Семь голов до Гретцки: Овечкин продолжает разрывать НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» одержал уверенную победу над «Сан-Хосе Шаркс». Российский нападающий Александр Овечкин забросил последнюю шайбу в матче, сумев еще на шаг приблизиться к тому, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по голам уже в этом сезоне, попутно обновив еще один рекорд, на сей раз свой собственный.

«Сан-Хосе Шаркс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 1:5

Матч против аутсайдера регулярного чемпионата НХЛ, который безвылазно барахтается на дне турнирной таблицы с самого начала сезона, изначально не вызывал никаких трудностей для «столичных» — все вопросы об исходе этой встречи гости закрыли еще до завершения первой двадцатиминутки.

Первую заброшенную шайбу в игре оформил Дилан Строум, который на пятачке разобрался с голкипером и крайним защитником «акул», замкнув изящную проникающую передачу Александра Овечкина. Следом отличился белорусский форвард Алексей Протас, который проводит свой лучший сезон в НХЛ, с каждым матчем приближаясь к отметке в 30 заброшенных шайб. Свой 29-й гол нападающий забил с передач Ларса Эллера и Тома Уилсона. Третью шайбу за 65 секунд до сирены на первый перерыв записал на свой счет Тейлор Рэддиш, у него в ассистентах — Джон Карлсон и Пьер-Люк Дюбуа.

Лишним доказательством тотальной доминации «Кэпс» по ходу первого периода стала статистика бросков в створ: 17–3.

По окончании первого игрового отрезка главный тренер «Сан-Хосе» Райан Варсофски заменил вратаря — место россиянина Александра Георгиева занял его соотечественник Георгий Романов, которому спустя полчаса игрового времени предстояло войти в историю.

Второй период прошел без заброшенных шайб, а «Шаркс» даже смогли выиграть дуэль против «Кэпс» в вопросе бросков в створ — 7:5. А в третьей двадцатиминутке «Сан-Хосе» даже имел теоретическую возможность выровнять положение и побороться за очки, причем с помощью Александра Овечкина! Капитан «столичных» небрежно отдал передачу назад в своей зоне, которая стала подарком для Тайлера Тоффоли — тот без раздумий перевел шайбу на Мартина Селебрини, открывшего счет голам своей команды!

Но радость «акул» продлилась всего 30 секунд — буквально в следующей же смене Тревор Ван Римсдайк восстановил перевес «Вашингтона» в три шайбы, а затем свое слово сказал Александр Овечкин — 39-летний нападающий грамотно подработал клюшкой на пятачке после наброса на ворота от Мартина Фехервари и установил окончательный счет игры — 5:1!

Публика на трибунах осталась в восторге от выступления Овечкина — после заброшенной им шайбы почти весь «SAP-Центр» в едином порыве стал выкрикивать его имя. После матча россиянин рассказал журналистам, что не ожидал такого.

«Это здорово. Теперь много людей смотрят и много внимания. Это прекрасное чувство», — заявил Овечкин.

Новый рекорд Овечкина

Капитан «столичных» минувшей ночью обновил собственное достижение по количеству вратарей, которым ему удалось забить. Россиянин Георгий Романов стал в этом списке 182-м. Теперь в активе Овечкина 34 заброшенных шайбы в нынешнем сезоне. По данному показателю он входит в топ-5 НХЛ.

По словам Овечкина, ключевым фактором успеха в прошедшей игре стал ударно проведенным им и его партнерами первый период.

«Мы невероятно хорошо стартовали, быстро принимали решения, что отразилось на итоговом результате», — заявил хоккеист.

Главный тренер «Кэпс» Спенсер Карбери заявил, что гол поможет Овечкину раскрыться во всей красе в предстоящей домашней серии.

«Чувствовалось, что он немного зажат. В большинстве у него были сложности, он не получал достаточно моментов вместе со своим звеном. Надеюсь, этот гол придаст ему уверенности перед серией домашних матчей», — приводит слова Карбери AP News.

Погоня за Гретцки

По итогам игры против «Сан-Хосе» россиянин, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, увеличил общее количество своих голов в чемпионатах до 887. Для повторения рекорда Уэйна Гретцки Овечкину осталось оформить всего семь шайб, а для получения звания лучшего бомбардира — восемь. После гола НХЛ обновила прогноз даты обновления рекорда Гретцки — при сохранении текущего показателя результативности (0,67 голов за игру) Овечкин побьет снайперский рекорд 12 апреля в гостевом матче с «Коламбус Блю Джекетс».

После прошедшего матча команда под руководством Спенсера Карбери набрала 96 очков и закрепилась на первой позиции в турнирной таблице Восточной конференции, увеличив отрыв от ближайшего преследователя в лице «Каролины Харрикейнс» до десяти очков за 15 игр до завершения регулярного чемпионата. «Сан-Хосе» остался с активом в 45 баллов на последней строчке сводной таблицы лиги, потеряв все надежды на попадание в кубковую восьмерку.

В следующем матче вашингтонцы сыграют дома против «Детройт Ред Уингз». Встреча пройдет на «Кэпитал Уан Арене» в ночь с 18 на 19 марта, стартовое вбрасывание состоится в 02:00 мск.