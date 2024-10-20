Сенсация года: Тим Цзю четыре раза улетел в нокдаун и проиграл россиянину

06:10

Слова Тима Цзю после поражения:

«Сегодня победил лучший. Муртазалиев был готов лучше, у меня нет никаких оправданий. Такое случается.

Все развалилось после первого жесткого попадания. Когда ты такое пропускаешь, все ломается. Бахрам заслуженно остался чемпионом».