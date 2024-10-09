Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт

Битва с легендой: Сафиуллин играет с Джоковичем на «Мастерсе». LIVE

Теннис. Шанхай. «Мастерс». 1/8 финала. Сафиуллин (Россия) — Джокович (Сербия). ОНЛАЙН

close
Edgar Su/REUTERS
В матче 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае россиянин Роман Сафиуллин играет с экс-первой ракеткой мира и самым титулованным теннисистом планеты сербом Новаком Джоковичем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14:55

В первой партии была борьба, а второй сет Джокович выиграл фактически в одну калитку, хотя один брейк-пойнт у Сафиуллина был, но там Новак не дал шансов. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

14:52

Аут с приема — 2:6. Джокович победил.

14:52

На вылет принимает Сафиуллин вторую подачу — 40:15, еще два матчбола у серба.

14:51

Эйс — 40:0. Тройной матчбол.

14:50

Два очка с подач — 30:0.

14:48

Очко с подачи — 2:5. Но дальше Джокович выйдет подавать на матч.

14:48

Атаковал Джокович с приема, но не попал по ширине — 40:30.

14:47

Снова классная подача, а за ней двойная ошибка — 30:30.

14:46

Двойная ошибка от Романа — 15:15.

14:46

Хорошая первая подача от россиянина — 15:0.

14:45

Прием в сетку — 1:5.

14:44

Не попадает по длине обводящим ударом россиянин — 40:15.

14:44

Вот тут трос играет за Романа — 30:15.

14:44

Еще одна — 30:0.

14:43

Уверенная подача серба — 15:0.

14:40

Ошибкой проигрывает под «ноль» свою подачу Роман — 1:4.

14:38

Ошибается Сафиуллин — 0:15.

14:37

Дважды подряд не принимает Сафиуллин подачу — 1:3.

14:36

Отыгрывается серб — 40:40.

14:39

Еще два очка за сербом — 0:40, тройной брейк-пойнт.

14:35

Ох! Какой молодец Сафиуллин! Из глубокой обороны все вытащил и еще и попал высокой свечкой! А вернувшийся к задней линии Джокович сорвал ответ — 30:40, брейк-пойнт.

14:34

Эйс по диагонали — 30:30.

14:34

И снова ошибается серб — 15:30.

14:33

Аут по длине у серба в розыгрыше — 15:15.

14:33

Нет приема у россиянина — 15:0.

14:31

Но все же подачей выигрывает гейм — 1:2.

14:30

В сетку играет Роман после приема соперника — 40:15.

14:30

Еще очко с подачи — 40:0.

14:29

Две отменные подачи от Сафиуллина — 30:0.

14:28

Ничего не может Сафиуллин противопоставить сербу и много ошибается. Под «ноль» берет гейм Ноле — 0:2.

14:27

У сетки укороченным забирает Джокович первое очко — 15:0.

14:26

Не получается у Сафиуллина, и серб забирает его подачу — 0:1, сразу с брейком повел Ноле во второй партии.

14:25

15:40 — двойной брейк-пойнт у Джоковича.

14:24

Джокович берет два первых розыгрыша на подаче Сафиуллина — 0:30.

14:20

Сафиуллин один раз добрался до брейк-пойнтов в пятом гейме, но в целом Джокович владел преимуществом по игре и забрал партию закономерно. Хватило ему одной выигранной чужой подачи в концовке — 0-1.

14:19

Подачей закрывает партию Новак — 3:6.

14:18

Не справляется с атаками серба россиянин — 40:30, сетбол у Джоковича.

14:18

Очко с подачи — 30:30.

14:17

Джокович атаковал весь розыгрыш, Сафиуллин тащил, как мог. Много было у серба шансов забить, но в итоге он ошибся, ударив в коридор с форхенда — 15:30.

14:16

Джокович берет челлендж на аут, но оказалось, что мяч зацепил линию. Придется переиграть.

14:15

Сафиуллин классную комбинацию проводит — 15:15.

14:14

Очко с подачи — 15:0.

14:13

Резкий прием и атаки Джоковича. Все заканчивается виннером от сетки — 3:5, Новак повел с брейком и будет подавать на партию.

14:12

Сначала попадает в самый угол Сафиуллин рискованным ударом, но в итоге все равно сам ошибается в розыгрыше — 15:40, двойной брейк-пойнт.

14:12

Укладывает по диагонали на вылет форхендом мяч серб — 15:30.

14:11

Завязывается розыгрыш, что всегда опасно, но Сафиуллин ведет его грамотно и добивается от соперника удара в сетку — 15:15.

14:10

Не ожидал Сафиуллин такого приема от Джоковича — 0:15.

14:08

И нет приема — 3:4.

14:08

Серб выходит вперед после уверенной подачи, но Сафиуллин все равно не догоняет мяч после бэкхенда — 40:15.

14:07

В сетку бьет Роман — 30:15.

14:07

Ошибается Джокович после приема Сафиуллина, но тут же отыгрывается подачей — 15:15.

14:06

Подачей закрывает гейм россиянин — 3:3.

14:06

Немного помешал трос Сафиуллину, и вышедший к сетке Джокович разобрался — 40:30.

14:05

Еще очко за россиянином — 40:15.

14:04

Еще очко с подачи — 30:15.

14:03

Классный был обмен ударами, слева налево, причем там и топ-спины, и слайсы были у обоих, но в итоге немного не попал по ширине Роман — 15:15.

14:03

Прием в сетку от Ноле — 15:0.

14:01

Доводит Джокович дело до победы в этом сложном гейме на его подаче — 2:3.

14:00

В нужный момент Новак начал раскидывать точно по линиям — больше.

14:00

Эйс по линии — 40:40.

13:59

В атаке все удачно делает серб — 30:40, остался еще брейковый мяч у Романа.

13:58

Двойная ошибка от Джоковича в такой момент! 15:40 — двойной брейк-пойнт!

13:58

Нет первой подачи, но со второй Ноле ведет розыгрыш и в итоге ловит на противоходе соперника в атаке — 15:30.

13:57

Бэкхенд с приема, а потом два обратных кросса форхендом, и Джокович ошибается — 0:30.

13:56

Классно действует Сафиуллин с приема, заставляя Джоковича бегать. И не просто бегать, а еще и не попасть — 0:15.

13:55

Аут по длине с приема второй подачи. Под «ноль» берет Сафиуллин — 2:2.

13:55

После второй подачи Сафиуллина Джокович принимает, но мяч попадает в трос, после чего Роман разводит соперника и мяч обратным кроссом по разным сторонам — 40:0.

13:54

Прием в аут — 30:0.

13:54

Первый розыгрыш на подаче россиянина остается за ним — 15:0.

13:52

Но дальше нет приема — 1:2.

13:51

Какой форхенд по линии от вроде бы уже выбитого из корта Сафиуллина! На вылет — 40:30.

13:50

А вот тут Новак не попадает в розыгрыше после второй подачи — 40:15.

13:49

Глубокий удар Новака и аут от Романа в ответ — 40:0.

13:49

Явно пока серб переигрывает в розыгрышах — 30:0.

13:48

Красивый и неожиданный укороченный от Джоковича после неглубокого приема Романа — 15:0.

13:48

Сложнейший гейм еще одной подачей забирает Сафиуллин — 1:1.

13:48

Блестящая подача Романа — больше!

13:47

Ого! Аут по ширине крикнули после удара Сафиуллина, он проверил, а мяч-то на сантиметр зацепил линию — 40:40!

13:46

Классной комбинацией с форхендом по линии на вылет в ее финале Джокович зарабатывает брейк-пойнт — 30:40.

13:45

Со второй подачи отыгрывается россиянин — 30:30.

13:44

Еще один грамотный розыгрыш от Ноле — 15:30.

13:43

Джокович пошел вперед, укоротил с лета, но россиянин успел и забил мимо соперника — 15:15.

