Битва россиян: Медведев и Хачанов играют в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. LIVE

Медведев начал с двух выигранных очков на подаче Хачанова, тот смог отыграть один мяч, но затем Даниил взял еще два очка, сделав второй в сете брейк — 4:1.
На подаче Медведева пошла борьба. То один, то другой выходили вперед. В итоге доигрались до 40:40. Но дальше Медведев не оставил шансов подачами — 4:1.
Даниил начал гейм на подаче Карена с выигранного розыгрыша, а затем Хачанов ошибся еще и в атаке. Следующий розыгрыш продолжался аж 32 удара, но закончился ошибкой Медведева. Однако Даниил тут же забрал следующий розыгрыш и заработал два брейк-пойнта — 15:40. В следующем розыгрыше обменивались ударами, пока Медведев не укоротил. И удачно — 3:1, Даниил повел с брейком.
Пытался Хачанов агрессивно принимать подачу Медведева, но он довольно уверенно провел гейм. Хорош на старте матча Даниил в длинных розыгрышах — 2:1.
Хачанов начал с двойной ошибки, но затем отыгрался подачей. Затем была еще одна классная подача, но в длинном розыгрыше Медведев переиграл оппонента. Но это был последний успех Даниила в гейме. Дальше два мяча легко остались за Кареном — 1:1.
Обменялись на старте выигранными очками, затем Медведев хорошо подал, в следующем розыгрыше удачно вышел к сетке и затем закрыл гейм подачей — 1:0.
Даниил Медведев посеян под девятым номером, поэтому начинает не со второго круга, а с первого. По личным встречам Даниил впереди — 6-2. Но в прошлом году как раз на этом турнире в их матче победил Хачанов.