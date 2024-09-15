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Спорт

Трусова и звезды Тутберидзе показывают новые программы. LIVE

Фигурное катание. Контрольные прокаты. Произвольная программа. ОНЛАЙН

В Санкт-Петербурге проходят контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Александра Трусова (после замужества — Игнатова), которая два года не выступала на официальных стартах, вернулась на лед и представляет свою новую произвольную программу вместе с другими звездами фигурного катания. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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14:38

Неспешный блюз разогнался к концу, гитара начала выдавать бешеное соло, и Синицына по-настоящему зажгла на дорожке шагов!

Кажется, этой талантливой фигуристке подойдет любой образ — она найдет себя и в роке, и в классике.

Ксения исполнила все тройные прыжки без ошибок и сорвала аплодисменты всей арены. Браво!

14:35

На льду — Ксения Синицына! Она катается под песню Pink Floyd — Shine On You Crazy Diamonds.

14:33

Как же идет танго Аделии Петросян, выступающей в ярком алом платье! Резкие, отточенные и при этом весьма элегантные движения, скоростное и в то же время довольно плавное скольжение — все это помогло девушке выразить дух танго в своем выступлении.

Кажется, Аделия нисколько не устала за программу — наоборот, в концовке она все больше прибавляла вместе с музыкой, которая все больше набирала обороты. Наблюдать за этой кульминацией было одно удовольствие!

К сожалению, Петросян не смогла сегодня исполнить четверные прыжки — сделала лишь два оборота на четверном флипе и четверном тулупе.

«Ну Адель...» — разочарованно встретила ее Тутберидзе.

Но отметим, что Петросян играючи справилась с тройными прыжками. На официальных соревнованиях подтянет и четверные.

Программа уже смотрится блестяще. Удачи!

14:28

На льду — действующая чемпионка России, ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян! Она катается под танго Nocturne No.1 in D Minor (Jon Batiste) и Yo soy Maria в исполнении Мильвы.

Диктор на арене объявил: «Бессменный состав великих тренеров Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков представляют произвольную программу Аделии Петросян».

14:25

Фролова смогла откатать довольно вдохновенно — на хорошей скорости и без падений. Пафосная и возвышающая музыка, под которую завершается программа, очень подходит этой утонченной фигуристке и помогает ей поставить яркую точку в выступлении.

Правда, с одного тройного прыжка Анна чуть не упала — недокрутила, слишком рано приземлилась и с трудом восстановила равновесие. Также была еще пара неуверенных выездов.

Но это нормально для начала сезона. Программа выглядит отлично!

14:21

На льду — Анна Фролова! Она катается под Macavity Тейлор Свифт и Cats: Memory (Geek Music) из мюзикла «Кошки».

14:19

Браво, Алина! Фигуристка смогла исполнить все прыжки без явных ошибок и на неплохой скорости откатала произвольную программу.

Четверные прыжки Горбачева пока не исполняла, но в этом нет ничего страшного, это только начало сезона.

В любом случае физическая форма Горбачевой достойна аплодисментов. Отличное начало сегодняшнего дня!

14:13

Открывает выступления Алина Горбачева! Она катается под песни из фильма о Джеймсе Бонде — Writings on the Wall и The World Is Not Enough (рок-хит группы Garbage).

14:07

На разминку вышли участницы первой группы — Алина Горбачева, Анна Фролова, Аделия Петросян и Ксения Синицына.

14:05

Первыми выступают женщины, которые выйдут на лед в таком порядке:

  1. Алина Горбачева
  2. Анна Фролова
  3. Аделия Петросян
  4. Ксения Синицына
  5. Софья Акатьева
  6. Вероника Яметова
  7. Софья Муравьева
  8. Александра Игнатова
  9. Дарья Садкова

14:00

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Сегодня мы увидим новые произвольные программы фигуристов на сезон-2024/25.

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