Кондратюк, Семененко, Алиев, Дикиджи: кто выиграет чемпионат России. LIVE

Начинает с четверного риттбергера, но падает. Чисто исполняет четверной тулуп, так же чисто справляется с каскадом 4 лутц + 3 сальхов. А потом и четверной флип блестяще делает и приземляет! Падает с четверного лутца во второй части проката, затем делает каскад 3 аксель + 2 аксель. А вот затем вместо тройного акселя прыгает в один оборот. Отвращался здорово, дорожка шагов второго уровня. Очень сильный прокат, если бы не лутцы...
Морозов выходит на уверенное на данный момент первое место. 156,15 за произвольную программу, а в сумме это — 220,43.
Сразу же отменный четверной флип! Дальше вроде бы хорошо делал четверной лутц, но упал на приземлении на пятую точку. Но зато потом чисто сделал четверной тулуп и тройной аксель. После вращения в волчке четвертого уровня делал каскад с четверным лутцем, но упал. Каскад 3лутц + 3 риттбергер выполнил чисто, как и каскад из тройного флипа и двух двойных акселей. Все вращения, кроме последнего, на четвертый уровень. Оно, как и дорожка шагов, на второй.
Даниелян, естественно, выходит на первое место пока что. За произвольную программу он получает 147,84 балла. В сумме это дает 210,72.
Сразу же неудачное приземление с четверного сальхова, четверной лутц он хотя бы докрутил, но тоже неудачно приземлил. То же самое произошло с тройным акселем, а потом еще и с тройным лутцем. Кошмарное начало проката. Во второй части три каскада подряд — все более-менее удачно и вообще собрался. Особенно удался 3 лутц + 3 тулуп. Закончил все дорожкой шагов только на второй уровень. Хороши были вращения. Ошибок очень много, но за счет контента Постарнакова обошел по технике серьезно.
Постарнаков получает за свою произвольную программу 117,43. Ну а в сумме это дает 173,64. Сложно назвать это даже ориентиром.
Начал с четверного сальхова, но приземлился на две ноги, существенно потеряв в баллах, Даниил. После этого смог сделать тулуп только в два оборота, хотя явно планировал больше, а при второй попытке не приземлил четверной тулуп. После неплохого вращения сорвал еще и аксель, фактически сделав из него перекидной прыжок. Во второй части проката был каскад 3 флип + 2 аксель, каскад 3 лутц + ойлер + 3 сальхов с неудачным выездом, просто тройной лутц — чисто. Закончил вращениями. Не получился прокат откровенно у первого участника сегодняшних соревнований.
Вот кто когда будет выступать сегодня.
Первая разминка:
- Даниил Постарнаков
- Артур Даниелян
- Григорий Федоров
- Николай Угожаев
- Егор Рухин
- Матвей Ветлугин
Вторая разминка:
7. Андрей Мозалев
8. Михаил Терновский
9. Иван Попов
10. Евгений Семененко
11. Даниил Самсонов
12. Макар Игнатов
Третья разминка:
13. Владислав Дикиджи
14. Роман Савосин
15. Дмитрий Алиев
16. Глеб Лутфуллин
17. Петр Гуменник
18. Марк Кондратюк
После короткой программы:
- Марк Кондратюк – 105,04
- Петр Гуменник – 102,65
- Глеб Лутфуллин – 97,85
- Дмитрий Алиев – 97,78
- Роман Савосин – 97,56
- Владислав Дикиджи – 96,28
- Макар Игнатов – 96,22
- Даниил Самсонов – 91,09
- Евгений Семененко – 90,93
- Иван Попов – 89,98
- Михаил Терновский – 88,95
- Андрей Мозалев – 85,05
- Матвей Ветлугин – 77,48
- Егор Рухин – 76,99
- Николай Угожаев – 67,44
- Григорий Федоров – 64,28
- Артур Даниелян – 62,88
- Даниил Постарнаков – 56,21