Супруг Трусовой и другие звезды сражаются за главный титул года. LIVE

В Омске стартовал чемпионат России по фигурному катанию. Супруг Александры Трусовой Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Владислав Дикиджи, Петр Гуменник и другие звезды мужского одиночного катания сражаются за золото. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы на чемпионате России.