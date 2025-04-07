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Битва россиян: Медведев и Хачанов играют в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. LIVE

Теннис. «Мастерс». Монте-Карло. Даниил Медведев — Карен Хачанов. ОНЛАЙН
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Francis Mascarenhas/Reuters
В матче первого раунда «Мастерса» в Монте-Карло играют россияне Даниил Медведев и Карен Хачанова. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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18:20

Свою подачу Даниил взял под ноль — 5:1.

18:19

Медведев начал с двух выигранных очков на подаче Хачанова, тот смог отыграть один мяч, но затем Даниил взял еще два очка, сделав второй в сете брейк — 4:1.

18:13

На подаче Медведева пошла борьба. То один, то другой выходили вперед. В итоге доигрались до 40:40. Но дальше Медведев не оставил шансов подачами — 4:1.

18:09

Даниил начал гейм на подаче Карена с выигранного розыгрыша, а затем Хачанов ошибся еще и в атаке. Следующий розыгрыш продолжался аж 32 удара, но закончился ошибкой Медведева. Однако Даниил тут же забрал следующий розыгрыш и заработал два брейк-пойнта — 15:40. В следующем розыгрыше обменивались ударами, пока Медведев не укоротил. И удачно — 3:1, Даниил повел с брейком.

18:03

Пытался Хачанов агрессивно принимать подачу Медведева, но он довольно уверенно провел гейм. Хорош на старте матча Даниил в длинных розыгрышах — 2:1.

18:00

Хачанов начал с двойной ошибки, но затем отыгрался подачей. Затем была еще одна классная подача, но в длинном розыгрыше Медведев переиграл оппонента. Но это был последний успех Даниила в гейме. Дальше два мяча легко остались за Кареном — 1:1.

17:57

Обменялись на старте выигранными очками, затем Медведев хорошо подал, в следующем розыгрыше удачно вышел к сетке и затем закрыл гейм подачей — 1:0.

17:56

Даниил Медведев выходит на подачу.

17:55

Даниил Медведев посеян под девятым номером, поэтому начинает не со второго круга, а с первого. По личным встречам Даниил впереди — 6-2. Но в прошлом году как раз на этом турнире в их матче победил Хачанов.

17:50

Здравствуйте, уважаемые болельщики, в матче первого круга «Мастерса» в Монте-Карло встречаются россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляции.

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