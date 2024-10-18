Уральский Халк в ярости: Штырков сражается в главном поединке RCC 20. LIVE

Третий раунд. В самом начале Васенев пошел в атаку и нанес несколько жестких ударов, но затем соперники вошли в клинч, где Абакаров давил. Заорал его соперник от боли в спине, а судья вынес Абакарову предупреждение. Дальше шел бокс с разменами ударами, Васенев опять разок сбил соперника и посек ему бровь. Абакаров пытался перехватывать инициативу, но безуспешно. И тут Васенев выглядел лучше.
Второй раунд. По-прежнему бой довольно близкий, но все так же с инициативой Васенева проходит. У Абакарова план явно не работает, а вот его соперник действует активнее и точнее. И разок сбил соперника с ног на встречной атаке. И этот отрезок за Васеневым.
Первый раунд. Васенев был поактивнее, хотя попадали примерно поровну. На последней минуте жестко столкнулись головами после атаки Васенева и попытки клинча от соперника. В целом, раунд очевидно за Васеневым, хотя он ничего особенного не сделал.
Прямо сейчас начинается со-главный бой вечера. Финал Гран-при в категории до 102,1 кг! Пять раундов по три минуты. Басыр Абакаров из Буйнакска против Дмитрия Васенева из Орла. Хотя родился он в Нижнем Новгороде. Даже прозвище — «Нижегородский Гулливер».