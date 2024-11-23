Российский боец Петр Ян сражается с экс-чемпионом UFC. LIVE

14:25

Первый раунд — и сразу все закончилось техническим нокаутом!. Чжан очень много атаковал лоу-киками в левую ногу Диаса. Тот успешно отвечал джебами, быстро двигался и выглядел более интересно. Однако китайский боец неожиданно мощно попал локтем в лицо Диасу и уронил того на настил. Осман не смог подняться, и Чжан принялся его добивать. В итоге судья остановил поединок.