Трусова и звезды Тутберидзе показывают новые программы. LIVE

14:33

Как же идет танго Аделии Петросян, выступающей в ярком алом платье! Резкие, отточенные и при этом весьма элегантные движения, скоростное и в то же время довольно плавное скольжение — все это помогло девушке выразить дух танго в своем выступлении.



Кажется, Аделия нисколько не устала за программу — наоборот, в концовке она все больше прибавляла вместе с музыкой, которая все больше набирала обороты. Наблюдать за этой кульминацией было одно удовольствие!

К сожалению, Петросян не смогла сегодня исполнить четверные прыжки — сделала лишь два оборота на четверном флипе и четверном тулупе.

«Ну Адель...» — разочарованно встретила ее Тутберидзе.

Но отметим, что Петросян играючи справилась с тройными прыжками. На официальных соревнованиях подтянет и четверные.

Программа уже смотрится блестяще. Удачи!