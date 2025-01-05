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Сотворить чудо: Полина Кудерметова играет в финале Брисбена с Соболенко. LIVE

Теннис. WTA. Брисбен. Финал. Арина Соболенко — Полина Кудерметова. ОНЛАЙН
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Patrick Dancel/IPA Sport/Global Look Press
В финальном матче турнира WTA в австралийском Брисбене 107-я ракетка мира из России Полина Кудерметова играет с лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко из Белоруссии. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
09:59

Срывает Соболенко форхенд в розыгрыше на второй подаче — 3:2.

09:58

Нет приема — больше.

09:58

Эйс — ровно.

09:57

И уже четвертая за три гейма двойная ошибка россиянки — меньше, брейк-пойнт.

09:57

И двойная ошибка — 40:40.

09:56

Очко с подачи — 40:30.

09:56

Еще одна классная подача, но Соболенко приняла, а Полина не очень уверенно вышла вперед и третьим ударом с лета сыграла в сетку — 30:30.

09:55

Эйс в самую линию по центру корта — 30:15.

09:55

Прием белоруски в сетку — 15:15.

09:55

Кудерметова ошибается в розыгрыше — 0:15.

09:54

Дожимает гейм Арина, заставляя соперницу пробить в сетку — 3:1.

09:54

Аут по длине при попытке приема на вылет — 40:30.

09:53

Соболенко решается на укороченный после глубокого удара соперницы и отправляет мяч в коридор — 30:30.

09:53

Соболенко идет вперед после подачи, Кудерметова пытается обвести, но бьет в сетку — 30:15.

09:52

Ведет атакующую игру на задней линии и после второй подачи Соболенко, но ошибается переводом по линии в угол корта — 15:15.

09:52

Не попадает на приеме Кудерметова — 15:0.

09:49

Двойная ошибка на брейк-пойнте — 2:1, Соболенко быстро повела с брейком.

09:49

Спешит с обратным кроссом после приема Соболенко россиянка и не попадает — меньше, брейк-пойнт.

09:48

Могучий прием Соболенко на вылет — 40:40.

09:48

В самую заднюю линию попала Соболенко в розыгрыше, но Кудерметова справилась, выполнила перевод, и соперница ошиблась — 40:30.

09:47

Хорошая подача, но и прием отличный, и россиянка торопливым переводом отправляет мяч в аут — 30:30.

09:47

Нет приема — 30:15.

09:47

Попытка приема на вылет улетает коридор — 15:15.

09:46

С двойной ошибки начинает свою подачу Кудерметова — 0:15.

09:46

Аут у Кудерметовой на приеме — 1:1.

09:45

Снова вторым ударом сразу после приема соперницы заканчивает розыгрыш виннерсом белоруска — 40:15.

09:45

А вот тут Соболенко подала первую, но Кудерметова ответила остро, и Арина ударила в сетку — 30:15.

09:44

Бэкхендом по линии забивает белоруска после приема соперницей второй подачи — 30:0.

09:43

Не справляется со второй подачей Арины россиянка — 15:0.

09:42

Блестящая подача, и уже со вторым ударом не справляется Соболенко — 0:1.

09:41

Соболенко атакует вторую подачу и уже вторым ударом забивает виннерс с бэкхенда — 40:30.

09:41

Соболенко приняла вторую подачу, и Кудерметова отправила мяч в аут — 40:15.

09:40

И третья — на вылет. 40:0.

09:40

С двух уверенных подач начинает россиянка — 30:0.

09:39

Кудерметова выходит на подачу.

09:35

Началась разминка. Через четыре минуты стартует сам финал.

09:30

Соболенко и Кудерметова друг с другом еще не играли.

09:25

Полина Кудерметова стала главной сенсацией турнира, пробившись в основную сетку из квалификации и добравшись до финала! Могла в третьем круге сыграть со своей более известной сестрой Вероникой Кудерметовой, но та вылетела в первом же круге. В итоге в третьем круге Полина обыграла другую известную россиянку — Дарью Касаткину.

09:20

Выход в финал Соболенко — событие максимально ожидаемое. Она была на этой же стадии в Брисбене год назад, но тогда уступила Елене Рыбакиной. А сейчас белоруска и вовсе стала первой ракеткой мира, закончив на вершине рейтинга прошлый год.

09:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В финальном матче турнира WTA в австралийском Брисбене встречаются первая ракетка мира Арина Соболенко из Белоруссии и россиянка Полина Кудерметова, 107-я ракетка мира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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