«То, что он делает, просто невероятно». Овечкин побил рекорд в НХЛ

Александр Овечкин забросил шайбу в овертайме и принес «Вашингтон Кэпиталз» победу над «Оттавой Сенаторз» (1:0). Теперь в его активе 874 гола в НХЛ: до повторения «вечного» рекорда Уэйна Гретцки осталось забросить всего 20 шайб. Кроме того, Овечкин установил рекорд в НХЛ по количеству голкиперов, которым забивал: на счету россиянина 179 огорченных вратарей, и он обошел по этому показателю Яромира Ягра.

Овечкин принес «Вашингтону» победу над «Оттавой»

«Вашингтон Кэпиталз» провел крайне непростой матч против «Оттавы Сенаторз», которая активно борется за попадание в плей-офф НХЛ и одержала победы в трех последних встречах.

За 60 минут «столичные» так и не смогли распечатать ворота «Оттавы». Это лишь второй раз в нынешнем сезоне, когда «Кэпиталз» остались без голов в основное время (0:0).

Казалось, что потеря очков уже близка, однако на четвертой минуте овертайма Александр Овечкин вырвал тяжелейшую победу для «Вашингтона».

39-летний российский нападающий убежал в контратаку, получил шайбу от своего шведского одноклубника Расмуса Сандина и мощным кистевым броском попал в ближнюю «девятку» из левого круга вбрасывания — 1:0!

«Я знал, что надо бросать как можно скорее, потому что голкипер ожидает, что я отдам пас обратно Сандину, — объяснял после матча Овечкин, чьи слова приводит официальный сайт НХЛ. — Это был хороший бросок, и шайба залетела, так что я доволен».

Эта победа позволила «Вашингтону» еще больше укрепиться на первом месте Восточной конференции НХЛ: в активе клуба 64 очков в 45 сыгранных матчах.

До рекорда Гретцки осталось 20 голов

Для Овечкина эта шайба стала 874-й за всю карьеру в НХЛ. Таким образом, до повторения «вечного» рекорда Уэйна Гретцки (894) россиянину осталось забросить всего 20 шайб!

Показательно, что после матча Овечкин в первую очередь похвалил вратаря «Вашингтона» Логана Томпсона, который не пропустил ни одной шайбы от «Оттавы».

«Сегодня Логан был невероятен. Во всех трех периодах и в овертайме он действовал великолепно. Мы создали много моментов в третьем периоде. Это накопилось, как снежный ком, и в конце концов мы забили», — заявил россиянин.

Новые рекорды Овечкина

Голкипер «Оттавы» Леэви Мерилайнен стал 179-м вратарем, который пропустил от Александра Овечкина в НХЛ.

Благодаря этому россиянин побил рекорд Яромира Ягра по количеству вратарей, которым забивал в лиге. Легендарный чех в свое время огорчил 178 голкиперов и долго удерживал первенство по этому показателю.

Кроме того, Овечкин установил новый рекорд НХЛ по голам в овертаймах в гостевых матчах.

Теперь в активе Александра Великого 13 подобных шайб: он превзошел достижение Яромира Ягра и нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Джона Тавареса, которые по 12 раз отличались в овертаймах гостевых матчей НХЛ.

Наконец, Ови увеличил собственный рекорд НХЛ по голам в овертаймах — теперь на его счету 27 таких голов. У ближайшего преследователя — капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби — 22 таких шайбы.

Также стоит упомянуть, что россиянин в 134-й раз забил победный гол «Вашингтона». Ему осталось еще один раз принести команде победу, чтобы повторить рекорд Яромира Ягра по этому показателю: на его счету 135 решающих шайб.

«Овечкин играет за «Вашингтон», а не за Россию»

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн в своем новом интервью ответил на вопрос, беспокоит ли лигу тот факт, что российский нападающий может побить исторический рекорд Уэйна Гретцки в текущей политической ситуации.

«Овечкин играет за «Вашингтон Кэпиталз», насколько нам известно. Он не играет за Россию... Это достижение лично Овечкина и «Вашингтона», вот и все», — приводит слова Беттмэна Sportsnet.

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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери и вовсе рассыпался в комплиментах капитану своей команды после матча с «Оттавой».

«Мы просто продолжаем ставить галочки в его замечательной карьере. Алекс забивает разным вратарям, на разных аренах и против каждой команды. То, что он делает, просто невероятно», — приводит слова Карбери сайт НХЛ.