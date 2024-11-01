Все ближе и ближе к Гретцки: Овечкин продолжает феерить в Америке Нападающий «Вашингтона» Овечкин забросил 858-ю шайбу в регулярных сезонах НХЛ

Российская легенда Александр Овечкин продолжает свой путь к тому, чтобы войти в историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ) как лучший снайпер. В очередном матче регулярного чемпионата-2024/25 39-летний форвард не оставил пощады «Монреалю», записав на свой счет сразу три результативных действия.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс» — 6:3

Столичная команда отлично начала новый сезон, одержав шесть побед в восьми матчах. Коллектив под руководством Спенсера Карбери набрал хорошую форму и был готов продолжить удачную серию в игре против «Монреаля». Канадский клуб стартовал не так здорово — шесть поражений в десяти играх и промежуточное место вне зоны плей-офф, куда после расширения лиги попадет лишь половина (8 из 16) команд Восточной конференции.

Стартовый отрезок матча не порадовал болельщиков голами — на двоих команды собрали лишь три удаления, оставив зрителей с нулями на табло «Кэпитал Уан Арены». К счастью, первый период стал исключением в этом плане.

Вторая двадцатиминутка началась в формате 4х5 — «Вашингтон» отбивался после удаления Коннора Майкмайкла, схваченного им еще в первом периоде, после чего за задержку в составе противоположной команды присел Кайден Гюле — бригада большинства хозяев во главе с Овечкиным за 28 секунд наказала нарушителей, заброшенной шайбой с передачи россиянина отметился Том Уилсон.

Спустя четыре минуты «Вашингтон» отличился еще раз, однако после тренерского челленджа взятие ворот было отменено из-за фола по ходу атаки. Затем хозяева заработали глупое удаление из-за нарушения численного состава, чем воспользовались «Канадиенс» — отличился Коул Кофилд. Через 39 секунд красный свет вновь зажегся за воротами «Вашингтона» — точный бросок нанес Брендан Галлахер.

Счет 1:2 ничуть не смутил «Кэпс». Команда перешла в атаку и оперативно смогла не только отыграться, но и выйти вперед. Брендон Дьюхейм и Якуб Врана восстановили минимальный перевес «Вашингтона», но на второй перерыв команды вновь ушли с ничьей — Ник Сузуки сделал счет 3:3.

В третьем периоде «Вашингтон» окончательно склонил чашу весов на свою сторону. За 36 секунд Коннор Майкмайкл и Алексей Протас с передачи Александра Овечкина оформили по шайбе, а окончательный счет встречи установил сам россиянин, доведя общее число своих шайб в НХЛ до 858. До рекорда Уэйна Гретцки капитану «Вашингтона» теперь осталось всего 36 шайб.

Новые рекорды Овечкина

Практически каждое результативное действие Ови приводит к обновлению каких-либо статистических показателей в НХЛ, и эта игра не стала исключением.

Минувшей ночью россиянин стал первым хоккеистом «Вашингтона» с 2000 года, которому удалось набрать три результативных балла в Хэллоуин.

Помимо этого, Овечкин сумел обойти легендарного Джона Тавареса по количеству голевых передач в матчах против «Монреаля» — теперь в активе капитана «Кэпс» их уже 31. Также российский нападающий обновил счетчик вратарей НХЛ, в чьи ворота он сумел забросить шайбу — голкипер «Канадиенс» Кейден Примо стал 176-м в списке Александра.

Во многом успех на старте нового сезона связан с переводом в звено Овечкина белорусского нападающего Алексея Протаса. 23-летний форвард сумел быстро найти взаимопонимание с более опытным коллегой, успев набрать в нынешнем сезоне уже девять очков.

«Он был великолепен. Овечкин празднует так, будто это его первый гол в НХЛ. Это понятно, ведь он гонится за одним из нереальных рекордов лиги. Ты видишь его взгляд, чувствуешь себя счастливым. Это что-то невероятное, что им движет и позволяет сохранять мотивацию. Вот как сильно он хочет голов», — заявил Протас после игры в беседе с журналистами.

Эта победа позволила столичному коллективу подняться в турнирной таблице Восточной конференции на четвертую позицию — после девяти матчей в активе «Вашингтона» 14 очков. «Канадиенс» отстают от зоны плей-офф несильно — девять очков после 11 проведенных встреч позволяют им располагаться на 11-й строчке таблицы Востока.

В следующем матче «Кэпс» на домашнем льду встретятся с «Коламбусом», который в текущем сезоне чередует победы и поражения — стартовое вбрасывание состоится 3 ноября ровно в полночь по московскому времени. «Монреаль» продолжит выездную серию в Питтсбурге, где сыграет с местной командой также 3 ноября — эта игра начнется в 2:00 мск.