Лучший полуфинал в истории: как «Интер» выбил «Барсу» из Лиги чемпионов

Итальянский «Интер» вышел в финал Лиги чемпионов после драматичного ответного матча в противостоянии с испанской «Барселоной», украсившей европейский футбольный сезон. Ответная встреча, как и первая, завершилась в основное время со счетом 3:3, но в дополнительное гол Давиде Фраттези вывел команду Симоне Индзаги в финал.

«Интер» (Италия) – «Барселона» (Испания) – 4:3, дополнительное время (счет первого матча – 3:3)

После первой встречи в Барселоне казалось, что ничего лучше уже быть не может – 3:3 с невероятной интригой, когда влюбляющая в себя яркой игрой команда Ханс-Дитера Флика дважды отыгрывалась. Сначала хозяева той встречи ушли с 0:2, а затем, снова пропустив, сравняли счет еще раз. При этом судьба встречи висела на волоске, а победить могли обе команды.

Было очень любопытно, как же команды будут действовать в ответной встрече. Так же лиха «Барселона» будет в атаке? Насколько агрессивен будет «Интер» перед своими болельщиками? Сохранит ли Флик максимально высокую линию обороны, ставшую в этом сезоне фирменным знаком сине-гранатовых? Сыграет ли получивший травму Лаутаро Мартинес?

В итоге никто не изменил себе, а аргентинский капитан «нерадзурри», конечно же, вышел на поле – просто не мог пропустить столь важную встречу.

Игра началась с территориального перевеса гостей, но «Интер» сразу же показал, что, как и неделю назад, готов жалить в контрвыпадах, а, когда к тому располагают обстоятельства, даже проводить что-то наподобие позиционных атак.

Но именно агрессивное давление на чужой половине поля без мяча помогло «Интеру» открыть счет в середине первого тайма. До того у команды были давление и подходы, но не было моментов, поскольку вышедший один на один с Войцехом Щенсны Маркус Тюрам не избежал офсайда.

Ну а на 22-й минуте Федерико Димарко активно пошел в прессинг в середине чужой половины и отобрал мяч у Дани Ольмо. Тут же последовал пас в штрафную на Дензела Думфриса, который покатил мимо голкипера на Мартинеса, и тот, конечно, не промахнулся по пустому створу.

Игра не поменялась: «Барселона» давила, «Интер», во многом усилием оборонительного трио Алессандро Бастони – Франческо Ачерби – Янн Биссек, героически оборонялся и жалил быстрыми выпадами.

На 36-й минуте хороший шанс был у Ламина Ямаля, но удар не получился, а Ферран Торрес чуть не успел замкнуть на дальней штанге. Через две минуты Давид Мхитарян опаснейше пробил, но немного не попал в дальний.

Ламина Ямаля, главную угрозу со стороны испанцев, постоянно встречали по два игрока – с подстраховкой. Однако юному вингеру это не было помехой, и он раз за разом обыгрывал соперников.

Однако на 42-й минуте пружина «Интера» снова разжалась, и Пау Кубарси в отчаянном подкате смог остановить Мартинеса, не дав тому завершить. И хотя польский арбитр Шимон Марчиняк сразу на точку не указал, VAR после просмотра позвал его к монитору, и пенальти все-таки был назначен.

Ну а мастер любых стандартных положений Хакан Чалханоглу легко развел Щенсны и мяч по разным сторонам, и «Интер» снова повел 2:0, как и в первом матче в гостях!

Но, как и тогда, «Барселона» отыгралась! Причем снова визуально довольно легко. И в фирменном стиле – образцово красиво.

Правда, сначала на 52-й минуте Ачерби забил «рыбкой» третий мяч «Интера» после стандарта, однако он был отменен из-за явного офсайда.

И практически сразу «Барса» ответила. Педри отдал Жерару Мартину, тот неудачно прострелил, однако подобрал отскочивший мяч и сделал перевод верхом, который в шикарный гол с лета превратил Эрик Гарсия!

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Через три минуты сине-гранатовые после опасного углового у своих ворот убежали в разящую контратаку три в два и разыграли так, что тот же Гарсия бил в уже пустые ворота, но Ян Зоммер в каком-то невероятном прыжке спас «Интер».

Правда, камбэк гостей это отстрочило лишь на пару минут. На исходе часа игры Ольмо исправился за ошибку в первом тайме и, ворвавшись из глубины в чужую штрафную, переправил головой в сетку подачу все того же Мартина.

На 68-й минуте Марчиняк назначил было пенальти за фол Мхитаряна на Ямале, однако VAR после пересмотра эпизода подсказал арбитру, что фол все же был в сантиметрах до штрафной.

Развязка, казалось, наступила на 87-й минуте, когда Педри перехватил мяч в центре и отдал на незаметного до того Рафинью к штрафной в левый полуфланг. Бразилец нанес довольно тривиальный первый удар, но Зоммер не слишком удачно отбил перед собой, а на добивании вингер «Барселоны» исполнил в дальний угол просто образцово – 2:3!

Но это оказалось не приговором для «Интера». «Нерадзурри» и не думали сдаваться, надавили и уже в добавленное время смогли сравнять счет! Причем прострельную передачу Думфриса превратил в гол в касание под перекладину на опережении с линии вратарской прибежавший спасать Ачерби!

В дополнительное время качельный футбол с обоюдными шансами продолжился, а использовал свой момент на 99-й минуте Давиде Фраттези, вышедший на замену, и, как и Рафинья, уложивший мяч низом под дальнюю штангу со второй попытки.

«Барселона» могла отыграться и тут, но вернейший фирменный удар Ямаля из-под защитника в дальний угол каким-то чудом кончиками пальцев в прыжке вытащил Зоммер!

«Интер» выиграл драму из двух актов с дополнительным временем и тринадцатью забитыми мячами и теперь сыграет в финале Лиги чемпионов с победителем противостояния французского «Пари Сен-Жермен» и английского «Арсенала» из Лондона.