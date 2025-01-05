Сотворить чудо: Полина Кудерметова играет в финале Брисбена с Соболенко. LIVE

Еще одна классная подача, но Соболенко приняла, а Полина не очень уверенно вышла вперед и третьим ударом с лета сыграла в сетку — 30:30.
Соболенко решается на укороченный после глубокого удара соперницы и отправляет мяч в коридор — 30:30.
Ведет атакующую игру на задней линии и после второй подачи Соболенко, но ошибается переводом по линии в угол корта — 15:15.
Спешит с обратным кроссом после приема Соболенко россиянка и не попадает — меньше, брейк-пойнт.
В самую заднюю линию попала Соболенко в розыгрыше, но Кудерметова справилась, выполнила перевод, и соперница ошиблась — 40:30.
Хорошая подача, но и прием отличный, и россиянка торопливым переводом отправляет мяч в аут — 30:30.
Снова вторым ударом сразу после приема соперницы заканчивает розыгрыш виннерсом белоруска — 40:15.
А вот тут Соболенко подала первую, но Кудерметова ответила остро, и Арина ударила в сетку — 30:15.
Полина Кудерметова стала главной сенсацией турнира, пробившись в основную сетку из квалификации и добравшись до финала! Могла в третьем круге сыграть со своей более известной сестрой Вероникой Кудерметовой, но та вылетела в первом же круге. В итоге в третьем круге Полина обыграла другую известную россиянку — Дарью Касаткину.
Выход в финал Соболенко — событие максимально ожидаемое. Она была на этой же стадии в Брисбене год назад, но тогда уступила Елене Рыбакиной. А сейчас белоруска и вовсе стала первой ракеткой мира, закончив на вершине рейтинга прошлый год.