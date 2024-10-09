Встреча сестер: Мирра и Эрика Андреева играют в Ухани. LIVE

Мирра взяла первый мяч на своей подаче, но затем Эрика провела отменный розыгрыш и забила с хафкорта — 15:15.
Мирра владела инициативой в начале матча и сделала брейк, но затем старшая переломила ситуацию и забрала пять геймов подряд, включая два на подаче сестры — 0-1.
Все сделала Мирра в атаке, чтобы выиграть это очко, но с хафкорта, играя на противоходе, промазала — 3:5.
Затяжной розыгрыш, и Эрика выдерживает его, забирая очко и гейм на чужой подаче — 3:4, теперь с брейком повела старшая.
Классно давила Эрика в розыгрыше, но в итоге с хафкорта безобразно пробила драйвом — куда в бортик за задней линией. 30:40, есть второй брейк-пойнт.
Два подряд розыгрыша забирает Эрика, причем во втором Мирра была в выигрышной позиции совершенно — 15:40, двойной брейк-пойнт.
В обмене ударами вроде пробивает Эрика на вылет, но Мирра берет челлендж и оказывается, что был аут — ровно.
Оказывается Эрика в атаке со второй подачи соперницы и в итоге с хафкорта вынуждает Мирру пробить в сетку — 3:2, есть сразу же обратный брейк.
Эрика успела выскочить к сетке и в итоге классно ее закрыла, несмотря на три попытки обводки от младшей — меньше, брейк-пойнт.
Казалось, не справится Эрика с атаками младшей сестры, но та сама не попала по длине кроссом с форхенда — ровно.
С 30:0 начала свою подачу Мирра, однако затем сделала двойную ошибку и не попала в розыгрыше. На это она ответила эйсом и затем забрала еще один мяч — 2:1.
После этого Мирра здорово начала гейм на чужой подаче, выиграв два первых мяч, однако Эрика собралась и подачами и розыгрышами победила четырежды кряду — 1:1.
Мирра вышла на подачу первой и испытала проблемы. Старшая сестра вела 0:15 и 15:30, но затем все же подающая смогла использовать свои козыри и взяла три мяча подряд — 1:0.