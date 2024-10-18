Уральский Халк в ярости: Штырков сражается в главном поединке RCC 20. LIVE

20:20

Третий раунд. В самом начале Васенев пошел в атаку и нанес несколько жестких ударов, но затем соперники вошли в клинч, где Абакаров давил. Заорал его соперник от боли в спине, а судья вынес Абакарову предупреждение. Дальше шел бокс с разменами ударами, Васенев опять разок сбил соперника и посек ему бровь. Абакаров пытался перехватывать инициативу, но безуспешно. И тут Васенев выглядел лучше.