:38

И еще очко за Тристаном — 15:30.

20:37

А вот затяжной розыгрыш за соперником — 15:15.

20:37

Собрался Андрей — 15:0.

20:35

Гейм за американцем — 3:2.

20:35

Еще одна мощная подача — 40:0.

20:35

Очко с подачи — 30:0.

20:34

Рублев сорвал форхенд после глубокого удара Бойера — 15:0.

20:33

И заставил Бойер ошибиться Рублева в розыгрыше со второй подачи — 2:2, есть обратный брейк от американца.

20:32

Не прошла первая, а в розыгрыше со второй Бойер все сделал классно — меньше, брейк-пойнт.

20:31

Снова трос не переваливает на чужую сторону удар Рублева — ровно.

20:31

Эйс — больше.

20:30

И снова ошибся Рублев в движении — ровно.

20:30

Эйс Рублева — больше.

20:29

Маленький, но аут у Бойера — 40:40.

20:29

Двойная ошибка — 30:40, брейк-пойнт.

20:28

Виннер от Бойера — 30:30.

20:28

Очко с подачи — 30:15.

20:27

Двойная ошибка — 15:15.

20:27

Отличная комбинация от Рублева — 15:0.

20:25

Аут по длине с приема — 1:2, но Рублев ведет с брейком.

20:24

Рублев вышел вперед, но Бойер забрал очко — 40:15.

20:24

А вот уже острый прием Рублева — 30:15.

20:24

Уверенное начало гейма на своей подаче от Бойера — 30:0.

20:23

Дожал Рублев — 0:2!

20:22

Андрей поймал американца на противоходе — больше.

20:22

Рублев подстраивался под право в розыгрыше на второй подаче и ошибся — ровно.

20:21

Эйс на втором мяче! Больше.

20:21

Блестящая подача — ровно.

20:20

Острый прием Бойера на втором мяче, и розыгрыш остается за ним — меньше, брейк-пойнт.

20:20

Две подряд отличных первых подачи Рублева — 40:40.

20:19

Два очка подряд в пользу Бойера — 15:40, двойной брейк-пойнт!

20:17

Отличная игра американца, гонявшего Рублева по разным сторонам корта. И россиянин ошибся — 15:15.

20:17

Эйс Рублева — 15:0.

20:16

Блестящие удары россиянина закончились срывом форхенда от Бойера — 0:1, Рубле сразу же повел с брейком.

20:15

Бойер заработал атакующую позицию, вышел вперед, но вместо виннера пробил в аут по длине — 15:40, двойной брейк-пойнт у Рублева.

20:14

Рублев оказался в атаке после приема, погонял соперника, и тот в итоге пробил в сетку — 15:30.

20:13

Завязался розыгрыш со второй подачи Бойера, Рублев поторопился атаковать и ошибся — 15:15.

20:13

Рублев вернулся на корт и сразу же выиграл очко на подаче соперника — 0:15.

20:10

Не нашел Рублев брейка в третьем сете, и в итоге дрогнул при счете 5:6 на своей подаче. 1-2 — впереди четвертый сет, а россиянин пока ушел в раздевалку.

20:09

Бойер завязал розыгрыш и перевел по линии на вылет — 7:5! Сет за американцем.

20:08

Бойер мощно принял, пошел к сетке и сыграл с лета — 15:40, двойной сетбол на приеме у американца!

20:08

Нет приема — 15:30.

20:08

Ошибка Рублева, а потом и двойная ошибка — 0:30.

20:05

Эйсом завершил гейм американец — 6:5. Бойер обеспечил себе как минимум тай-брейк.

20:05

Укоротил Бойер после приема — 40:15.

20:04

Аут по длине у Рублева после удара в движении — 30:15.

20:03

Отыгрался Бойер — 15:15.

20:03

Виннер Рублева в первом розыгрыше на подаче соперника — 0:15.

20:01

Подачей завершил гейм Рублев — 5:5.

20:01

Очко с подачи — 40:30.

20:00

Ошибка Рублева в розыгрыше под давлением соперника — 30:30.

