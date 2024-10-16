Пробиться в полуфинал к Джоковичу: Медведев сражается с первой ракеткой мира. LIVE

19:25

Медведев и Синнер встречались уже 14 раз, и общий счет в их противостоянии — 7-7. Но при этом россиянин сначала вел 5-0, а из девяти последних встреч уступил в семи. В текущем сезоне 4-1 в пользу Синнера, причем трижды соперники сходились на турнирах «Большого шлема». В Австралии в финале Синнер отыгрался с 0-2 — 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. На Уимблдоне Медведев взял реванш в четвертьфинале — 6:7 (7-9), 6:4, 7:6 (7-4), 2:6, 6:3. На US Open их встреча также состоялась в четвертьфинале, но уложилась в четыре партии, победил опять итальянец — 6:2, 1:6, 6:1, 6:4.