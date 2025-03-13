Россиянка против украинки: Андреева играет со Свитолиной в Индиан-Уэллс. LIVE

В затяжном розыгрыше в атаке россиянка заработала выигрышную позицию, но соперница попала в линию, и Мирра ответила в сетку — меньше, четвертый брейке-пойнт.
Красиво все делает Свитолина, выходит в процессе розыгрыша к сетке, но Андреева все тянет, и в итоге украинка пробивает с лета в сетку — меньше, второй брейк-пойнт в гейме.
Укорачивает Андреева вынужденно, а Свитолина догоняет и ловит на противоходе с форхенда — 15:0.
Очень равный теннис, но Свитолина не воспользовалась своим шансом на чужой подаче, а Андреева сделала поздний брейк и повела — 1-0.
Подстраивается Андреева под бэкхенд и делает брейк — 6:5! Андреева обеспечила себе минимум тай-брейк и выйдет подавать на сет!
Андреева атакует вторую подачу Свитолиной, получает убойную позицию, но вместо смэша делает что-то невнятное и попадает под виннерс кроссом в противоход — ровно.
Срывает Андреева форхенд, и Свитолина дает волю эмоциям, разражаясь победным воплем-комоном — 40:40.
Долгий розыгрыш, в котором Андреева сначала попадает в самую боковую линию, а затем следующим ударом пробивает в аут по длине — 30:15.
Мощный розыгрыш в атаке проводит Россиянка, и хотя Элина отвечала остро, за последним ударом она не побежала уже — 40:40.
Классно пробивает по линии бэкхендом Мирра, и соперница ошибается в ответ — 30:40, но есть второй брейк-пойнт.
Укорачивает Андреева, потом кидает свечку и в итоге уверенно забивает по диагонали в противоход — 30:15.
Окончена разминка. Элина Свитолина выходит на подачу. Выигравшая жеребьевку Андреева выбрала прием.
Мирра Андреева имеет девятый номер посева и в предыдущем матче в одну калитку обыграла Елену Рыбакину, представляющую Казахстан. 23-я ракетка турнира Элина Свитолина в прошлом круге в трех партиях справилась с одной из лучших на данный момент теннисисток мира Джессикой Пегулой из США.