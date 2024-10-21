Лев Мазараки: для меня победы сборной России и «Локомотива» — одно целое

Пляжный футбол — один из самых молодых видов спорта в России. Однако за короткий срок ему удалось достигнуть значительных успехов. Национальная сборная трижды выиграла чемпионат мира и стала победителем различных международных турниров. Отечественные клубы хорошо известны на международной арене, интерес к еще недавно малознакомой широкой общественности игре постоянно растет. Вице-президент ПФК «Локомотив» Лев Мазараки рассказал, как развивается пляжный футбол в России.

Победы сборной и «Локомотива» — катализатор зрительского интереса

Отсчет новейшей истории российского пляжного футбола можно вести с 2007 года. Именно тогда национальная сборная дебютировала в европейской лиге и сходу взяла бронзовые медали, заработав путевку на мировое первенство. На чемпионате мира наши парни заняли девятое место. Однако успехи не заставили себя ждать. В 2011 Россия впервые стала чемпионом мира, а спустя пару лет повторила успех. Последнее на данный момент золото сборной датируется 2021 годом.

«После победы на чемпионате мира сборная России вышла в международном рейтинге на первое место. Это огромное достижение. Такие победы всегда вызывают всплеск интереса к виду спорта. А «Локомотив» был и остается одним из базовых клубов для национальной команды. Для меня победы сборной и «Локомотива» — одно целое», — отмечает Мазараки.

Сильная сборная невозможна без перманентного развития клубной, молодежной системы и базовой инфраструктуры как для профессионалов, так и для любителей. Успех на уровне национальных команд по кирпичикам складывается из выступлений клубов. Без их побед, развития игроков и индустрии было бы сложно добиться самых высоких достижений.

«Конечно, я прекрасно понимаю, что победы сборной популяризируют наш спорт больше, чем победы ПФК «Локомотив». Однако наш клуб гордится своим вкладом в общий успех. На недавнем Кубке России в Анапе мы завоевали бронзу. «Локомотив» трижды выиграл чемпионат мира по пляжному футболу среди клубов. В мире нас знают и относятся с уважением», — отмечает вице-президент созданного 14 лет назад пляжного «Локомотива».

«Многим турнирам объективно не хватает России»

К сожалению, на данный момент российская сборная и клубы отстранены от международных стартов по политическим причинам. В условиях недопуска к играм с лучшими командами мира потенциально могла сложиться не самая благоприятная ситуация для нашего пляжного футбола. Решение о возвращении российский стороны будет принимать ФИФА, руководствуясь рекомендациями МОК. Пока о точных сроках ничего не известно, однако в российском пляжном футболе удается сохранить позитив.

«Понятно, что нам не хватает международных стартов сборной. Большая делегация была приглашена на чемпионат мира в Дубае со стороны руководителей РФС. Туда ездили и участвовали в мероприятиях наши специалисты, тренеры, бывшие и действующие игроки. Взаимоотношения с представителями мировой индустрии пляжного футбола у нас остались самые теплые», — комментирует ситуацию Мазараки.

Список достижений отечественных клубов и сборной говорит сам за себя. Практически на каждом крупном турнире наши команды претендуют на медали и выигрывают титулы. Пожалуй, нынешнее беспрецедентное отстранение можно сравнить с гипотетическим недопуском до стартов в большом футболе таких флагманов как Аргентина, Франция и Бразилия. От этого теряют и болельщики, и конкуренты, и зрители.

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«Меня всегда спрашивают: а пляжный футбол не олимпийский вид спорта? Я отвечаю, что нет, но нас отключили от международных стартов ровно так же, как и всех остальных, — рассуждает Лев Мазараки — Мы гордились мировым признанием. Это все-таки рейтинг ФИФА, где сборная России на момент отстранения занимала первую строчку. Клубы тоже, кстати, отключили. Мы не выезжаем ни на международные, ни на европейские соревнования. Уверен, что от этого решения потеряла вся индустрия пляжного футбола, ведь многим объективно не хватает конкуренции с Россией».

Московский международный кубок. Зарубежные топы с радостью к нам приезжают

Тем не менее связь с мировым пляжным футболом по-прежнему прочна. В начале августа в столице прошел Московский международный кубок, участие в котором приняли лучшие команды России, Латинской Америки, Азии и Африки. В финале при переполненных трибунах встречались «Локомотив» и бразильский «Коринтианс». Железнодорожникам лишь немного не хватило до золотых медалей, однако за год до этого именно красно-зеленые стали обладателями престижного трофея.

«Турнир получился очень представительным: участие приняли клубы из 7 стран, в числе них Иран, Оман, Сенегал, Бразилия и Аргентина, а на матчах собрались игроки из 13 стран. Несмотря на все политические перипетии, к нам приезжают сильные зарубежные спортсмены как на Московский международный кубок, так и легионеры для участия в чемпионате России. У нас нет никаких разногласий, мы знаем, что делаем одно дело. В этом году пригласили мировых топов — «Коринтианс» и «Бока Хуниорс». Иностранные спортсмены знают, что в России им всегда рады, и им здесь комфортно», — признается вице-президент «Локомотива» Лев Мазараки.

