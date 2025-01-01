Чемпионат мира по плаванию с Россией и элитный хоккей — без: главные спортивные события 2025 года

Российские спортсмены смогут выступить на чемпионате мира по водным видам спорта, а вот «Турнир четырех наций» и чемпионат мира по хоккею пройдут без российских игроков. «Газета.Ru» представляет главные спортивные события года.

«Большой шлем»

Уже 12 января в Мельбурне стартует первый из четырех турниров серии «Большого шлема» в теннисе — Australian Open. Продлится он до 26 января. Российские теннисисты и теннисистки сыграют довольно значительную роль и будут претендовать если не на победу, то на продвижение в высокие стадии.

У мужчин наилучшие шансы традиционно у Даниила Медведева и Андрея Рублева, в женской сетке ситуация, как обычно, будет куда более запутанной, а следить нужно за всеми. И все же наибольшие надежды, пожалуй, связываются с Дарьей Касаткиной, Анной Калинской и Миррой Андреевой.

Правда, победить в сражениях с Ариной Соболенко из Белоруссии, Игой Швентек из Польши и другими иностранными звездными теннисистками им будет крайне непросто.

Впрочем, и в мужском одиночном разряде фаворитами считаются не стоящие в топ-8 мирового рейтинга россияне, а итальянец Янник Синнер, испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович, являющийся в Австралии абсолютным рекордсменом и не проигрывающий там на решающих стадиях.

Второй турнир «Большого шлема», французский «Ролан Гаррос», пройдет в Париже на грунтовых кортах с 25 мая по 7 июня. Лондонский травяной Уимблдон будет разыгран с 30 июня по 13 июля, а US Open, который завершит серию на харде, будет сыгран в Нью-Йорке с 25 августа по 7 сентября.

Махачев против Царукяна

Любителям смешанных единоборств не рекомендуется пропускать ивент UFC 311. 18 января в калифорнийском Инглвуде в США соберутся звезды ММА. Главным же боем станет реванш между россиянином Исламом Махачевым и армянским бойцом Арманом Царукяном, имеющим также российский паспорт.

Они уже сражались в 2019 году, когда Царукян дебютировал в UFC, но Махачев одержал победу решением судей, а поединок был признан боем вечера.

С тех пор Царукян выиграл девять боев при всего одном поражении. Махачев же выиграл все девять своих поединков и сейчас будет уже в четвертый раз защищать титул чемпиона главного мирового промоушена в легком весе.

Ну а в со-главном бою сойдутся Мераб Двалишвили и Умар Нурмагомедов — тоже потрясающий поединок. Грузинский чемпион будет проводить свою первую защиту титула против россиянина, выигравшего в ММА все свои 18 проведенных поединков.

Турнир четырех наций

Первым хоккейным турниром сборных общемирового значения в 2025 году станет «4 Nations Face-off» или же «Турнир четырех наций» — мощнейшее соревнование под эгидой Национальной хоккейной лиги.

Фактически это — возрожденный Кубок мира, однако называется турнир иначе, по большому счету, из-за отсутствия в нем России, которую невозможно было включить в число участников из-за конфликта на Украине и отношения к нему мирового сообщества.

Изначально действительно должен был пройти первый с 2016 года Кубок мира, в нем участвовали бы как минимум еще Россия и Чехия, а, возможно, НХЛ придумала бы еще какие-то гибридные команды, как «сборную молодых звезд» и «сборную звезд Европы», как девять лет назад. Хотя теоретически в число участников могли бы войти Швейцария и Германия или даже Словакия.

В итоге же НХЛ решила создать турнир, в котором участвуют только игроки сильнейшей лиги мира, а кроме попавших в число участников Канады, США, Швеции и Финляндии, полноценную команду из энхаэловцев смогла бы составить только Россия. Даже чехам не хватает защитников — стабильно за свои команды играют лишь трое, а еще двое провели на двоих 14 матчей в текущем чемпионате, больше обретаясь в фарм-клубах.

В итоге канадцы, американцы, шведы и финны сыграют круговой турнир с 12 в Монреале и Бостоне, после чего две лучших сборных турнира разыграют трофей в финальном матче.

Интересно, что на групповом этапе за победу в основное время будут даваться три очка, за победу в овертайме или по буллитам — два, за такое поражение — одно, а при проигрыше в основное время сборная очков в таблицу не получит.

При этом на групповой стадии овертаймы будут играться в формате три на три, но не пять, как в НХЛ, а десять минут. В финале же в дополнительное время игра продолжится пять на пять до гола в 20-минутных периодах. Их может быть сколько угодно.

«Турнир четырех наций» примечателен тем, что это первое хоккейное соревнование с Кубка мира — 2016, где на уровне сборных сыграют сильнейшие хоккеисты планеты. А уже в 2026 году энхаэловцы сыграют и на Олимпиаде. Остается надеяться, что там будет и российская команда.

Чемпионат мира по хоккею

88-й мужской чемпионат мира по хоккею пройдет в шведском Стокгольме и датском Хернинге с 9 по 25 мая. Как и на предыдущих трех турнирах, не примут участия в соревнованиях команды России и Белоруссии, отстраненные Международной федерации хоккея (IIHF).

16 команд-участниц будут разбиты на уже традиционные две группы по восемь команд. По четыре лучших из них пройдут в четвертьфиналы, после чего в режиме плей-офф будут разыграны медали и титул.

Два аутсайдера своих групп встретятся между собой в серии до двух побед за право остаться в элитном дивизионе.

Клубный чемпионат мира

Звездные футболисты все активнее жалуются на загруженность календаря, но в 2025 году ФИФА проведет первый розыгрыш полноценного Клубного чемпионата мира. Он пройдет с 14 июня по 13 июля в США.

32 команды со всех уголков мира разбиты на восемь групп, по две лучших команды из которых выйдут в 1/8 финала. Все, как на последних чемпионатах мира среди сборных.

Европа будет представлена 12-ю клубами: «Челси», «Манчестер Сити» (оба — Англия), «Реал Мадрид», «Атлетико» (оба — Испания), «Бавария», «Боруссия Дортмунд» (оба — Германия), «Интер», «Ювентус» (оба — Италия), «ПСЖ» (Франция), «Бенфика», «Порту» (оба — Португалия), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия).

Чемпионат мира по водным видам

Отдельное внимание российских болельщиков будет приковано к чемпионату мира по водным видам спорта, который пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.

С одной стороны, изначально турнир должен был состояться в Казани, но из-за СВО был перенесен, с другой, российских спортсменов наконец начали допускать до соревнований в водных видах, пусть и в нейтральном статусе. Но в Сингапур они уже смогут пробиться, и пловцы из России точно не будут статистами, а поборются за медали.

Кубок африканских наций

Футбольный Кубок африканских наций — максимально аутентичное, самобытное и интересное соревнование. На стыке 2025 и 2026 годов очередной розыгрыш пройдет в Марокко с 21 декабря по 18 января.

Пока из 24-х участников известен только один — хозяева. Ну а регламент следующий: шесть групп по четыре сборные. В 1/8 финала выходят первые и вторые места, а также четыре лучших из числа третьих. По такой схеме какое-то время проходили чемпионаты мира.