20:00

А вот тут очень острый прием — 30:15.

20:00

Еще одна — 30:0.

20:00

Отличная подача Рублева — 15:0.

19:58

Гейм за Бойером — 5:4.

19:57

Отменная атака Бойера — 40:15.

19:56

Очень агрессивный прием Рублева с последующей атакой, и Тристан ответил в сетку — 30:15.

19:56

Нет приема у Рублева — 30:0.

19:55

Бойер взял первое очко на своей подаче — 15:0.

19:54

Прием в сетку — 4:4.

19:54

Отыгрался американец, но Рублев тут же шикарно подал — 40:30.

19:53

Ошибка Рублева — 30:15.

19:53

Не очень осмотрительно Андрей вышел вперед, но Бойер обводкой с бэкхенда не попал по ширине — 30:0.

19:52

Напряженным получился первый розыгрыш на подаче Рублева, и в итоге Бойер пробил в сетку — 15:0.

19:51

Подачей завершил гейм Бойер — 4:3.

19:50

Нет приема — больше.

19:49

Классный обмен ударами, но, переводя, Рублев попал в трос, а от него мяч не перевалился на чужую сторону. 21 удар был в розыгрыше — 40:40.

19:48

Рублев в розыгрыше попал в заднюю линию и дальше провел уверенную атаку — 30:40, брейк-пойнт!

19:47

Рублев провел атаку и закончил с хафкорта виннером в свободную часть корта — 30:30.

19:47

Прием помог Рублеву — 30:15.

19:46

Нет приема — 30:0.

19:46

В обменом мощными ударами первым ошибся Андрей — 15:0.

19:45

И еще одна — 3:3.

19:45

Классная подача Рублева — больше.

19:44

Отыгрался Бойер, сражается — 40:40.

19:43

Сначала отличная подача, а затем и успешный атакующий розыгрыш Рублева — 40:30.

19:42

Отличная подача — 15:30.

19:42

Сетка у Андрея в продолжительном розыгрыше — 0:30.

19:42

Хорошее начало от Бойера в гейме на подаче Рублева — 0:15.

19:39

Какой удар Бойера по линии после приема Рублева — 3:2

19:39

Не получился прием у россиянина — 40:15.

19:38

Прием в сетку — 30:15.

19:38

Бойер грамотно сыграл у сетки — 15:15.

19:37

Двойная ошибка Бойера — 0:15.

19:37

Мощная выбивающая подача и удар с лета с хафкорта в другую часть площадки — 2:2.

19:37

Ауто у Бойера — 40:30.

19:36

Еще одна — 30:30.

19:36

Ошибка Рублева — 30:15.

19:35

Размашисто атаковал с форхенда Бойер в свободную часть корта, но не попал — 30:0.

19:35

Рублев начал с отменной подачи — 15:0.

19:33

Не справился россиянин с глубоким ударом соперника — 2:1.

19:33

Бойер все делает четко — 40:15.

19:32

Обменялись соперники очками на подаче Бойера — 15:15.

19:31

Гейм за Андреем — 1:1.

19:30

Еще одно — 40:15.

19:30

Очко с подачи — 30:15.

19:29

Двойная ошибка — 15:15.

19:29

Отменная подача Рублева — 15:0.

19:28

Красивый розыгрыш, в конце которого Рублев не успел в движении — 1:0.

19:28

Четко в атаке действовал подающий — 40:15.

19:27

Ошибка американца — 30:15.

19:27

Бойер достал укороченный, а затем забил смэш — 30:0.

19:26

Бойер уверенно начал свою первую подачу в третьем сете — 15:0.

19:21

Бойер сразу же сделал брейк, но затем в очень долгом гейме не удержал свою подачу, закончив двойной ошибкой. Дальше Рублев выиграл еще один гейм на подаче Бойера и спокойно довел сет до победы — 0-2.

19:21

И подачей россиянин закрыл сет — 3:6.

19:20

Прием в сетку — 40:15, двойной сетбол.

19:20

Очко с подачи — 30:15.

19:20

Аут у Андрея — 15:15.

