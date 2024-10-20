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Спорт

Сенсация года: Тим Цзю четыре раза улетел в нокдаун и проиграл россиянину

Тим Цзю проиграл Бахраму Муртазалиеву техническим нокаутом и упустил пояс IBF

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Chris Hyde/Getty Images
Австралийский боксер Тим Цзю — сын Кости Цзю — техническим нокаутом проиграл россиянину Бахраму Муртазалиеву в поединке за титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии IBF. Бой был остановлен уже в третьем раунде. Тим Цзю четыре раза упал в нокдаун. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
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06:15

Это первое поражение Тима Цзю нокаутом и всего второе — в карьере. Боксер Магомед Курбанов выразил мнение, что австралийцу не стоило соглашаться на поединок за титул вскоре после тяжелого поражения, которое он потерпел 30 марта 2024 года от американца Себастьяна Фундоры. В том поединке у Цзю открылась большая сечка под глазом, и кровь заливала лицо почти все время боя.

«Тот бой был очень тяжелым, Цзю стоило бы реабилитироваться, а потом зайти в гонку. Но он хотел стать чемпионом мира. Это большая цель и большая мечта для каждого из нас», — цитирует Курбанова «Чемпионат».

06:10

Слова Тима Цзю после поражения:

«Сегодня победил лучший. Муртазалиев был готов лучше, у меня нет никаких оправданий. Такое случается.

Все развалилось после первого жесткого попадания. Когда ты такое пропускаешь, все ломается. Бахрам заслуженно остался чемпионом».

06:00

Слова Муртазалиева после победы:

«Не думал, что так быстро остановлю Цзю. Но на все воля Всевышнего — это была моя судьба. Мы много лет шли с тренером к этому поединку и отрабатывали наши любимые комбинации. Одна из них сработала. Если вы полагаетесь на Всевышнего и создаете причину, то что-то получите.

Воле Тима Цзю может позавидовать каждый: он пропускал жесткие удары, но все равно шел вперед. У него есть много сильных сторон, которые я бы хотел перенять».

05:15

Это второе поражение подряд в карьере 29-летнего Тима Цзю. Муртазалиев же остается непобежденным и сохраняет у себя пояс чемпиона мира по версии IBF. Поздравляем россиянина! А австралийцу желаем как можно скорее восстановить здоровье и снова вернуться к титульным боям, хотя сейчас это будет непросто.

05:10

Третий раунд. Цзю не стал действовать более закрыто после провального предыдущего раунда и трех нокдаунов. Напротив, он снова попер вперед, как танк, и Муртазалиев быстро отправил его в четвертый нокдаун мощным попаданием слева. Тим начал шататься на ринге, и его угол выбросил полотенце. Муртазалиев сенсационно победил Цзю техническим нокаутом уже в третьем раунде!

05:05

Второй раунд. На ринге происходит сенсация! Муртазалиев отправил Цзю в нокдаун уже в самом начале второго раунда! Вместо того чтобы стать более осторожным, Тим полез вперед и совершенно забыл о защите. В итоге боксер из Грозного еще два раза заставил его упасть на ринг. Цзю вполне мог бы улететь в нокаут, но окончание раунда буквально его спасло.

05:01

Первый раунд. Цзю и Муртазалиев сразу пошли в жесткий размен ударами. Чеченский боксер выглядит активнее и больше попадает, но Тим старается не отставать.

04:58

Поединок начался!

04:55

Тим Цзю и Бахрам Муртазалиев вышли на ринг!

04:30

Тим Цзю провел 25 боев за всю карьеру и одержал 24 победы (из них 17 — нокаутом). Единственное поражение произошло раздельным решением судей в прошлом поединке — против американского боксера Себастьяна Фундоры, который состоялся 30 марта. Из-за этого неожиданного провала ЦЗЮ потерял пояс чемпиона мира по версии WBO и упустил возможность завоевать вакантный титул WBC.

Бахрам Муртазалиев одержал 22 победы (16 — нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Кроме того, 31-летний боксер сумел завоевать пояс чемпиона мира по версии IBF, который и будет защищать сегодня.

04:00

Доброе утро, уважаемые любители бокса! Поединок между Тимом Цзю и Бахрамом Муртазалиевым должен скоро начаться.

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