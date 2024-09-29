Люди выпрыгивали из окон: автобус загорелся после столкновения с фурой на Кубани Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани увеличилось до 29

В Краснодарском крае рейсовый автобус столкнулся с грузовиком и загорелся. В салоне находились болельщики ставропольского гандбольного клуба «Виктор», они возвращались домой с матча. В результате аварии погиб водитель фуры, пострадали 29 человек, в том числе трое детей. Выбираться из горящего автобуса пассажирам помогали проезжавшие мимо люди: они камнями разбили стекла, чтобы болельщики смогли эвакуироваться.

Вечером 29 сентября в Краснодарском крае в районе станицы Старокорсунская грузовик вылетел на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Ставрополь. По информации МВД, причиной аварии мог стать выезд водителя грузовика на встречную полосу.

«Предварительно установлено, что водитель грузовика выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом. Впоследствии произошло возгорание транспортных средств», — сообщили в ведомстве.

По информации Telegram-канала 112, водитель автобуса пытался совершить резкий маневр, чтобы избежать столкновения, но фура врезалась ему в бок.

В результате столкновения водитель грузовика скончался на месте, а автобус загорелся. По данным «РЕН ТВ», в салоне находились 49 человек.

За медицинской помощью после аварии обратились 29 пассажиров автобуса, в том числе трое детей, госпитализация потребовалась девятерым пострадавшим. По информации Mash, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, трое детей — в состоянии средней тяжести. При этом источник РИА Новости в правоохранительных органах заявил, что травмы у пострадавших «незначительные», самая тяжелая — перелом ключицы.

«Камнями разбили окна»

Эвакуировать пассажиров из горящего автобуса помогали проезжавшие мимо люди. Один из очевидцев происшествия — житель Кубани по имени Никита — рассказал «Газете.Ru», что камнями помог выбить окна, чтобы люди смогли выбраться из горящего транспорта.

«Я увидел небольшой разгорающийся огонек, остановился на обочине, побежал помогать пассажирам. Огонь разгорался со стороны пассажирских дверей. Я и еще несколько человек подбежали, начали разбивать окна с левой стороны автобуса. Люди тоже изнутри пытались разбить, но, видимо, темно было и смог, и они не могли найти там аварийные средства, чтобы окна разбить.

Мы камнями разбили окна, изнутри пассажиры их выдавили и начали эвакуироваться, выпрыгивать. Кто повыпрыгивал, помогли им отойти от автобуса.

Потом я подпрыгнул, посмотрел, что в салоне никого нет», — поделился Никита.

По словам мужчины, после этого огонь охватил автобус и начали взрываться покрышки. Пассажиры к тому моменту уже находились в безопасности и могли самостоятельно держаться на ногах.

«Я убедился, что все в порядке, уже вроде никому ничего не угрожает. Мы сели в машину с семьей и в объезд поехали домой», — рассказал Никита.

На данный момент пожар полностью ликвидирован.

В автобусе были болельщики

По информации Telegram-канала Baza, в автобусе находились в большинстве своем болельщики гандбольного клуба «Виктор».

29 сентября ставропольская команда провела матч в рамках мужской Суперлиги против краснодарского СКИФа. «Виктор» проиграл с минимальным разрывом — 29:30. Расстроенные фанаты в тот же день отправились домой.

«Мы ехали с гандбольного матча СКИФ-Виктор. На встречку выехал грузовик. Водитель нашего автобуса постарался увернуться, но все-таки случился удар», — рассказал РЕН ТВ один из пассажиров.

Директор клуба Иван Фиев заявил, что всего в Ставрополь ехали три автобуса: один с командой и три с болельщиками. В аварию попал один из них.

«По информации на данный момент, погибших среди болельщиков нет, около 10 доставлены в местные больницы. Всю необходимую помощь им оказывают. Пока это все, что известно на данный момент. Сейчас много суеты, много непроверенной информации», — сказал он.