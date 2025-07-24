Зал славы и шесть чемпионств: как Халк Хоган покорял рестлинг

Халк Хоган во время Рестлмании 21 в Лос-Анджелесе, 2005 год

Самый известный рестлер в мире и актер Халк Хоган скончался от остановки сердца в своем доме в городе Клируотер в штате Флорида. «Газета.Ru» вспоминает главные достижения легенды в спорте.

Путь в рестлинг

Как и подавляющее большинство американских детей, Терри Боллеа (настоящее имя Халка Хогана) с ранних лет занимался разными видами спорта. В школьные годы он особенно ярко проявлял себя в бейсболе, выступая на позиции питчера.

Более того, юным Боллеа интересовались скауты клубов главной бейсбольной лиги страны – MLB. Однако травма плеча поставила крест на его бейсбольной карьере.

После этого будущий Хоган стал всерьез заниматься рестлингом. Сначала его кумиром был Дасти Роудс, а в 16 лет, увидев по телевизору другую звезду этого вида спорта Билли Грэма, захотел быть похожим на него, а точнее — на его «нечеловеческий вид». Это отразилось не только в физической форме спортсмена, но и в его образе – знаменитые роскошные квадратные усы, ставшие фишкой и фирменным знаком Хогана, он подсмотрел именно у кумира.

Дебют и образ Халка

В рестлинге Боллеа дебютировал в CWF (Championship Wrestling of Florida) в 1977 году, за день до своего 18-летия. Вскоре он примерил на себя маску «Супер-разрушителя». Однако прославился в ином образе.

Перейдя в CWA (Contintal Wrestling Association), базировавшуюся в Мемфисе, юный рестлер поучаствовал там в ток-шоу на телевидении, где сидел рядом с Лу Ферриньо, звездой сериала «Невероятный Халк», и ведущий заметил, что настоящим Халком тут выглядит 201-сантиметровый и 133-килограммовый Хоган. После этого шоу молодой спортсмен с удовольствием принял образ Халка, который стал его неотъемлемой частью до конца жизни, фактически заменив даже настоящее имя.

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Фамилию Хоган Боллеа принял в 1979 году, когда уже выступал в World Wrestling Federation, в шоу которой он впервые появился в мекке американского профессионального спорта – нью-йоркском «Мэдисон Сквер-Гарден».

Мировой успех

Хоган быстро стал звездой национального масштаба, но вскоре добился и мирового успеха. Впервые выступив в 1980 году в Японии, он сразу получил от благодарных местных почитателей прозвище «Итибан», что в переводе означает «Номер Один».

Не в последнюю очередь любовь поклонников рестлинга Страны восходящего солнца ему принес стиль: когда Хоган выступал в Японии, он добавлял в свои выступления традиционные элементы самых популярных японских единоборств, используя разнообразные броски и захваты.

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Именно Халк Хоган стал в 1983 году первым победителем International Wrestling Grand Prix в самом престижном тяжелом весе, победив в турнире с участием 10 человек, и в финале одолев звездного японского рестлера, а впоследствии промоутера Антонио Иноки.

Чемпионства и «Халкомания»

В 1984 году Хоган стал чемпионом мира главной рестлинг-федерации WWF. В день, когда он завоевал свой первый чемпионский титул, комментатор воскликнул в эфире: «Халкомания здесь!»

Хоган приобрел бешеную популярность и многомиллионную армию фанатов, от которых требовал «тренироваться, молиться и пить витамины». У него выработался фирменный сценарий боя: сначала Хоган уверенно побеждал соперника, затем терял силы и был на грани поражения, но после коронного приема соперника обретал второе дыхание и «силу Халка», обычно заканчивая бой в свою пользу тремя-четырьмя коронными приемами .

Когда рестлинг обрел статус массовой культуры, появившись на суперпопулярном мировом канале MTV, именно Хоган стал его главной звездой.

Халк удерживал чемпионский титул на протяжении 1474 дней, а всего выигрывал мировой чемпионат шесть раз, войдя во все существующие Залы славы рестлинга.

Бой со «Скалой» и наследие

Хоган выступал на ринге даже на седьмом десятке лет. За свою карьеру он принимал на себя разные роли, и, хотя иногда был в амплуа злодея, в основном оставался любимцем публики.

У него было много ярких противостояний, например, с другими легендами рестлинга Броком Леснаром или Стингом. Сам Хоган называл себя «номером два» за всю историю рестлинга после величайшего Рика Флэра, чья карьера продолжалась более 50 лет.

Собственно, вражда Хогана и Флэра была одной из главных сюжетных линий мирового рестлинга, они выдали множество ярких сражений, в которых побеждал то один, то другой.

А поединок с другим знаменитым бойцом и актером Дуэйном «Скалой» Джонсоном на WrestleMania X8 в 2002 году до сих пор считается величайшим поединком в истории рестлинга. Халк тогда уступил.

Красно-желтая одежда, знаменитая бандана, разрываемая перед боем майка, усы, грозный выкрик «Ты-ы-ы!» и, конечно, суперзрелищный стиль — то, чем в первую очередь запомнился Халк Хоган фанатам рестлинга по всему миру.