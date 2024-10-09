Битва с легендой: Сафиуллин играет с Джоковичем на «Мастерсе». LIVE

В первой партии была борьба, а второй сет Джокович выиграл фактически в одну калитку, хотя один брейк-пойнт у Сафиуллина был, но там Новак не дал шансов. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Ох! Какой молодец Сафиуллин! Из глубокой обороны все вытащил и еще и попал высокой свечкой! А вернувшийся к задней линии Джокович сорвал ответ — 30:40, брейк-пойнт.
Ничего не может Сафиуллин противопоставить сербу и много ошибается. Под «ноль» берет гейм Ноле — 0:2.
Не получается у Сафиуллина, и серб забирает его подачу — 0:1, сразу с брейком повел Ноле во второй партии.
Сафиуллин один раз добрался до брейк-пойнтов в пятом гейме, но в целом Джокович владел преимуществом по игре и забрал партию закономерно. Хватило ему одной выигранной чужой подачи в концовке — 0-1.
Джокович атаковал весь розыгрыш, Сафиуллин тащил, как мог. Много было у серба шансов забить, но в итоге он ошибся, ударив в коридор с форхенда — 15:30.
Резкий прием и атаки Джоковича. Все заканчивается виннером от сетки — 3:5, Новак повел с брейком и будет подавать на партию.
Сначала попадает в самый угол Сафиуллин рискованным ударом, но в итоге все равно сам ошибается в розыгрыше — 15:40, двойной брейк-пойнт.
Завязывается розыгрыш, что всегда опасно, но Сафиуллин ведет его грамотно и добивается от соперника удара в сетку — 15:15.
Серб выходит вперед после уверенной подачи, но Сафиуллин все равно не догоняет мяч после бэкхенда — 40:15.
Классный был обмен ударами, слева налево, причем там и топ-спины, и слайсы были у обоих, но в итоге немного не попал по ширине Роман — 15:15.
Нет первой подачи, но со второй Ноле ведет розыгрыш и в итоге ловит на противоходе соперника в атаке — 15:30.
Классно действует Сафиуллин с приема, заставляя Джоковича бегать. И не просто бегать, а еще и не попасть — 0:15.
После второй подачи Сафиуллина Джокович принимает, но мяч попадает в трос, после чего Роман разводит соперника и мяч обратным кроссом по разным сторонам — 40:0.
Ого! Аут по ширине крикнули после удара Сафиуллина, он проверил, а мяч-то на сантиметр зацепил линию — 40:40!
Классной комбинацией с форхендом по линии на вылет в ее финале Джокович зарабатывает брейк-пойнт — 30:40.