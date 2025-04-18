Трибьют Овечкину от команды Малкина: «Вашингтон» уступил «Питтсбургу»

897-я шайба Овечкина в НХЛ не спасла «Вашингтон» от поражения «Питтсбургу»

В национальной хоккейной лиге (НХЛ) завершился регулярный чемпионат сезона-2024/25. В заключительном игровом дне «Вашингтон» Александра Овечкина не справился с «Питтсбургом», который не сумел квалифицироваться в стадию плей-офф. Финальный матч регулярного сезона 39-летний капитан «столичных» отметил очередным голом, а лидеры «Пингвинз» Сидни Кросби и Евгений Малкин после игры вручили Овечкину памятный подарок.

«Питтсбург Пингвинз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 5:2

82-й матч в сезоне для этих команд не имел никакого турнирного значения — игроки пенсильванской команды уже давно лишились надежд на попадание в кубковую восьмерку, а коллектив из округа Колумбия еще на прошлой неделе забронировал первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ и ожидал соперника по первому раунду Кубка Стэнли.

За сутки до предстоящей игры все решилось — последним участником плей-офф от Востока стал «Монреаль Канадиенс», усилившийся топ-проспектом в лице Ивана Демидова, который отправился в лучшую лигу мира после вылета вместе с петербургским СКА под руководством Романа Ротенберга из Кубка Гагарина.

Игра началась для гостей удачно — уже на пятой минуте Коннор Макмайкл с передачи Тома Уилсона открыл счет в матче. Хозяева в ответ на этот гол сумели оперативно восстановить равенство на табло — Брайан Раст спустя 46 секунд сделал счет 1:1, в качестве помощников-ассистентов выступили Вилле Койвунен и Мэтт Грызлик.

Во второй двадцатиминутке все тот же Раст сначала оформил дубль в большинстве, после чего канадский форвард Сидни Кросби увеличил преимущество своей команды. На отметке 7:26 во втором периоде нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 3:2.

Эта шайба стала 897-й в регулярных чемпионатах в его заокеанской карьере. Таким образом, он обновил свой же снайперский рекорд в НХЛ, ранее принадлежавший легендарному канадцу Уэйну Гретцки.

Еще по ходу первого периода «Питтсбург» поздравил Овечкина с выходом на первую позицию в списке лучших снайперов в истории лиги — в первой коммерческой паузе клуб вывел на медиакуб арены видео с поздравлениями в адрес Овечкина, который 6 апреля в игре с «Нью-Йорк Айлендерс» забросил рекордную шайбу.

Во время поздравлений от «Питтсбурга» российскому хоккеисту поаплодировали игроки «Пингвинз» и болельщики обеих команд. Кроме того, зрители на трибунах «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» распевали кричалки в честь Овечкина.

Завершилась встреча еще двумя заброшенными шайбами в ворота «Вашингтона» — в финале игры Дэнтон Хайнен и Филип Томасин оформили по шайбе и установили окончательный счет — 5:2. «Вашингтон» выиграл Восточную конференцию, набрав 111 очков. «Питтсбург» завершил «регулярку» на 13-й строчке с активом в 80 очков.

Новый рекорд Овечкина

После финальной сирены капитан «Кэпиталз» получил еще один подарок — Евгений Малкин и Сидни Кросби вручили Александру Овечкину часы Rolex.

В общей сложности в 65 матчах регулярного сезона Овечкин, который пропустил полтора месяца из-за перелома ноги, забросил 44 шайбы и стал лучшим снайпером сезона среди россиян. Вторую строчку по этому показателю делят Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг», 37 голов в 78 играх) и Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс», 37 голов в 80 играх).

В общем списке снайперов сезона Овечкин занял третье место, уступив лишь Леону Драйзайтлю из «Эдмонтона» с 52 шайбами и Вильяму Нюландеру из «Торонто», у которого в активе 45 голов.

Благодаря голу в ворота «Питбургса» минувшей ночью капитан «Кэпс» повторил еще один из рекордов НХЛ — по количеству голов за один регулярный чемпионат среди игроков в возрасте 39 лет и старше, принадлежащий Горди Хоу. Канадский форвард установил данное достижение в сезоне-1968/69.

Вашингтонцы начнут путь в борьбе за Кубок Стэнли в ночь с 21 на 22 апреля, стартовое вбрасывание игры против «Монреаля» состоится на «Кэпитал-Уан Арене» в 02:00 по московскому времени.

Кучеров — лучший бомбардир НХЛ в третий раз

31-летний российский хоккеист в регулярном чемпионате-2024/25 набрал 121 (37+84) очко в 78 матчах и выиграл приз «Арт Росс Трофи», вручаемый самому результативному игроку сезона. Для Кучерова эта награда стала третьей в карьере, он оказался первым российским игроком, который сумел завоевать приз трижды.

Вторым в списке лучших бомбардиров стал Нэйтан Маккиннон из «Колорадо» — 116 (32+84) очков. Третью строчку разделили Леон Драйзайтль («Эдмонтон») и Давид Пастрняк («Бостон»), набравшие 106 (52+54) и 106 (43+63) соответственно.

В первом раунде плей-офф хоккеисты «Лайтнинг» сразятся с «Флоридой Пантерз». Стартовая игра серии пройдет в Тампе в ночь с 22 на 23 апреля, стартовое вбрасывание состоится в 03:30 по московскому времени.