19:19

Тристан сорвал справа прием второй подачи — 15:0.

19:19

И подачей забрал гейм американец — 3:5. Но сейчас Рублев будет подавать на сет.

19:18

Отлично атаковал Рублев и закончил виннером с форхенда с хафкорта в угол — 40:30.

19:17

Атаковал Бойер, и Андрей не справился — 40:15.

19:17

Аут с приема — 30:15.

19:16

Теперь аут у Рублева — 15:15.

19:16

Первый розыгрыш на подаче Бойера заканчивается его же ошибкой — 0:15.

19:14

Погонял Андрей соперника, и тот пробил в сетку — 2:5.

19:13

Аут в розыгрыше у американца — 40:15.

19:12

Рублев атаковал, используя свою мощь, и пробил в сетку — 30:15.

19:12

Аут у Тристана в розыгрыше — 30:0.

19:12

Очко с подачи россиянина — 15:0.

19:11

Рублев принял в трос, а вторым своим ударом послал мяч в сетку — 2:4.

19:11

Оставил Бойер за собой довольно продолжительный розыгрыш — 40:15.

19:10

А теперь уже аут у американца, по длине — 30:15.

19:10

Рублев не попал по ширине, обостряя с форхенда — 30:0.

19:09

Отличная подача Бойера — 15:0.

19:08

Аут по длине с приема второй подачи у Бойера — 1:4. Все хорошо снова у Рублева.

19:07

И еще очко с подачи — 40:0.

19:07

Уверенно начал свою подачу Рублев — 30:0.

19:06

И снова забрал гейм Рублев — 1:3, снова россиянин с брейком впереди, теперь уже во второй партии.

19:05

Аут по длине у Тристана после приема россиянина — меньше, еще брейк-пойнт.

19:05

Глубокими атаками отыгрался Бойер — 40:40.

19:04

Очередной розыгрыш остался за россиянином — 30:40, брейк-пойнт.

19:03

Классный перевод американца по линии — 30:30.

19:03

Двойная ошибка — 15:30.

19:02

Ободом ракетки ударил россиянин по мячу — 15:15.

19:02

Отменная обводка Рублева — 0:15.

19:00

Гейм под «ноль» — 1:2.

19:00

Эйс — 40:0.

18:59

Еще одна — 30:0.

18:59

Сразу отличная подача — 15:0.

18:58

Двойная ошибка Бойера завершила гейм — 1:1, есть сразу же обратный брейк у Рублева.

18:57

И снова в сетку пробил американец в розыгрыше — меньше, четвертый брейк-пойнт в гейме.

18:57

Прием второй в сетку — ровно.

18:57

Двойная ошибка — еще брейк-пойнт!

18:56

Тристан выбил соперника из корта подачей и затем закрыл сетку — ровно.

18:55

Снова инициатива за Рублевым, который завершает розыгрыш виннером с форхенда — меньше, снова брейк-пойнт.

18:55

Подача пришла Бойеру на выручку — ровно.

18:54

Сумасшедший прием Рублева, Бойер каким-то чудом дотянулся и сыграл в корт, но дальше россиянин не оставил шансов в атакующей комбинации — меньше, брейк-пойнт.

18:54

Блестящий прием, и Бойер ответил в сетку — ровно.

18:53

Пошел вперед Бойер и забрал очко в атаке — больше.

18:52

Какой классный прием Андрея создал ему выигранное очко — 40:40.

18:52

Прием в сетку — 40:30.

18:51

Неожиданно сорвал форхенд Андрей — 30:30.

18:51

В обмене ударами снова не выдержал американец — 15:30.

18:50

А вот тут аут по ширине у Тристана — 15:15.

18:50

Агрессивный розыгрыш от Бойера в атаке. Успешно — 15:0.

18:48

Аут по длине у Рублева после приема соперника — 1:0, Бойер сразу же повел с брейком!

18:48

Поддавил Бойер под лево в розыгрыше со второй подачи и дождался ошибки Андрея — 30:40, брейк-пойнт!

18:47

Отыгрался американец — 30:30.

