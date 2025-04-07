Битва россиян: Медведев и Хачанов играют в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. LIVE

18:09

Даниил начал гейм на подаче Карена с выигранного розыгрыша, а затем Хачанов ошибся еще и в атаке. Следующий розыгрыш продолжался аж 32 удара, но закончился ошибкой Медведева. Однако Даниил тут же забрал следующий розыгрыш и заработал два брейк-пойнта — 15:40. В следующем розыгрыше обменивались ударами, пока Медведев не укоротил. И удачно — 3:1, Даниил повел с брейком.