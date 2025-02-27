Битва за полуфинал: Медведев играет с Грикспором в Дубае. LIVE

Атакует Грикспор после первой подачи, в итоге выходит к сетке и классно закрывает ее резаным ударом с лета — 40:40.
На паузе играет Медведев с хафкорта после короткого приема, разводя Грикспора и мяч по разным сторонам — 30:0.
Медведев достает укороченный, сам укорачивает, но Грикспор перебрасывает свечкой и попадает — 30:0.
Раскачивает Даниил соперника в розыгрыше косым кроссом, и тот ошибается после следующего перевода — 1:0.
С большим преимуществом Медведева прошел первый сет. Два брейка обеспечили легкую победу в нем — 1-0.
Медведев достал в розыгрыше укороченный, потом потянул еще пару ударов, но Таллон все же дожал — 2:2.
Завязывается розыгрыш, и в нем Медведев вдруг классно переводит кроссом, к чему соперник не готов — 15:40, двойной брейк-пойнт.
Атакует Таллон после второй подачи. Россиянин поначалу тащит, но в итоге не угадывает направление смэша — 15:15.
На удивление, россиянин и голландец никогда еще не играли друг с другом. Это их первая встреча.
Медведев занимает шестое место в рейтинге АТР, Грикспор — 47-й. Хотя на пике вплотную подбирался к двадцатке.