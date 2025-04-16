Звездный развод: легенда сборной Германии по футболу расстался с экс первой ракеткой мира

Бывший полузащитник, чемпион мира в составе сборной Германии по футболу Бастиан Швайнштайгер расстался со своей супругой, сербской теннисисткой Аной Иванович. У них остались трое детей. «Газета.Ru» — о том, что известно о распаде звездной пары.

Расстались около двух месяцев назад

«Любовь прошла» — с таким заголовком немецкий таблоид Bunte опубликовал материал, посвященный расставанию одной из самых красивых пар мирового спорта. Легенда футбольной сборной Германии Бастиан Швайнштайгер и сербская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Ана Иванович больше не вместе.

Еще в августе прошлого года европейские СМИ умилялись тому, какой счастливой выглядела пара публично: Бастиан и Ана посетили концерт Джастина Тимберлейка в Мюнхене. Певец увидел их в толпе и поприветствовал лично, а на следующий день новостные порталы пестрели фотографиями улыбающихся и обнимающихся супругов.

Источник не раскрывает причину разрыва Швайнштайгера и Иванович. Публичной информации на этот счет не было, потому новость об их расставании стала неожиданностью. Пара рассталась около двух месяцев назад — это единственная подробность .

«То, что такая бесконечно большая любовь разбита, кажется совершенно непонятным», — сетует автор издания.

С кем останутся дети

Впрочем, у поклонников были причины заподозрить неладное: в своих соцсетях спортсмены перестали размещать совместные фотографии с декабря 2024 года. На контрасте с тем, как часто подобные кадры появлялись на их страницах прежде, такое поведение выбивалось из привычной картины. Исключением стали лишь два спонсорских ролика с участием обоих спортсменов на странице Иванович в марте.

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На данный момент ни Бастиан, ни Ана не прокомментировали происходящее. Однако, учитывая, что они оба публичные персоны, весьма вероятно, что им придется отвечать на неудобные вопросы о личной жизни. Швайнштайгер выступает в качестве эксперта на немецком телеканале ARD, а Иванович нередко участвует в выставочных матчах.

Остроты ситуации добавляет тот факт, что у пары трое сыновей. При этом младшему из них, Тео, нет и двух лет. По мнению источника, дети останутся с матерью в Белграде — там у Иванович есть квартира площадью около 100 кв. м., расположенная недалеко от домов ее брата и родителей. Швайнштайгер же из-за работы вынужден много ездить и большую часть времени проводит в Мюнхене.

Прожили в браке девять лет

Пара начала встречаться в 2014 году. Ана Иванович завершила карьеру два года спустя в 29 лет ради семейной жизни со Швайнштайгером, они поженились в июле 2016 года. К тому моменту сербская теннисистка выиграла «Ролан Гаррос» — 2008 и завоевала 15 титулов WTA в одиночном разряде.

Швайнштайгер завершил карьеру в сборной Германии в 2016 году, за которую он провел 121 матч и забил 24 мяча. В составе национальной команды стал чемпионом мира и двукратным бронзовым призером мировых первенств. Также в его активе серебро и две бронзы чемпионатов Европы. При этом на клубном уровне Бастиан выступал до 2019 года — доигрывать он уехал в США и три сезона провел в «Чикаго Файр».