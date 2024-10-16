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Пробиться в полуфинал к Джоковичу: Медведев сражается с первой ракеткой мира. LIVE

Теннис. Six Kings Slam. Четвертьфинал. Даниил Медведев — Янник Синнер. ОНЛАЙН

Российский теннисист Даниил Медведев играет с первой ракеткой мира — итальянцем Янником Синнером — в четвертьфинале турнира Six Kings Slam. В случае победы Медведев попадет в полуфинал, где сразится с Новаком Джоковичем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
20:30

Эйс — 15:40, осталось два брейк-пойнта у Синнера.

20:30

Агрессивно играл Даниил, но не подготовил выход к сетке. Впрочем, Синнеру все равно было очень сложно попасть обводкой. Но он это сделал — 0:40, тройной брейк-пойнт.

20:29

Довольно продолжительный розыгрыш, и снова аут у россиянина по длине — 0:30.

20:29

Невынужденная ошибка Медведева на своей подаче — 0:15.

20:28

Ошибается Медведев переводом по линии в розыгрыше — 2:2.

20:27

Прием в сетку — 40:30.

20:27

Ух-ты, мажет по ширине с укороченного Синнер — 30:30.

20:26

Со второй подачи Синнера Медведев сыграл в сетку — 30:15.

20:25

Героически оборонялся Медведев, но Синнер все пустил по линиям и не дал слабины — 15:15.

20:25

После приема Медведевым второй подачи Янник атакует, но в сетку — 0:15.

20:23

Непростой розыгрыш и очень-очень непростой гейм вытягивает Медведев — 2:1!

20:22

Не успевает Синнер к укороченному — два отскока. Больше.

20:2

Ээээйс — 40:40.

20:21

И еще один розыгрыш за Медведевым — 30:40, остался третий брейк-пойнт.

20:21

Снова Медведев идет вперед, и на этот раз удачно — 15:40, первый брейк-пойнт отыгран.

20:20

Из глухой обороны попал Янник в боковую линию, а Медведев провожал в аут и не попал в ответ — 0:40, тройной брейк-пойнт.

20:20

В простой ситуации срывает Медведев удар с лета — 0:30.

20:19

Хорошо задумывает Медведев укороченный, но не перекидывает сетку — 0:15.

20:19

Классная уходящая подача закрывает гейм — 1:1.

20:18

Аут с приема по длине — 40:15.

20:18

Угадал Медведев направление атаки, но не совладал с ее скоростью — 30:15.

20:17

Гоняет Медведева соперник и вынуждает пробить в аут по длине — 15:15.

20:17

Синнер пробивает слева в сетку в первом розыгрыше на своей подаче — 0:15.

20:16

Медведев делает идеальный серв энд воллей и закрывает гейм, выигрывая свою подачу первый раз в матче! 1:0.

20:15

Загонял Синнера Медведев, и тот в итоге не поднял мяч — больше.

20:14

Еще одна отменная подача — 40:40.

20:14

Подача на вылет — 30:40, брейк-пойнт номер два.

20:14

Очередная ошибка россиянина после второй подачи — 15:40, двойной брейк-пойнт сразу.

20:13

Классный розыгрыш проводит Медведев — 15:30.

20:13

Еще один мяч для Янника — 0:30.

20:13

Даниил вышел к сетке с подачи, но сыграл очень удобно для Синнера — 0:15.

20:11

«Баранку» повесил в первом сете Медведеву Синнер. К сожалению, пока игра в одну калитку проходит. Но последний гейм на подаче итальянца внушил небольшой оптимизм. Оттолкнемся от него. Но сейчас — 0-1.

20:10

Аут с приема по длине — 0:6. Первый сет за Синнером.

20:09

Прием в сетку — больше, сетбол номер четыре.

20:09

Но в ответ эйс по центру корта — ровно.

20:09

С бэкхенда по линии из-за корта делает виннер Даниил — меньше, брейк-пойнт!

20:08

Вот это да! Еще один сетбол отыгрывает Медведев кроссом с форхенда на вылет в угол корта! Ровно.

20:07

Медведев идет вперед, атакует и попадает в самый угол корта — 40:30! Но еще сетбол у итальянца.

20:07

Трос немного помогает Даниилу — 40:15, еще два сетбола.

20:07

Все у Синнера получается — 40:0, тройной сетбол.

20:06

Удачный выход к сетке от итальянца — 30:0.

20:05

Синнер уверенно начинает свой гейм — 15:0.

20:03

И двойной ошибкой завершается этот гейм — 0:5. Сейчас Синнер будет подавать на сет.

20:03

Очередной брейк-пойнт зарабатывает Синнер — меньше.

20:02

И эйс — ровно.

20:02

Двойная ошибка — меньше, брейк-пойнт.

20:01

Эйс — ровно.

