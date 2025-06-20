«У клуба серьезные враги»: против руководства «Торпедо» возбудили уголовное дело

Московское «Торпедо» выступило с официальным обращением в связи с расследованием в отношении руководителей клуба Леонида Соболева и Валерия Скородумова. Клуб заявил, что готов сотрудничать со следствием, а команда продолжает подготовку к матчам. Адвокат Александр Добровинский убежден, что у черно-белых есть серьезные враги, а бывший вице-президент «Торпедо» Борис Игнатьев признался «Газете.Ru», что ему обидно за клуб.

Руководителей заподозрили в даче взятки судье

Против владельца московского «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова возбудили уголовное дело. Об этом пишет «РБК Спорт».

Изначально появилась информация, что дело возбуждено по статье 291 УК РФ — их заподозрили в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба. Соболеву и Скородумову, если их вина будет доказана, грозит до 15 лет тюремного заключения. Однако позднее выяснилось, что дело возбуждено по статье 184 УК часть 2 (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования).

В этом случае Соболеву и Скородумову грозит до семи лет тюремного заключения.

18 июня в офисе клуба и домах Соболева и Скородумова прошли обыски. На следующий день их доставили в отделение полиции.

Леонид Соболев отказался давать показания после своего задержания сотрудниками МВД. Об этом рассказал адвокат Соболева Андрей Алешкин, его слова приводит Telegram-канал «Mash на спорте».

Также адвокат отметил, что исходя из фабулы дела, давление на судей, в котором обвинили его подзащитного, если и имело место, то не было доведено до конца. Мера пресечения для Соболева должна быть избрана 20 июня. Отмечается, что на работе клуба задержание Соболева, а также директора Валерия Скородумова никак не скажется.

«Мы сосредоточены на подготовке к матчам»

Клуб удалил с официального сайта информацию о руководстве, а позже выступил с официальным обращением. В «Торпедо» подчеркнули, что готовы сотрудничать со следствием в рамках закона, а также напомнили о принципе презумпции невиновности.

«Тренировочный процесс команды на сборах в Москве проходит в полном соответствии с утверждeнным планом, все спортивные и административные функции выполняются в полном объeме, как и финансовые обязательства перед футболистами, тренерским штабом, сотрудниками и партнeрами нашего клуба. Команда, тренерский штаб и весь персонал «Торпедо» полностью сосредоточены на подготовке к предстоящим матчам и достижении поставленных задач на поле», — говорится в сообщении.

Кроме того, пресс-служба обратилась к фанатам с просьбой о поддержке.

«Вы — сердце и душа нашего клуба. Мы понимаем ваши переживания и искренне разделяем ваше желание видеть «Торпедо» сильным и процветающим.

Просим вас сохранять спокойствие и выдержку. Ваша поддержка сейчас как никогда важна для клуба. Только сплотившись, мы вместе переживeм этот непростой период, оставаясь единой чeрно-белой семьeй», — заявили в клубе.

close «Торпедо»

«У клуба серьезные враги»

Адвокат Александр Добровинский не стал называть имена недоброжелателей «Торпедо». Однако он не сомневается в том, что они существуют.

«Выяснилось, что у «Торпедо» есть серьезные враги. С этим надо будет считаться.

Дальше уже многое будет зависеть от позиции команды, от РФС. Но враги серьезные. Назвать их я не готов, но все и так все знают. Как адвокат я не могу их публично называть», — заявил Добровинский «Чемпионату».

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что уже поручил департаменту защиты игры провести проверку по вопросу возбуждения уголовного дела против владельца московского «Торпедо». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Наша конечная цель — нулевая терпимость к любым нарушениям этических норм всеми субъектами футбола. Российский футбольный союз оказывает полную поддержку правоохранительным органам в данном расследовании и уверен, что все виновные будут установлены и привлечены к ответственности», — сказал он.

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В беседе с «Газетой.Ru» высказался о ситуации и бывший вице-президент «Торпедо», экс главный тренер Борис Игнатьев. Он отказался комментировать разбирательства, однако как человек, посвятивший черно-белому клубу не один год тренерской и административной работы, признал, что переживает.

«Конечно, крайне обидно. Все время торпедовский клуб находится в негативном поле. Никак не получается вернуться на круги своя, вспомнив былые годы — Иванова, Стрельцова, Метревели, Кавазашвили — и начать новое восхождение в нашей футбольной иерархии. Все для этого есть и будет. Команда вышла в премьер-лигу, она работает, скоро будет стадион. Пришли новые молодые люди, принесли средства для развития этого хозяйства. Мне кажется, так и должно быть», — уверен Игнатьев.