18:47

И тут же отменная подача — 30:15.

18:46

Очко Бойера с приема — 15:15.

18:46

Шикарный выход Рублева к сетке в розыгрыше с его второй подачи — 15:0.

18:44

После небольшой раскачки Рублев доминировал в первой партии и уверенно ее забрал. Хорошее начало матча — 0-1.

18:43

И снова Бойер не справляется с приемом Рублева — 3:6! Первый сет за россиянином!

18:43

Мощный прием заставил Бойера сыграть в сетку — меньше, второй сетбол.

18:42

Рублев пытался принять вторую подачу на вылет, но не попал — 40:40.

18:42

Классный розыгрыш, и блестящий удар Рублева — 30:40, брейк-пойнт и сетбол!

18:41

Успешно в тело сопернику сыграл американец — 30:30.

18:40

Двойная ошибка американца — 15:30.

18:40

Обменялись выигранными очками на подаче Бойера — 15:15.

18:38

И отличная подача завершила гейм — 3:5.

18:38

Поймал Бойер Рублева на противоходе — 40:15.

18:38

Еще очко с подачи — 40:0.

18:38

Рублев уверенно начал свою подачу — 30:0.

18:35

Очко с подачи — 3:4, Рублев по-прежнему ведет с брейком.

18:35

Еще ошибка Рублева — 40:15.

18:34

Атаковал Рублев со второй подачи Бойера, но не попал — 30:15.

18:33

Ошибка на приеме — 15:15.

18:33

Аут у Бойера после приема Рублева — 0:15.

18:32

Рублев подтвердил брейк — 2:4.

18:31

Нет приема — 40:15.

18:31

В трос с форхенда попал Андрей, а дальше мяч улетел в аут — 30:15.

18:31

В коротком обмене ударами в сетку пробил Бойер — 30:0.

18:30

Рублев отличной подачей начал свой гейм — 15:0.

18:29

Рублев повел в первой партии с брейком — 2:3.

18:27

А теперь аут по ширине у пытавшегося обострить Бойера — 15:40, двойной брейк-пойнт.

18:27

Сорвал Рублев бэкхенд в розыгрыше — 15:30.

18:26

Отличный прием Рублева вынуждает американца допустить ошибку — 0:30.

18:26

Дождался аута соперника Андрей в первом розыгрыше на подаче Бойера — 0:15.

18:25

И подачей же закрыл гейм Рублев — 2:2.

18:25

Еще одно — 40:15.

18:24

Очко с подачи — 30:15.

18:23

А вот в следующем затяжном розыгрыше на коне остался уже американец — 15:15.

18:23

Бойер принял подачу Андрея, завязался розыгрыш, в котором после глубокого удара россиянина его соперник ответил в сетку — 15:0.

18:21

Зацепился Андрей на чужой подаче, вел 0:15 и 15:30, однако затем Бойер собрался и взял три очка подряд — 2:1.

18:17

Рублев забрал свою подачу — 1:1.

18:16

Обменялись розыгрышами соперники — 40:30.

18:15

Еще очко с подачи — 30:15.

18:14

Эйс — 15:15.

18:14

Первый розыгрыш на подаче Рублева закончился его же ошибкой с бэкхенда — 0:15.

18:13

Эйсом завершил гейм Бойер — 1:0.

18:12

Трос у Рублева на приеме, и мяч не перелетел на сторону соперника — 40:30.

18:12

Аут по длине у американца — 30:30.

18:11

Короткий розыгрыш остался за Бойером — 30:15.

18:11

Очко с подачи — 15:15.

18:10

Со второго мяча пошел розыгрыш, и американец ударил в сетку — 0:15.

18:10

Бойер вышел на подачу.

18:09

Заканчивается разминка. Остается добавить, что соперники не встречались друг с другом прежде, хотя Бойеру 24 года, а Рублеву — 27.

18:05

Бойер является 113-й ракеткой мира, Рублев занимает 15-ю позицию в рейтинге АТР.

18:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики. В матче второго круга US Open встречаются американец Тристан Бойер и россиянин Андрей Рублев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

