Кондратюк, Семененко, Алиев, Дикиджи: кто выиграет чемпионат России. LIVE

15:20

Сразу же неудачное приземление с четверного сальхова, четверной лутц он хотя бы докрутил, но тоже неудачно приземлил. То же самое произошло с тройным акселем, а потом еще и с тройным лутцем. Кошмарное начало проката. Во второй части три каскада подряд — все более-менее удачно и вообще собрался. Особенно удался 3 лутц + 3 тулуп. Закончил все дорожкой шагов только на второй уровень. Хороши были вращения. Ошибок очень много, но за счет контента Постарнакова обошел по технике серьезно.