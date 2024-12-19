Супруг Трусовой и другие звезды сражаются за главный титул года. LIVE

Трансляция
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15:25
Стартовый порядок выступлений на ваших экранах:
Первая разминка:
- Григорий Федоров
- Макар Игнатов
- Владислав Дикиджи
- Иван Попов
- Пётр Гуменник
- Роман Савосин
Вторая разминка:
7. Андрей Мозалев
8. Евгений Семененко
9. Егор Рухин
10. Глеб Лутфуллин
11. Марк Кондратюк
12. Николай Угожаев
Третья разминка:
13. Матвей Ветлугин
14. Даниил Самсонов
15. Даниил Постарнаков
16. Михаил Терновский
17. Артур Даниелян
18. Дмитрий Алиев
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