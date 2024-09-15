Трусова и звезды Тутберидзе показывают новые программы. LIVE

Неспешный блюз разогнался к концу, гитара начала выдавать бешеное соло, и Синицына по-настоящему зажгла на дорожке шагов!
Кажется, этой талантливой фигуристке подойдет любой образ — она найдет себя и в роке, и в классике.
Ксения исполнила все тройные прыжки без ошибок и сорвала аплодисменты всей арены. Браво!
Как же идет танго Аделии Петросян, выступающей в ярком алом платье! Резкие, отточенные и при этом весьма элегантные движения, скоростное и в то же время довольно плавное скольжение — все это помогло девушке выразить дух танго в своем выступлении.
Кажется, Аделия нисколько не устала за программу — наоборот, в концовке она все больше прибавляла вместе с музыкой, которая все больше набирала обороты. Наблюдать за этой кульминацией было одно удовольствие!
К сожалению, Петросян не смогла сегодня исполнить четверные прыжки — сделала лишь два оборота на четверном флипе и четверном тулупе.
«Ну Адель...» — разочарованно встретила ее Тутберидзе.
Но отметим, что Петросян играючи справилась с тройными прыжками. На официальных соревнованиях подтянет и четверные.
Программа уже смотрится блестяще. Удачи!
На льду — действующая чемпионка России, ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян! Она катается под танго Nocturne No.1 in D Minor (Jon Batiste) и Yo soy Maria в исполнении Мильвы.
Диктор на арене объявил: «Бессменный состав великих тренеров Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков представляют произвольную программу Аделии Петросян».
Фролова смогла откатать довольно вдохновенно — на хорошей скорости и без падений. Пафосная и возвышающая музыка, под которую завершается программа, очень подходит этой утонченной фигуристке и помогает ей поставить яркую точку в выступлении.
Правда, с одного тройного прыжка Анна чуть не упала — недокрутила, слишком рано приземлилась и с трудом восстановила равновесие. Также была еще пара неуверенных выездов.
Но это нормально для начала сезона. Программа выглядит отлично!
На льду — Анна Фролова! Она катается под Macavity Тейлор Свифт и Cats: Memory (Geek Music) из мюзикла «Кошки».
Браво, Алина! Фигуристка смогла исполнить все прыжки без явных ошибок и на неплохой скорости откатала произвольную программу.
Четверные прыжки Горбачева пока не исполняла, но в этом нет ничего страшного, это только начало сезона.
В любом случае физическая форма Горбачевой достойна аплодисментов. Отличное начало сегодняшнего дня!
Открывает выступления Алина Горбачева! Она катается под песни из фильма о Джеймсе Бонде — Writings on the Wall и The World Is Not Enough (рок-хит группы Garbage).
На разминку вышли участницы первой группы — Алина Горбачева, Анна Фролова, Аделия Петросян и Ксения Синицына.
Первыми выступают женщины, которые выйдут на лед в таком порядке:
- Алина Горбачева
- Анна Фролова
- Аделия Петросян
- Ксения Синицына
- Софья Акатьева
- Вероника Яметова
- Софья Муравьева
- Александра Игнатова
- Дарья Садкова