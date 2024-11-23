Российский боец Петр Ян сражается с экс-чемпионом UFC. LIVE

Первый раунд. Волкан прямолинейно пошел вперед и сразу наткнулся на джеб Ульберга, но затем ответил неожиданной подсечкой и завалил австралийца на настил. Правда, Ульберг не был потрясен и быстро поднялся — добить не получилось. Соперники принялись обмениваться мощными ударами по челюсти. Оба хорошо держали удар, но у Волкана потекла струйка крови из носа.
На арену выходят швейцарец Волкан Оздемир и австралиец Карлос Ульберг, которые сразятся в рамках полутяжелого веса. В двух последних поединках Оздемир досрочно победил соперников в первом раунде. Ульберг тоже любит побеждать до финальной сирены — в последних пяти поединках он четыре раза отправил оппонентов в нокаут и один раз победил сабмишеном.
Поздравляем Чжана! Китайский боец заканчивает все свои поединки досрочно в первом раунде уже с 2020 года — 11 побед подряд. Невероятно!
Первый раунд — и сразу все закончилось техническим нокаутом!. Чжан очень много атаковал лоу-киками в левую ногу Диаса. Тот успешно отвечал джебами, быстро двигался и выглядел более интересно. Однако китайский боец неожиданно мощно попал локтем в лицо Диасу и уронил того на настил. Осман не смог подняться, и Чжан принялся его добивать. В итоге судья остановил поединок.
На арене появились американец Осман Диас и китайский боец Миньян Чжан, которые откроют основной кард. Оба являются яркими ударниками и любят отправлять соперников в нокаут. Будем надеяться на интересный поединок. Бой пройдет в полутяжелом весе.
Основной кард турнира выглядит так:
Петр Ян — Дейвесон Фигередо
Сяонань Янь — Табата Риччи
Муслим Салихов — Кэньань Сун
Ван Цун — Габриэлла Фернандес
Волкан Оздемир — Карлос Ульберг
Осман Диас — Миньян Чжан