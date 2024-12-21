Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт

Кондратюк, Семененко, Алиев, Дикиджи: кто выиграет чемпионат России. LIVE

Фигурное катание. ЧР-2025. Мужчины. Произвольная программа. ОНЛАЙН
close
Александр Вильф/РИА Новости
В третий соревновательный день чемпионата России по фигурному катанию мужчины показывают свои произвольные программы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
15:40

Теперь на льду Евгений Рухин из Москвы.

15:39

155,81 получает за произволку Угожаев. 223,35 — новый лидер у нас.

15:36

Начинает с четверного риттбергера, но падает. Чисто исполняет четверной тулуп, так же чисто справляется с каскадом 4 лутц + 3 сальхов. А потом и четверной флип блестяще делает и приземляет! Падает с четверного лутца во второй части проката, затем делает каскад 3 аксель + 2 аксель. А вот затем вместо тройного акселя прыгает в один оборот. Отвращался здорово, дорожка шагов второго уровня. Очень сильный прокат, если бы не лутцы...

15:32

Николай Угожаев из Санкт-Петербурга выступает следующим.

15:31

Морозов выходит на уверенное на данный момент первое место. 156,15 за произвольную программу, а в сумме это — 220,43.

15:28

Сразу же отменный четверной флип! Дальше вроде бы хорошо делал четверной лутц, но упал на приземлении на пятую точку. Но зато потом чисто сделал четверной тулуп и тройной аксель. После вращения в волчке четвертого уровня делал каскад с четверным лутцем, но упал. Каскад 3лутц + 3 риттбергер выполнил чисто, как и каскад из тройного флипа и двух двойных акселей. Все вращения, кроме последнего, на четвертый уровень. Оно, как и дорожка шагов, на второй.

15:24

Москвич Григорий Федоров выступает следом.

15:23

Даниелян, естественно, выходит на первое место пока что. За произвольную программу он получает 147,84 балла. В сумме это дает 210,72.

15:20

Сразу же неудачное приземление с четверного сальхова, четверной лутц он хотя бы докрутил, но тоже неудачно приземлил. То же самое произошло с тройным акселем, а потом еще и с тройным лутцем. Кошмарное начало проката. Во второй части три каскада подряд — все более-менее удачно и вообще собрался. Особенно удался 3 лутц + 3 тулуп. Закончил все дорожкой шагов только на второй уровень. Хороши были вращения. Ошибок очень много, но за счет контента Постарнакова обошел по технике серьезно.

15:15

Артур Даниелян на льду.

15:14

Постарнаков получает за свою произвольную программу 117,43. Ну а в сумме это дает 173,64. Сложно назвать это даже ориентиром.

15:12

Начал с четверного сальхова, но приземлился на две ноги, существенно потеряв в баллах, Даниил. После этого смог сделать тулуп только в два оборота, хотя явно планировал больше, а при второй попытке не приземлил четверной тулуп. После неплохого вращения сорвал еще и аксель, фактически сделав из него перекидной прыжок. Во второй части проката был каскад 3 флип + 2 аксель, каскад 3 лутц + ойлер + 3 сальхов с неудачным выездом, просто тройной лутц — чисто. Закончил вращениями. Не получился прокат откровенно у первого участника сегодняшних соревнований.

15:08

Даниил Постарнаков из Ставропольского края выступает первым.

15:00

Лед готов, стартовала первая разминка. Скоро все начнется.

14:55

Вот кто когда будет выступать сегодня.
Первая разминка:

  1. Даниил Постарнаков
  2. Артур Даниелян
  3. Григорий Федоров
  4. Николай Угожаев
  5. Егор Рухин
  6. Матвей Ветлугин

Вторая разминка: 7. Андрей Мозалев
8. Михаил Терновский
9. Иван Попов
10. Евгений Семененко
11. Даниил Самсонов
12. Макар Игнатов

Третья разминка: 13. Владислав Дикиджи
14. Роман Савосин
15. Дмитрий Алиев
16. Глеб Лутфуллин
17. Петр Гуменник
18. Марк Кондратюк

14:50

После короткой программы:

