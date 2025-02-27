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Битва за полуфинал: Медведев играет с Грикспором в Дубае. LIVE

Теннис. АТР. Дубай. Медведев (Россия) — Грикспор (Нидерланды). ОНЛАЙН
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Francis Mascarenhas/Reuters
В четвертьфинале престижного турнира АТР в Дубае россиянин Даниил Медведев играет с Таллоном Грикспором из Нидерландов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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19:01

Атакует Грикспор после первой подачи, в итоге выходит к сетке и классно закрывает ее резаным ударом с лета — 40:40.

19:01

Ошибается Медведев в розыгрыше под давлением соперника — 30:40, но есть еще брейк-пойнт.

19:00

Отыгрывает один мяч подачей голландец — 15:40, еще два брейк-пойнта.

19:00

Еще ошибка Таллона — 0:40, тройной брейк-пойнт у Даниила.

19:00

Классный прием россиянина — 0:30.

18:59

Медведев берет первый мяч на подаче соперника — 0:15.

18:57

Забирает россиянин гейм в атаке — 2:1.

18:56

Острый прием Грикспора, и в итоге Таллон смог забрать розыгрыш в атаке — 40:15.

18:56

Эйс — 40:0.

18:55

На паузе играет Медведев с хафкорта после короткого приема, разводя Грикспора и мяч по разным сторонам — 30:0.

18:55

Отменная косая подача Даниила — 15:0.

18:54

Два подряд очка с подачи выигрывает Грикспор — 1:1.

18:54

Медведев достает укороченный, сам укорачивает, но Грикспор перебрасывает свечкой и попадает — 30:0.

18:53

Эйс от Грикспора — 15:0.

18:52

Раскачивает Даниил соперника в розыгрыше косым кроссом, и тот ошибается после следующего перевода — 1:0.

18:52

Классная подача, и нет приема — больше.

18:51

Классный розыгрыш выигрывает Даниил — 40:40.

18:50

Подачей отыгрывает один — 30:40, остался второй брейк-пойнт.

18:49

И снова ошибается Медведев — 15:40, двойной брейк-пойнт.

18:49

Двойная ошибка Даниила — 15:30.

18:48

В трос попадает Таллон, и мяч не переваливается — 15:15.

18:48

Блестящий розыгрыш от Грикспора — 0:15.

18:46

С большим преимуществом Медведева прошел первый сет. Два брейка обеспечили легкую победу в нем — 1-0.

18:45

Обводит Медведев соперника приемом — 6:2! Есть первая партия.

18:45

Отыгрывает один сетбол Таллон — 30:40, остался второй.

18:44

Две подряд ошибки нидерландца — 15:40, двойной сетбол.

18:43

Берет Грикспор первое очко на своей подаче, но Медведев отыгрывается — 15:15.

18:40

И приема нет — 5:2.

18:40

Очко с подачи — 40:0.

18:39

Медведев здорово укорачивает — 30:0.

18:39

Очко с подачи Медведева — 15:0.

18:38

Грикспор пошел к сетке и сыграл с лета в нее же — 4:2. Медведев повел с брейком.

18:38

Какой сумасшедший прием на вылет — 0:40, тройной брейк-пойнт у Медведев.

18:37

Сумасшедший обмен ударами, и Даниил заставляет соперника ошибиться — 0:30.

18:36

Блестящий розыгрыш в обороне от Даниила — 0:15.

18:34

Подачей забирает гейм россиянин — 3:2.

18:33

Еще один мяч за россиянином — 40:0.

18:33

Прием в аут по длине — 30:0. Все 11 своих прошедших первых подач взял Даниил.

18:32

Эйс — 15:0.

18:32

Медведев достал в розыгрыше укороченный, потом потянул еще пару ударов, но Таллон все же дожал — 2:2.

18:31

Грикспор выходит к сетке с подачи и третьим ударом забивает смэшем — больше.

18:31

Медведев принимает, но под давлением не попадает по длине вторым ударом — 40:40.

18:30

Эйс — 30:40, есть еще брейк-пойнт.

18:30

Завязывается розыгрыш, и в нем Медведев вдруг классно переводит кроссом, к чему соперник не готов — 15:40, двойной брейк-пойнт.

18:29

Снова Грикспор идет вперед, но нарывается на классную обводку — 15:30.

18:29

А вот тут классный укороченный — 15:15.

18:28

Медведев остро принял и вышедший к сетке Грикспор не перекинул ее — 0:15.

18:26

Грикспор принимает, но нарывается на виннерс с хафкорта в другой угол — 2:1.

18:25

Отличная подача — больше.

18:25

Ошибка Медведева — 40:40.

18:25

Таллон не справляется с атаками шестой ракетки мира после первой подачи — 40:30.

18:24

Хороший прием Грикспора, и Медведев не справляется — 30:30.

18:23

После короткого приема сильной подачи Медведев завершает с хафкорта с лета — 30:15.

18:23

Двойная ошибка у россиянина — 15:15.

18:22

Тут уже Даниил прекрасен в атаке после первой подачи — 15:0.

18:22

Проводит голландец атакующую комбинацию, и Даниил играет в сетку — 1:1.

18:21

Очко с подачи — 40:15.

18:21

Серв энд воллей с укороченным с лета от Грикспора — 30:15.

18:20

Атакует Таллон после второй подачи. Россиянин поначалу тащит, но в итоге не угадывает направление смэша — 15:15.

18:20

Ошибается Грикспор после приема Медведева — 0:15.

18:19

И подачей же завершил Медведев гейм в свою пользу — 1:0.

18:19

Эйс по центру корта — 40:15.

18:18

И очко с подачи — 30:15.

18:17

И тут же двойная ошибка — 15:15.

18:17

Не прошла первая подача, зато второй Даниил подал на вылет — 15:0.

18:15

Заканчивается разминка. Подавать первым будет Даниил Медведев.

18:10

На удивление, россиянин и голландец никогда еще не играли друг с другом. Это их первая встреча.

18:05

Медведев занимает шестое место в рейтинге АТР, Грикспор — 47-й. Хотя на пике вплотную подбирался к двадцатке.

18:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В четертьфинале престижного турнира АТР в Дубае встречаются россиянин Даниил Медведев и представляющий Нидерланды Таллон Грикспор. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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