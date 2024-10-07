«Можно было и не собираться»: Таджикистан отказался от матча со сборной России Футбольная сборная Таджикистана отказалась от матча с национальной командой России

Федерация футбола Таджикистана ответила отказом на предложение Российского футбольного союза о проведении товарищеского матча. На октябрьском сборе у российской национальной команды, вероятно, не будет соперника, а в ноябре подопечные Валерия Карпина могут встретиться с Сирией. Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил «Газете.Ru», что без соперника команда могла бы вообще не собираться в октябре.

«Запланированы домашние матчи»

Сборная Таджикистана по футболу объявила, что не сыграет с национальной командой России в товарищеском матче в этом году.

«РФС выходил с предложением еще в июне-июле, но на ноябрь у нас запланированы домашние матчи», — приводит ТАСС заявление Федерации футбола Таджикистана.

При этом еще в августе в Федерации футбола Таджикистана говорили, что рассматривают возможность игры со сборной России, находясь в поиске соперника на ноябрьские сборы национальных команд.

«В сентябре наша сборная участвует на кубке независимости Малайзии, а команда России, насколько мне известно, сыграет на товарищеском турнире во Вьетнаме. Потом в октябре у Таджикистана запланированы матчи Кубка короля Таиланда – будет два матча, — цитировал Sport24 пресс-секретаря ФФТ Фаридуна Салиева.

— Ведем ли мы переговоры с Россией о товарищеском матче? На ноябрь мы ищем спарринг-партнера для домашнего матча. Переговоры на этот счет ведутся, но конкретики нет».

При этом в данный момент на официальном сайте Федерации футбола Таджикистана не указан график игр национальной команды.

Таджикистан уже был соперником команды Валерия Карпина после отстранения сборной России от международных соревнований из-за специальной военной операции на Украине. Встреча состоялась в 2022 году, причем также в последний осенний слот. 17 ноября соперники разошлись безголевой ничьей в Душанбе.

Сбор без матчей

В ноябре Российский футбольный союз планирует провести две товарищеские игры национальной команды. Ожидается, что одним из соперников будет сборная Сирии, а вот второй пока под вопросом.

При этом на запланированном с 7 по 15 октября сборе главной команды страны о каких-либо товарищеских встречах до сих пор не объявлено.

В прессе появлялась информация об отказе от матча со стороны сборной Пакистана. Причина та же – уже сформированный график встреч на этот период.

Предлагала провести встречу сборная Медийной футбольной лиги, но такой вариант изначально не вдохновлял Карпина и, видимо, не рассматривается. Как и поединок с легионерами клубов Российской премьер-лиги, идею которого также раскручивали в медийном пространстве.

При этом генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что сбор команды Карпина пройдет с 7 по 15 октября даже в том случае, если соперники так и не будут найдены. Футболисты поработают под руководством тренерского штаба без игровой нагрузки, после чего вернутся в свои команды.

«Если нет соперника, проще дать ребятам отдохнуть»

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, экс-нападающий российских и зарубежных клубов, а также национальной команды Дмитрий Булыкин, ныне занимающийся политикой и планирующий баллотироваться на пост президента РФС, в комментарии для «Газеты.Ru» поставил под сомнение необходимость сбора без игр.

«Мое мнение, если сейчас нет соперника, то проще дать ребятам отдохнуть в своих клубах. Но насколько я понял, сборы уже идут, поэтому пообщаются, потренируются и отправятся потом по своим командам. Можно было пропустить этот сбор, а на следующий обязательно найти соперника. Это задача РФС, и он должен с ней справиться», — подчеркнул Булыкин.

При этом экс-футболист уверен, что выбирать соперника в данный момент не приходится, и России полезно встретиться с любой иностранной сборной:

«Не приходится выбирать. Кто будет, тот будет. Главное, выходить и показывать свою игру, радовать болельщиков. Если наша сборная будет играть с чьим-то вторым составом, то это никому не нужно и просто смешно. Хочется, чтобы хоть с какой-то сборной, но играли. Какую придумать? Хоть со сборными Люксембурга, Лихтенштейна или Сан-Марино».

А вот идея о встрече с медийными футболистами Булыкину не понравилась. Он считает, что сборная Медиалиги не соответствует уровню профессионалов.

«Это не та практика, которая нужна. Клубы Медиалиги, думаю, это точно не нужно, потому что сборная – профессиональная команда и лицо страны. Легионеры – тоже как-то непонятно. Думаю, что в РФС все понимают и найдут соперника на следующий сбор», — подчеркнул специалист.