  1. Марк Кондратюк – 105,04
  2. Петр Гуменник – 102,65
  3. Глеб Лутфуллин – 97,85
  4. Дмитрий Алиев – 97,78
  5. Роман Савосин – 97,56
  6. Владислав Дикиджи – 96,28
  7. Макар Игнатов – 96,22
  8. Даниил Самсонов – 91,09
  9. Евгений Семененко – 90,93
  10. Иван Попов – 89,98
  11. Михаил Терновский – 88,95
  12. Андрей Мозалев – 85,05
  13. Матвей Ветлугин – 77,48
  14. Егор Рухин – 76,99
  15. Николай Угожаев – 67,44
  16. Григорий Федоров – 64,28
  17. Артур Даниелян – 62,88
  18. Даниил Постарнаков – 56,21

14:45

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! В Омске продолжается чемпионат России, где сражаются сильнейшие спортсмены страны. Соревнования третьего дня завершаются произвольной программой у мужчин. Желаем удачи всем фигуристам!

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
«В три волны с разных направлений». Что известно об атаке беспилотников на Казань
Больницы Казани перевели в режим повышенной готовности
Рыльск восстанавливают после атаки ВСУ. Военная операция, день 1032-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1032-й день
Российские военные взяли под контроль населенный пункт в ДНР
Четырехкратную олимпийскую чемпионку в составе сборной СССР выписали из реанимации
Абхазия попросила Россию о гуманитарной поставке электроэнергии
Экспорт сжиженного газа США в Европу упал почти на четверть
Для iPhone представили магнитный контроллер, превращающий его в PSP Go
Новости и материалы
СМИ заявили, что Польша может заменить Украину
«Домовенок Кузя» обогнал «Елки» в прокате
Торговый центр эвакуировали в Подмосковье
Рейс Москва — Шарм-эш-Шейх перенесли на воскресенье
Обвиняемый в экстремизме съел доказательства по делу в Подмосковье
На Западе заявили, что Зеленский не верит в возвращение территорий военным путем
Годовой импорт вина из Италии в Россию вырос на десятки процентов
Аналитик заявил о посланном Путиным сигнале Западу
«Оставил страну с ядерной бомбой»: в Вологде открыли памятник Сталину
В Татарстане ввели режим чрезвычайной ситуации для органов власти и МЧС
Астраханский депутат обучил соседей, как нужно выгонять автомобилистов с парковки
«Газпром» обновил рекорд поставок газа в Китай
После отравления 17 человек парами хлора в тюменском бассейне возбудили дело
В волонтерском центре Анапы спасли несколько сотен птиц
Определилась победительница чемпионата России по фигурному катанию
ПК с новыми видеокартами RTX 5090 будут продавать дороже полумиллиона рублей
ЕС купил газ у других стран в ожидании остановки транзита газа РФ через Украину
Кубанский казачий хор исполнил любимую песню экс-канцлера ФРГ
Все новости
Названа причина эвакуации в московском ТЦ
МЧС сообщило о загрязнении мазутом более 50 км берега на Кубани
Захарова описала массовое увольнение послов Украины цитатой из басни
Выросло число погибших в результате теракта в немецком Магдебурге
Анастасия Миронова
Запретите навязчивых риелторов — жилье сразу подешевеет
Лайма Вайкуле потеряла бизнес в России
ВСУ ударили по Казани беспилотниками
Перед кончиной Тимма одолжил у Седоковой миллион на алименты
«Француз зря дал себя уговорить». Кто не дал СССР отправить огромный воздушный шар на Венеру?
СССР запустил космический аппарат «Вега-2» к Венере и комете Галлея 40 лет назад
«Если бы только Сосо стал сапожником»: что западная пресса писала об Иосифе Сталине
Как высмеивали и описывали западные СМИ Иосифа Сталина в дни его рождения
Зеленский, где истребители? Почему F-16 не показали себя на СВО
Полковник Ходаренок: надежды Киева на истребители F-16 не оправдались
«Какой дурак поставит газ бесплатно?»: Словакия и Украина поссорились из-за российского топлива
Фицо пригрозил Украине конфликтом в случае прекращения поставок газа из РФ
«Взрывной волной вышибло окна»: ВСУ обстреляли Рыльск из РСЗО HIMARS
Хинштейн: шесть человек погибли и 10 получили травмы при обстреле Рыльска
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами