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Спорт

Встреча сестер: Мирра и Эрика Андреева играют в Ухани. LIVE

Теннис. WTA. Ухань. Второй круг. Мирра Андреева — Эрика Андреева. ОНЛАЙН

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Susan Mullane/Reuters
В матче второго круга престижного турнира WTA в китайской Ухани встречаются россиянки сестры Андреевы — Мирра и Эрика. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
16:33

Аут по длине у младшей с форхенда — 15:40, двойной брейк-пойнт!

16:32

И снова не попадает Мирра — 15:30.

16:32

Мирра взяла первый мяч на своей подаче, но затем Эрика провела отменный розыгрыш и забила с хафкорта — 15:15.

16:29

Прием в сетку — 0:1.

16:29

Мирра, будто устала обмениваться ударами, как-то лениво укорачивает прямо в сетку — 40:15.

16:28

Тащила Эрика в обороне, но в итоге не справилась с ударом Мирры с хафкорта — 30:15.

16:27

Еще одна ошибка Мирры — 30:0.

16:27

Эрика подает на вылет на старте второй партии — 15:0.

16:25

Мирра владела инициативой в начале матча и сделала брейк, но затем старшая переломила ситуацию и забрала пять геймов подряд, включая два на подаче сестры — 0-1.

16:24

И забирает старшая сестра гейм и сет — 3:6!

16:24

Ошибается Мирра со своего козырного бэкхенда — 30:40, брейк-пойнт и сетбол.

16:23

Эрика имела перевес в розыгрыше, но с хафкорта угодила в сетку, проводя атаку — 30:30.

16:22

Долго оборонялась, но в итоге не справилась Эрика с атаками младшей сестры — 15:30.

16:21

Двойная ошибка — 0:30.

16:21

В сетку бьет Мирра после приема старшей сестры — 0:15.

16:20

Все сделала Мирра в атаке, чтобы выиграть это очко, но с хафкорта, играя на противоходе, промазала — 3:5.

16:19

Снова аут у Мирры — больше.

16:18

Атакует Мирра с приема, но не попадает — 40:40.

16:17

В сетку после мощного приема ее второй подачи попадает Эрика, и это брейк-пойнт — 30:40.

16:16

Ускоряет игру Мирра, но в итоге сама не попадает — 30:30.

16:15

Эрика укорачивает после приема младшей сестры, но та добегает и забивает — 15:30.

16:15

А вот теперь ошибается Эрика — 15:15.

16:14

Не попадает Мирра и по длине, и по ширине — 15:0.

16:12

Затяжной розыгрыш, и Эрика выдерживает его, забирая очко и гейм на чужой подаче — 3:4, теперь с брейком повела старшая.

16:11

Классно давила Эрика в розыгрыше, но в итоге с хафкорта безобразно пробила драйвом — куда в бортик за задней линией. 30:40, есть второй брейк-пойнт.

16:10

Два подряд розыгрыша забирает Эрика, причем во втором Мирра была в выигрышной позиции совершенно — 15:40, двойной брейк-пойнт.

16:09

Очко с подачи — 15:15.

16:09

Срывает Мирра бэкхенд по ширине в первом розыгрыше на своей подаче — 0:15.

16:08

Забирает-таки Эрика свою подачу и сравнивает счет в первой партии — 3:3.

16:07

Эйс — больше. Это первый в матче эйс Эрики.

16:06

В обмене ударами вроде пробивает Эрика на вылет, но Мирра берет челлендж и оказывается, что был аут — ровно.

16:06

Трос помогает в розыгрыше Эрике — больше.

16:05

Атакует вторую подачу Мирра, заходит в корт и бьет на вылет в боковую линию — ровно.

16:04

Еще очко с подачи — больше.

16:04

И снова Эрика берет очко на подаче, а потом не может довести розыгрыш до ума — ровно.

16:03

Берет очко подачей Эрика, но в розыгрыше не попадает смэшем — ровно.

16:02

Отличная подача Эрики — ровно.

16:01

И очередные атаки Мирры приводят к брейк-пойнту — меньше.

16:00

Мирра дважды подряд здорово играет в атаке сравнивает счет — 40:40.

15:58

Обменялись выигранными мячами соперницы — 40:15.

15:57

Уверенно начинает свою подачу Эрика — 30:0.

15:54

Оказывается Эрика в атаке со второй подачи соперницы и в итоге с хафкорта вынуждает Мирру пробить в сетку — 3:2, есть сразу же обратный брейк.

15:54

Эрика успела выскочить к сетке и в итоге классно ее закрыла, несмотря на три попытки обводки от младшей — меньше, брейк-пойнт.

15:53

Казалось, не справится Эрика с атаками младшей сестры, но та сама не попала по длине кроссом с форхенда — ровно.

15:52

Ошибается Эрика в розыгрыше — больше.

15:52

Но есть еще одна классная подача — 40:40.

15:52

Подача приходит на помощь — 30:40, есть второй брейковый мяч.

15:51

Не попадает Мирра — 15:40, двойной брейк-пойнт.

15:51

Подачей отыгрывает один мяч Мирра — 15:30.

15:50

Эрика агрессивна и точна на приеме — 0:30.

15:49

А вот теперь Эрика попала в линию, и челлендж Мирре не помог — 0:15.

15:48

Мирра забирает подачу сестры и ведет с брейком — 3:1.

15:48

Еще ошибка Эрики — 15:40, двойной брейк-пойнт.

15:47

Еще одно очко за Миррой. В самую линию попала — 15:30. Эрика проверила, но проиграла.

15:45

Первая двойная ошибка старшей — 15:15.

15:44

В непростом розыгрыше переигрывает Эрика младшую сестру — 15:0.

15:42

С 30:0 начала свою подачу Мирра, однако затем сделала двойную ошибку и не попала в розыгрыше. На это она ответила эйсом и затем забрала еще один мяч — 2:1.

15:37

После этого Мирра здорово начала гейм на чужой подаче, выиграв два первых мяч, однако Эрика собралась и подачами и розыгрышами победила четырежды кряду — 1:1.

15:33

Мирра вышла на подачу первой и испытала проблемы. Старшая сестра вела 0:15 и 15:30, но затем все же подающая смогла использовать свои козыри и взяла три мяча подряд — 1:0.

15:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Во втором круге престижного женского турнира в китайской Ухани встречаются российские сестры Мирра и Эрика Андреева. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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