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Организация Московского международного кубка это — серьезная совместная работа Департамента спорта Москвы, компании РЖД и ПФК Локомотив, при весомой поддержке РФС. Клуб отвечал за всю спортивную составляющую, вел переговоры с участниками. Гостями Московского международного кубка стали не только спортсмены, но и дипломатические представители стран-участниц турнира. Послы Аргентины и Омана поддерживали свои команды, а от Сенегала собралась самая внушительная делегация.

Лев Мазараки отмечает роль ПФК «Локомотив» в организации мероприятия: «В пляжном футболе мы являемся брендом, который хорошо известен на международном уровне. Если приглашает ПФК «Локомотив», то зарубежные партнеры уже знают, что все пройдет на самом высоком уровне. Так получилось, что финал турнира попал на дату Дня железнодорожника, и вишенкой на торте стал финал между «Локомотивом» и «Коринтиансом». В решающем матче мы собрали аншлаг, доходило до того, что зрители сидели прямо на ступеньках в проходах. Эмоции непередаваемые».

Пляжный футбол массово привлекает студентов и любителей

В прошлом году состоялся небольшой турнир среди студентов, а в 2024-м с июля по сентябрь прошло уже гораздо более масштабное состязание - Студенческий кубок Московского спорта по пляжному футболу. В полноценном чемпионате с мужским и женским первенствами и разделением команд на дивизионы по силам соревновались команды более чем 30 российских вузов. В финале сыграли 18 мужских и шесть женских сборных. И здесь организатором при поддержке Департамента спорта города Москвы также выступил ПФК «Локомотив». Через такие турниры клуб ставит задачу популяризировать вид спорта.

«Популяризировать пляжный футбол в стране — очень обширная задача, — отмечает Лев Мазараки, — Мы поняли, что можем вывести студенческое направление на новый уровень. Мы благодарны за ту беспрецедентную поддержку, которую получили со стороны правительства Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин и руководитель Департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев с готовностью откликнулись на нашу просьбу и поддержали проект. РЖД, в свою очередь, предоставили арену для проведения соревнований. Турнир вызвал огромный резонанс».

По большому счету студенческий Кубок уже превращается в полноценную лигу. На поле можно было увидеть учащихся из разных стран, например студентов из Африки и Вьетнама. По признанию вице-президента ПФК «Локомотив» у клуба большие планы на будущее именно в студенческом направлении, и это станет приятным сюрпризом для болельщиков.

close Пресс-служба ГК «Стилобат»

В эпоху развития кибер-спорта и широкого выбора развлечений спорт конкурирует уже не только с культурой и искусством, но и с информационными технологиями. На данном фоне молодому пляжному футболу не так просто пробиться через тернии альтернатив и завоевать своего зрителя. Однако успехи сборной и клубов вместе с появившейся инфраструктурой повышают интерес к пляжке.

«На фоне других видов спорта пляжный футбол является самым доступным. Вам даже не нужны гетры, не нужна специальная обувь. Достаточно только мяча, майки и шорт. Играть можно на любом пляже, а в Москве есть множество специализированных площадок, в том числе стадион «Локомотива», находящийся рядом с ареной основного клуба и вмещающий 1800 зрителей. Связь с большим «Локо» — то, чем гордится пляжное направление, такое эффективное и плодотворное взаимодействие встречается нечасто», — отмечает президент Мазараки.

Пляжный футбол развивается от Калининграда до Ростова и от Архангельска до Ставропольского края. Кроме того, пляжка помогает и с оздоровительной точки зрения. Играя на песке, можно значительно прокачать физику, находясь при этом в приятных условиях. Это отличное времяпрепровождение. Вовсе необязательно выступать на высоком уровне, так как любое приносящее радость хобби — это всегда здорово.

Перспективы и будущее

Сейчас самая большая проблема российского пляжного футбола — это сезонность и короткий период проведения соревнований. Чемпионат России уходит на перерыв практически на восемь месяцев. Однако зимой тоже можно играть, но для этого необходимы специально оборудованные манежи.

С этим согласен вице-президент ПФК «Локомотив» Лев Мазараки, отмечающий, что основная задача клуба — работать над появлением манежа: «Крытая площадка предоставляет возможность круглый год тренироваться как профи, так и детям с любителями. На данный момент — это вопрос номер один. Стадион мы уже построили, дело за всесезонным дополнением к нему. Мы хотим сделать так, чтобы у нас могла тренироваться вся Москва».

Каким мы увидим пляжный футбол в России, прогнозирует Лев Мазараки: «Популяризация вида спорта должна идти через практику. Чтобы знать и понимать пляжный футбол, нужно в него играть, а для этого необходимы все условия. И конечно, побольше международных стартов. Мы нацелены сохранить и преумножить бренд «Локомотива» как на внутренней, так и на международной арене пляжного футбола».

За пару десятилетий путь российского пляжного футбола, безусловно, не был простым. По сути, вид спорта создавался и популяризировался с нуля, но это не помешало добиться значимых успехов и из новичка превратиться в одного из мировых флагманов. Дорогу осилит идущий. И наша пляжка продолжает идти в верном направлении.