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Россиянка против украинки: Андреева играет со Свитолиной в Индиан-Уэллс. LIVE

Теннис. WTA. Индиан-Уэллс. Четвертьфинал. Андреева (Россия) — Свитолина (Украина). ОНЛАЙН
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Rula Rouhana/Reuters
В четвертьфинале престижного турнира в Индиан-Уэллс россиянка Мирра Андреева играет с украинкой Элиной Свитолиной. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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00:57

В затяжном розыгрыше в атаке россиянка заработала выигрышную позицию, но соперница попала в линию, и Мирра ответила в сетку — меньше, четвертый брейке-пойнт.

00:57

Отыгрывается Мирра — 40:40!

00:56

Очко с подачи — 30:40, осталось отыграть третий.

00:55

Все четко делает Мирра и берет очко укороченным — 15:40, но есть еще два брейк-пойнта.

00:55

Двойная ошибка Андреевой — 0:40, тройной брейк-пойнт!

00:54

Агрессивно Свитолина начинает гейм на чужой подаче и выигрывает два очка подряд — 0:30!

00:51

Героически обороняется Андреева, но все же не справляется — 3:2.

00:51

Очко с подачи — 40:15.

00:51

Аут у россиянки — 30:15.

00:50

Берет первое очко Мирра, но украинка отыгрывается подачей — 15:15.

00:49

Прием в сетку — 3:1. Андреева подтверждает брейк.

00:48

Еще очко за Миррой — 40:15.

00:48

Ошибается Свитолина — 30:15.

00:47

Под право играет Свитолина в розыгрыше, но россиянка снова находит укороченный — 15:15.

00:46

С двойной ошибки начинает свою подачу Андреева — 0:15.

00:44

Виннер с форхенда приносит россиянке брейк — 2:1!

00:43

Красиво все делает Свитолина, выходит в процессе розыгрыша к сетке, но Андреева все тянет, и в итоге украинка пробивает с лета в сетку — меньше, второй брейк-пойнт в гейме.

00:42

Успешный выход Свитолиной к сетке — 40:40.

00:42

И сетка у Свитолиной — 30:40, брейк-пойнт опять!

00:41

Шикарный момент для укороченного находит в розыгрыше Мирра и исполняет идеально — 30:30.

00:41

Выходит россиянка к сетке и уверенно закрывает ее смэшем в итоге — 30:15.

00:40

Аут у Андреевой по длине — 30:0.

00:40

Укорачивает Андреева вынужденно, а Свитолина догоняет и ловит на противоходе с форхенда — 15:0.

00:39

Продолжается игра, и Свитолина в обмене бэкхендами пробивает в сетку — 1:1.

00:38

Ого, ветром снесло часть конструкции сетки!

00:37

Свитолина попадает в линию, а россиянка в ответ — нет. 40:15.

00:37

Нет приема — 40:0.

00:36

Еще очко за россиянкой — 30:0.

00:36

Андреева бэкхендом по линии забирает первое очко на своей подаче — 15:0.

00:35

Берет-таки свою подачу украинка — 0:1.

00:35

Классные действия Свитолиной в атаке — больше.

00:34

Мирра ошибается справа — 40:40.

00:33

Свитолина в конце концов ошибается в долгом розыгрыше — 30:40, брейк-пойнт у Мирры!

00:33

Отыгрывается украинка — 30:30.

00:32

Свитолина атакует после приема соперницы, но бьет в сетку — 15:30.

00:31

Ох! Как в самый угол попадает Андреева — 15:15.

00:31

Свитолина вышла на подачу на старте второго сета и взяла первое очко — 15:0.

00:30

Очень равный теннис, но Свитолина не воспользовалась своим шансом на чужой подаче, а Андреева сделала поздний брейк и повела — 1-0.

00:29

Снова не справляется Элина у сетки с напором соперницы — 7:5!

00:28

Обыгрывает Мирра вышедшую к сетке соперницу — 40:15, двойной сетбол!

00:27

Успешно ведет игру россиянка — 30:15.

00:27

Ободом ракетки попадает россиянка по мячу — 15:15.

00:26

Трос помогает Андреевой в розыгрыше — 15:0.

00:24

Подстраивается Андреева под бэкхенд и делает брейк — 6:5! Андреева обеспечила себе минимум тай-брейк и выйдет подавать на сет!

00:23

И снова аут у Свитолиной — меньше, третий в гейм брейк-пойнт.

00:23

Андреева атакует вторую подачу Свитолиной, получает убойную позицию, но вместо смэша делает что-то невнятное и попадает под виннерс кроссом в противоход — ровно.

00:22

И тут же двойная ошибка — меньше, еще брейк-пойнт у Андреевой.

00:21

Срывает Андреева форхенд, и Свитолина дает волю эмоциям, разражаясь победным воплем-комоном — 40:40.

