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Спорт

Успеет ли Дзюба найти себе работу? Последний день трансферного окна в РПЛ. LIVE

Футбол. РПЛ. Последний день трансферного окна. ОНЛАЙН

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А в 2020 году злоумышленники распространили интимное видео Дзюбы, на котором он мастурбирует и обращается к некоей девушке.

Алексей Филиппов/РИА Новости
«Газета.Ru» начинает текстовую трансляцию заключительного дня летнего трансферного окна в Российской премьер-лиге. В данный момент без клуба остаются экс-игроки сборной России — Георгий Джикия и Артем Дзюба.
Трансляция
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11:00

Доброе утро! «Газета.Ru» начинает текстовую трансляцию заключительного дня летнего трансферного окна в Российской премьер-лиге.

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