20:01

Очень остро Янник принимает диагональную подачу, и Медведев не справляется с ответом — меньше, брейк-пойнт.

20:01

Красиво отыгрывается Медведев — ровно.

20:00

Синнер вошел в корт на приеме и сыграл на вылет — меньше, брейк-пойнт.

20:00

Вроде все сделал Даниил, уже вышел к сетке, но Синнер достал сложный мяч, так тот еще и в трос ударился и перелетел россиянина — 40:40.

19:59

Забирает очко подачей россиянин — 40:30.

19:59

Синнер решает укоротить, но очень неудачно — 30:30.

19:58

А вот тут Синнер принимал на вылет в угол корта, но не попал — 15:30.

19:57

Медведев играл в противоход сопернику, но не попал — 0:30.

19:57

И снова в обоюдоостром розыгрыше неудачно к сетке выходит Даниил — 0:15.

19:56

Снова разнообразная атакующая игра приносит Синнеру гейм — 0:4.

19:56

Прием в аут — 40:0.

19:56

Отличная подача — 30:0.

19:55

Уверенно начинает свою подачу итальянец — 15:0.

19:53

Блестящая игра Синнера в атаке закрывает гейм — 0:3. Уже с двумя брейками впереди первый номер рейтинга.

19:52

Вел игру Медведев, атаковал, был уже у сетки, но сыграл с лета чуть длинновато и не смог в корт обработать ответ догнавшего мяч соперника — 15:40, двойной брейк-пойнт опять.

19:52

И снова ошибка от Медведева — 15:30.

19:51

Медведев срывает бэкхенд — 15:15.

19:51

Отличная коротка комбинация от Медведева после подачи — 15:0.

19:50

Подачей закрывает гейм итальянец, а Медведев снова проявляет эмоции — 0:2.

19:50

По странной траектории полетела короткая крученая подача. Медведев не принял и со злости ударил ракеткой о корт — 40:15.

19:49

Синнер пошел к сетке со второй подачи и очень уверенно закрыл с лета — 30:15.

19:49

Нет приема — 15:15.

19:48

У итальянца не прошла первая, затем продолжительное время держали мяч, но в итоге Янник ошибся — 0:15.

19:47

Вышел Медведев к сетке, но ударом с лета попал в сетку — 0:1, Синнер все-таки сразу повел с брейком.

19:46

Ошибается Медведев в розыгрыше со второй подачи — меньше, брейк-пойнт.

19:45

Блестяще играл в атаке Медведев, но Синнер каким-то чудом несколько раз отбился и даже обострял, но россиянин довел розыгрыш до ума в атаке — 40:40. 23 удара было.

19:45

Аут по длине в очередном обмене ударами с задней линии у Синнера — 30:40. Есть еще брейк-пойнт.

19:44

Ускоряет игру Синнер в розыгрыше на первом мяче Даниила, и россиянин срывает форхенд — 15:40, двойной брейк-пойнт.

19:44

Вот хорошая первая подача, и уже после второго удара Медведева Янник пробил в сетку — 15:30.

19:43

Обмен ударами с первой подачи россиянина, и именно он пробивает в сетку — 0:30.

19:43

Сразу двойная ошибка — 0:15.

19:43

Даниил Медведев выходит на подачу.

19:38

Разминка уже идет. Скоро все начнется.

19:35

Теннисисты появились на корте. Ну и отмечаем, что победитель этого четвертьфинала встретится в полуфинале с Новаком Джоковичем, который, как и Рафа Надаль, начинает со второй стадии.

19:30

Сейчас в Эр-Рияде началась церемония открытия турнира, поскольку четвертьфинал Медведева и Синнера — первый матч соревнований.

19:25

Медведев и Синнер встречались уже 14 раз, и общий счет в их противостоянии — 7-7. Но при этом россиянин сначала вел 5-0, а из девяти последних встреч уступил в семи. В текущем сезоне 4-1 в пользу Синнера, причем трижды соперники сходились на турнирах «Большого шлема». В Австралии в финале Синнер отыгрался с 0-2 — 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. На Уимблдоне Медведев взял реванш в четвертьфинале — 6:7 (7-9), 6:4, 7:6 (7-4), 2:6, 6:3. На US Open их встреча также состоялась в четвертьфинале, но уложилась в четыре партии, победил опять итальянец — 6:2, 1:6, 6:1, 6:4.

19:20

Сегодня Даниил Медведев и Янник Синнер встретятся в рамках коммерческого турнира в Саудовской Аравии с уникальным призовым фондом. Каждый участник получит как минимум $1,5 млн, а победитель увезет все $6 млн. Рейтинговых очков тут не разыгрывается, но при этом турнир будет очень жарким и интересным.

19:15

Добрый вечер, уважаемые любители тенниса! Матч между Даниилом Медведевым и Янником Синнером начнется в 19.30 мск.

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