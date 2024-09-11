Успеет ли Дзюба найти себе работу? Последний день трансферного окна в РПЛ. LIVE

А в 2020 году злоумышленники распространили интимное видео Дзюбы, на котором он мастурбирует и обращается к некоей девушке.
Алексей Филиппов/РИА Новости
«Газета.Ru» начинает текстовую трансляцию заключительного дня летнего трансферного окна в Российской премьер-лиге. В данный момент без клуба остаются экс-игроки сборной России — Георгий Джикия и Артем Дзюба.
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11:00
Доброе утро! «Газета.Ru» начинает текстовую трансляцию заключительного дня летнего трансферного окна в Российской премьер-лиге.