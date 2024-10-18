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Спорт

Уральский Халк в ярости: Штырков сражается в главном поединке RCC 20. LIVE

ММА. Турнир RCC 20. Иван Штырков — Хадис Ибрагимов. ОНЛАЙН

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Павел Лисицын/РИА Новости
Бывший боец UFC по прозвищу Уральский Халк, тяжеловес Иван Штырков сражается с Хадисом Ибрагимовым в главном поединке турнира RCC 20. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
20:20

Третий раунд. В самом начале Васенев пошел в атаку и нанес несколько жестких ударов, но затем соперники вошли в клинч, где Абакаров давил. Заорал его соперник от боли в спине, а судья вынес Абакарову предупреждение. Дальше шел бокс с разменами ударами, Васенев опять разок сбил соперника и посек ему бровь. Абакаров пытался перехватывать инициативу, но безуспешно. И тут Васенев выглядел лучше.

20:16

Второй раунд. По-прежнему бой довольно близкий, но все так же с инициативой Васенева проходит. У Абакарова план явно не работает, а вот его соперник действует активнее и точнее. И разок сбил соперника с ног на встречной атаке. И этот отрезок за Васеневым.

20:11

Первый раунд. Васенев был поактивнее, хотя попадали примерно поровну. На последней минуте жестко столкнулись головами после атаки Васенева и попытки клинча от соперника. В целом, раунд очевидно за Васеневым, хотя он ничего особенного не сделал.

20:08

Бой начался. Правила Гран-при похожи на ММА. Кикбоксинг с борьбой.

20:05

Прямо сейчас начинается со-главный бой вечера. Финал Гран-при в категории до 102,1 кг! Пять раундов по три минуты. Басыр Абакаров из Буйнакска против Дмитрия Васенева из Орла. Хотя родился он в Нижнем Новгороде. Даже прозвище — «Нижегородский Гулливер».

20:00

Здравствуйте, уважаемые любители смешанных единоборств! Главный поединок турнира RCC 20 между Иваном Штырковым и Хадисом Ибрагимовым должен скоро начаться.

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