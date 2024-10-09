Битва с легендой: Сафиуллин играет с Джоковичем на «Мастерсе». LIVE

14:55

В первой партии была борьба, а второй сет Джокович выиграл фактически в одну калитку, хотя один брейк-пойнт у Сафиуллина был, но там Новак не дал шансов. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.