00:21

Мощные атаки Андреевой, Свитолина защищается, но в итоге не справляется — 30:40, брейк-пойнт!

00:20

Сумасшедший прием второй подачи с бэкхенда на вылет — 30:30.

00:19

Долгий розыгрыш, в котором Андреева сначала попадает в самую боковую линию, а затем следующим ударом пробивает в аут по длине — 30:15.

00:18

Здесь чуть сильнее нужного пробивает Андреева — 15:15.

00:18

Отличный бэкхенд россиянки приносит ее виннерс и очко — 0:15.

00:17

Чуть-чуть, но не попала украинка с приема — 5:5.

00:17

Свитолина в розыгрыше срывает форхенд — 40:0.

00:16

Еще одна — 30:0.

00:16

Отличная подача Андреевой — 15:0.

00:14

Подачей закрывает гейм украинка — 4:5.

00:13

Удачно выходит вперед украинка — 40:15.

00:13

Свитолина отвечает подачей — 30:15.

00:13

Блестящий прием Мирры — 15:15.

00:12

Украинка тоже отлично начинает свою подачу — 15:0.

00:12

Гейм за россиянкой — 4:4.

00:11

Классно обводит Андреева соперницу — 40:0.

00:11

Нет приема — 30:0.

00:10

Уверенно атаку проводит россиянка — 15:0.

00:08

У сетки закрывает свою подачу Элина — 3:4.

00:08

Снова небольшой аут по длине у Мирры — 40:0.

00:07

Свитолина начинает свой гейм с двух выигранных розыгрышей — 30:0.

00:06

Укороченным заканчивает Андреева свою подачу — 3:3.

00:05

В очередной раз работает блестящий бэкхенд у россиянки — 40:15.

00:05

Обменялись очками соперницы — 30:15.

00:04

Андреева уверенно начинает свою подачу — 15:0.

00:02

Аут от россиянки заканчивает гейм — 2:3.

00:01

Блестящий бэкхенд от Андреевой — 40:30.

00:01

Аут у Андреевой по длине — 40:15.

00:00

А вот тут после сильного приема Мирры Свитолина пробивает в сетку — 30:15.

00:00

Аут с приема второй подачи — 30:0.

23:59

Ошибка Мирры заканчивает первый розыгрыш на подаче Свитолиной в пользу украинки — 15:0.

23:59

Забирает свою подачу Андреева — 2:2.

23:58

Серв энд воллей от Мирры — больше.

23:57

Мощный розыгрыш в атаке проводит Россиянка, и хотя Элина отвечала остро, за последним ударом она не побежала уже — 40:40.

23:56

Классно пробивает по линии бэкхендом Мирра, и соперница ошибается в ответ — 30:40, но есть второй брейк-пойнт.

23:56

Ошибается под давлением Мирра — 15:40, двойной брейк-пойнт у украинки!

23:55

Андреева классно укорачивает, Свитолина догоняет, но дальше весь корт открыт — 15:30.

23:54

Еще одна ошибка Андреевой — 0:30.

23:53

Андреева ошибается после приема соперницы — 0:15.

23:51

Феноменальным кроссом завершает гейм Элина — 1:2.

23:51

Очень неудобный прием от Андреевой, и украинка не поднимает мяч — 40:30.

23:50

Еще очко за Свитолиной — 40:15.

23:49

Укорачивает Андреева, потом кидает свечку и в итоге уверенно забивает по диагонали в противоход — 30:15.

23:49

Легко берет первые два очка на своей подаче украинка — 30:0.

23:48

Отличным форхендом забирает гейм Мирра — 1:1.

23:47

Нет приема — 40:0.

23:47

Гоняет россиянка соперницу по корту, и та не справляется — 30:0.

23:46

Андреева берет первое очко на своей подаче — 15:0.

23:45

В сетку пробивает Андреева в розыгрыше — 0:1.

23:45

Очко с подачи — 40:15.

23:44

А теперь уже по длине ошибается украинка — 30:15.

23:44

Аут по длине у Андреевой — 30:0.

23:43

Поймала Свитолина соперницу в первом розыгрыше на противоходе — 15:0.

23:43

Окончена разминка. Элина Свитолина выходит на подачу. Выигравшая жеребьевку Андреева выбрала прием.

23:35

Мирра Андреева имеет девятый номер посева и в предыдущем матче в одну калитку обыграла Елену Рыбакину, представляющую Казахстан. 23-я ракетка турнира Элина Свитолина в прошлом круге в трех партиях справилась с одной из лучших на данный момент теннисисток мира Джессикой Пегулой из США.

23:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В четвертьфинале престижного теннисного турнира в Индиан-Уэллс в женском одиночном разряде встречаются россиянка Мирра Андреева и украинка Элина Свитолина. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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