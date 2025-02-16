Молодые звезды сборной России сражаются перед олимпийским отбором. LIVE

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11:56
Очень красивый и чистый танец показала пара, не допустив явных и грубых ошибок. Однако мелких помарок у них было немало — как будто не до конца хватило сил спортсменов. Ждем оценку.
11:51
Начинаются прокаты, первыми выступают Юлия Чуркина и Борис Фролов под музыку из мюзикла «Шахматы».
11:40
В финале произвольного танца сегодня выступят:
- Василиса Кагановская, Максим Некрасов (Москва — Московская область) — 81,51 балла после ритм-танца;
- Елизавета Пасечник, Дарио Чиризано (Москва) — 80,41;
- Екатерина Миронова, Евгений Устенко (Санкт-Петербург) — 79,80;
- Анна Щербакова, Егор Гончаров (Москва) — 76,77;
- Милана Кузьмина, Дмитрий Студеникин (Москва) — 72,98;
- Софья Шевченко, Андрей Ежлов (Москва) — 72,56;
- Екатерина Рыбакова, Иван Махноносов (Москва) — 68,22;
- Анна Коломенская, Артем Фролов (Московская область) — 67;88;
- Юлия Чуркина, Борис Фролов (Москва) — 63,59.
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