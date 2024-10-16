Пробиться в полуфинал к Джоковичу: Медведев сражается с первой ракеткой мира. LIVE

Агрессивно играл Даниил, но не подготовил выход к сетке. Впрочем, Синнеру все равно было очень сложно попасть обводкой. Но он это сделал — 0:40, тройной брейк-пойнт.
Из глухой обороны попал Янник в боковую линию, а Медведев провожал в аут и не попал в ответ — 0:40, тройной брейк-пойнт.
Медведев делает идеальный серв энд воллей и закрывает гейм, выигрывая свою подачу первый раз в матче! 1:0.
«Баранку» повесил в первом сете Медведеву Синнер. К сожалению, пока игра в одну калитку проходит. Но последний гейм на подаче итальянца внушил небольшой оптимизм. Оттолкнемся от него. Но сейчас — 0-1.
Вот это да! Еще один сетбол отыгрывает Медведев кроссом с форхенда на вылет в угол корта! Ровно.
Медведев идет вперед, атакует и попадает в самый угол корта — 40:30! Но еще сетбол у итальянца.
Очень остро Янник принимает диагональную подачу, и Медведев не справляется с ответом — меньше, брейк-пойнт.
Вроде все сделал Даниил, уже вышел к сетке, но Синнер достал сложный мяч, так тот еще и в трос ударился и перелетел россиянина — 40:40.
Блестящая игра Синнера в атаке закрывает гейм — 0:3. Уже с двумя брейками впереди первый номер рейтинга.
Вел игру Медведев, атаковал, был уже у сетки, но сыграл с лета чуть длинновато и не смог в корт обработать ответ догнавшего мяч соперника — 15:40, двойной брейк-пойнт опять.
По странной траектории полетела короткая крученая подача. Медведев не принял и со злости ударил ракеткой о корт — 40:15.
У итальянца не прошла первая, затем продолжительное время держали мяч, но в итоге Янник ошибся — 0:15.
Вышел Медведев к сетке, но ударом с лета попал в сетку — 0:1, Синнер все-таки сразу повел с брейком.
Блестяще играл в атаке Медведев, но Синнер каким-то чудом несколько раз отбился и даже обострял, но россиянин довел розыгрыш до ума в атаке — 40:40. 23 удара было.
Аут по длине в очередном обмене ударами с задней линии у Синнера — 30:40. Есть еще брейк-пойнт.
Ускоряет игру Синнер в розыгрыше на первом мяче Даниила, и россиянин срывает форхенд — 15:40, двойной брейк-пойнт.
Теннисисты появились на корте. Ну и отмечаем, что победитель этого четвертьфинала встретится в полуфинале с Новаком Джоковичем, который, как и Рафа Надаль, начинает со второй стадии.
Сейчас в Эр-Рияде началась церемония открытия турнира, поскольку четвертьфинал Медведева и Синнера — первый матч соревнований.
Медведев и Синнер встречались уже 14 раз, и общий счет в их противостоянии — 7-7. Но при этом россиянин сначала вел 5-0, а из девяти последних встреч уступил в семи. В текущем сезоне 4-1 в пользу Синнера, причем трижды соперники сходились на турнирах «Большого шлема». В Австралии в финале Синнер отыгрался с 0-2 — 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. На Уимблдоне Медведев взял реванш в четвертьфинале — 6:7 (7-9), 6:4, 7:6 (7-4), 2:6, 6:3. На US Open их встреча также состоялась в четвертьфинале, но уложилась в четыре партии, победил опять итальянец — 6:2, 1:6, 6:1, 6:4.
Сегодня Даниил Медведев и Янник Синнер встретятся в рамках коммерческого турнира в Саудовской Аравии с уникальным призовым фондом. Каждый участник получит как минимум $1,5 млн, а победитель увезет все $6 млн. Рейтинговых очков тут не разыгрывается, но при этом турнир будет очень жарким и интересным.