13:42

Ошибается в первом розыгрыше на своей подаче Роман — 0:15.

13:41

Розыгрышем закрывает под «ноль» свой гейм Ноле — 0:1.

13:40

Очко с подачи — 40:0.

13:39

Уверенно берет два первых мяча серб — 30:0.

13:38

Новак Джокович выходит на подачу.

13:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае россиянин Роман Сафиуллин встречается с самым титулованным теннисистом планеты сербом Новаком Джоковичем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
«Не хотела жить с отчимом-тираном»: 13-летняя девочка зарезала и искусала маленьких сестер
Убившая сестер в Тольятти девочка умоляла мать не жить с их отцом
На Украине запретили мобилизовывать граждан от 18 до 25 лет. Военная операция, день 959-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 959-й день
Встреча западных лидеров в Рамштайне отменена
Россиян предупредили о шпионских программах под видом медицинских файлов
В МТИ рассказали о перспективах развития БРИКС в 2024 году
Песков рассказал об отношении к Путину в США
Лукашенко рассказал, что его порадовало во время встречи лидеров стран СНГ
Новости и материалы
Выдачи семейной ипотеки восстановились до уровня мая, несмотря на ужесточение условий
Оренбуржец бросил оппонента через себя во время конфликта в баре и стал фигурантом дела
В Англии суд приравнял к сексуальному домогательству слово «лысый», сказанное мужчине
Украина захотела провести второй саммит мира с Россией в декабре
Сотрудница российского банка украла у пенсионеров сотни тысяч рублей
Фигурант дела главного кадровика Минобороны заявил, что не давал генералу взятки
Серго из «Кахи» раскрыл свой многомиллионный заработок
«Что я скажу, что я идиот?» Карпин об игре сборной России с Медиалигой
На Украине объяснили вручение заочных повесток
Матвиенко пожаловалась на высокие цены на рыбу в России
Бывший петербургский чиновник победил в мировом конкурсе фото дикой природы
Лукашенко раскрыл, как у Запада не получилось «удушить» Россию и Белоруссию
Гладков рассказал об атаках дронов ВСУ по территории Белгородской области
Верховный суд Словакии не признал покушение на Фицо терактом
Спецслужбы Смоленска оцепили центр города из-за подозрительной машины у здания МВД
В Госдуме обвинили Украину в попытке усыпить бдительность России
Стало известно, что чаще всего отталкивает работодателей при приеме на работу
Лукашенко заявил о вопросах к Путину, где надо расставить точки над i
Все новости
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии
Уральского борца с экстремизмом задержали в Танкограде с погоней и стрельбой
Обвинение запросило 16 лет колонии волонтеру «Немцова моста» в день рождения Немцова
Автобус с туристами из России несколько раз перевернулся в Турции
Картаполов заявил, что бойцам СВО не нужен заблокированный Discord
Джо Байден «слился». Почему Украина не получит новое оружие от США до выборов
Заседание на базе «Рамштайн» по Украине перенесли из-за изменившихся планов Байдена
Великий и ужасный. Гильермо дель Торо — 60
«Discord дошел до точки невозврата»: за что платформу заблокировали в Турции и РФ
В Турции блокировку Discord связали с убийцей-инцелом
«Я любил людей, а он давал установки»: как Кашпировский и Чумак боролись за умы россиян
35 лет назад на Центральном телевидении СССР вышел первый сеанс Кашпировского
Покров Пресвятой Богородицы: история и традиции православного праздника
Что можно и что нельзя делать в Покров: церковные и народные традиции праздника
Вышел сиквел великой гангстерской драмы «Город бога». Стоит ли смотреть этот сериал?
HBO показал финал сериала «Город бога: Борьба продолжается»
«Потопили фашистов в порту»: как Красная армия освободила Тамань
81 год назад Красная армия освободила Таманский полуостров
Атомные бомбы на Каир и Дамаск: как Израиль использовал ядерный шантаж против США
Израиль готовился к нанесению ядерного удара по арабской коалиции 51 год назад
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами