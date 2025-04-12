Полиция задержала бывшего футболиста московского «Локомотива» Александра Алиева за пьяное вождение в Киеве. Спутница спортсмена пыталась помешать аресту и забралась на капот служебной машины. Полицейские заявили, что пара вела себя агрессивно и использовала нецензурные выражения. Ранее Алиев призывал ВСУ атаковать мирное население Курской области, откуда родом его мать и где он сам проживал с 12 лет.

Футболист Алиев оказал сопротивление киевской полиции

12 апреля полиция Киева остановила на Чоколовском бульваре «Гелендваген», который нарушал правила дорожного движения. За рулем оказался бывший полузащитник московского «Локомотива» и махачкалинского «Анжи» Александр Алиев, который в юности также занимался в школе столичного «Спартака».

По информации издания «Страна.ua», бывший футболист находился за рулем в нетрезвом виде и не желал прислушиваться к требованиям полицейских. На пассажирском сиденье рядом с ним находилась спутница, которая также оказывала сопротивление представителям правопорядка.

«Сам Алиев едва стоял на ногах, а пассажирка его «Гелендвагена» вообще залезла на капот полицейского авто.

Может, парочка была не только под алкоголем, но и под веществами», — говорится в сообщении СМИ.

Алиев наотрез отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения.

В итоге полицейские уложили бывшего футболиста на асфальт, заковали его в наручники и увезли в отделение. Та же участь постигла спутницу экс-игрока, которую пришлось снимать со служебной машины.

«Во время общения с патрульными водитель и пассажирка выражались нецензурно и вели себя агрессивно. На законное требование полицейских прекратить противоправные действия не реагировали. Кроме того, у водителя были явные признаки алкогольного опьянения», — говорится в заявлении патрульной полиции Киева.

Стражи правопорядка составили протокол, согласно которому Алиев и его спутница были уличены в вождении в нетрезвом виде, мелком хулиганстве, передвижению по полосе общественного транспорта и даже ложном вызове скорой помощи.

Алиев отрицает, что водил пьяным

Вскоре после инцидента футболист выложил видео в своих соцсетях, в котором заявил, что якобы не находился в состоянии алкогольного опьянения во время задержания.

Чтобы записать видеообращение, Алиев вернулся на место инцидента.

«Сейчас я нахожусь на том же месте. Нормальный и адекватный. Почему вы решили, что я пьян? Со мной все хорошо, мы разобрались», — заявил Алиев, на лице которого были видны крупные красные пятна.

Алиев был объявлен в России террористом

Алиев родился в Хабаровске, затем жил в Курской области — на родине матери, но со временем переехал на Украину, где выступал за множество клубов (включая киевское «Динамо») и даже вызывался в национальную сборную, в составе которой участвовал в отборочном турнире на чемпионат мира в ЮАР — 2010.

При этом Алиев дважды возвращался в Россию, чтобы играть за московский «Локомотив» и махачкалинский «Анжи». Так, в составе «железнодорожников» он провел 27 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал пять голевых передач.

По данным СМИ, у Алиева есть российское и украинское гражданство.

Когда ВСУ вторглись в Курскую область, бывший футболист всецело поддержал эти действия и призвал военных уничтожать мирное население.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношение Алиева, и вскоре он был внесен в список террористов и экстремистов Росинформониторинга.

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов в беседе с «Газетой.Ru» сообщил, что Алиев всегда был известен диким нравом и проблемами с алкоголем.

«Он — абсолютно безбашенный человек, абсолютно непредсказуем. У него и дома не ладилось с женой, насколько я помню: постоянные ссоры, скандалы. Все из-за злоупотребления алкоголем. Жестокость у него в характере всегда была — и на поле, и в быту. Его жена жаловалась, что он к ней плохо относился», — рассказал Наумов.