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Спорт

Молодые звезды сборной России сражаются перед олимпийским отбором. LIVE

Фигурное катание. Гран-при России. Финал. Произвольный танец. ОНЛАЙН
В Красноярске проходит финал Гран-при России по фигурному катанию, по итогам которого определятся участники олимпийского отбора. Танцевальные пары демонстрируют произвольный танец. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
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11:59

Анна Коломенская и Артем Фролов показывают прошлогоднюю программу — танго.

11:59

95,86 — такова оценка Юлии и Бориса за произвольный танец, а сумма — 159,45.

11:56

Очень красивый и чистый танец показала пара, не допустив явных и грубых ошибок. Однако мелких помарок у них было немало — как будто не до конца хватило сил спортсменов. Ждем оценку.

11:51

Начинаются прокаты, первыми выступают Юлия Чуркина и Борис Фролов под музыку из мюзикла «Шахматы».

11:45

Первая группа спортсменов выходит на разминку.

11:40

В финале произвольного танца сегодня выступят:

  1. Василиса Кагановская, Максим Некрасов (Москва — Московская область) — 81,51 балла после ритм-танца;
  2. Елизавета Пасечник, Дарио Чиризано (Москва) — 80,41;
  3. Екатерина Миронова, Евгений Устенко (Санкт-Петербург) — 79,80;
  4. Анна Щербакова, Егор Гончаров (Москва) — 76,77;
  5. Милана Кузьмина, Дмитрий Студеникин (Москва) — 72,98;
  6. Софья Шевченко, Андрей Ежлов (Москва) — 72,56;
  7. Екатерина Рыбакова, Иван Махноносов (Москва) — 68,22;
  8. Анна Коломенская, Артем Фролов (Московская область) — 67;88;
  9. Юлия Чуркина, Борис Фролов (Москва) — 63,59.

11:30

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Танцевальные пары сегодня выступят с произвольным танцем в финале Гран-при России.

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