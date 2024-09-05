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Медведев проиграл сет первой ракетке мира в четвертьфинале US Open. LIVE

US Open. Четвертьфинал. Янник Синнер — Даниил Медведев. ОНЛАЙН

Российский теннисист Даниил Медведев играет с первой ракеткой мира — Янником Синнером из Италии — в четвертьфинале US Open. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
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04:51

Гасит смэшем свечку россиянин — 30:0.

04:50

Затяжной первый розыгрыш со второй подачи Медведева на старте второй партии, в котором в итоге в сетку пробивает итальянец — 15:0.

04:48

Сет, который Медведеву нужно побыстрее забыть. Не то чтобы россиянин был плох — так казалось только на фоне Синнера. Итальянец выдал просто идеальный теннис. 91% выигранных мячей на первой подаче и 57% на второй. У Медведева 64% и 31%. 6-15 по невынужденным ошибкам. 2 из 3 реализованных брейк-пойнтов против 0 из 2. Пока 1-0 по партиям, но ждем, что игра начнет меняться.

04:47

Сетка от Медведева заканчивает сет — 6:2.

04:47

Ух! На вылет принимает вторую подачу россиянин — 40:30, остается третий сетбол.

04:46

А вот тут пожестче принимает и бьет Медведев, и Янник вскоре попадает в сетку — 40:15, один сетбол отыгран, осталось еще два.

04:45

Прием в сетку — 40:0, три сетбола у итальянца!

04:45

Аут с приема — 30:0.

04:44

Аут у Медведева в первом розыгрыше на подаче Синнера при попытке атаки — 15:0.

04:41

И аут у Медведева после приема итальянцем второй подачи — 5:2, Синнер ведет с двумя брейками и выйдет подавать на сет.

04:41

Переводит Синнер по линии, и Медведев, добежав, пробивает в сетку — 0:40, сразу тройной брейк-пойнт у первой ракетки мира.

04:40

Снова идеальный теннис от Синнера — 0:30.

04:40

Ускоряет Медведев розыгрыш со второй своей подачи, но пробивает в сетку — 0:15.

04:39

Опять нет у итальянца первой. И опять он идет вперед со второй и выигрывает активностью — 4:2.

04:38

Не проходит первая, но со второй постепенно идет к сетке Янник и в итоге гасит свечку смэшем — больше.

04:37

Снова нет первой. Вторую мягко подает, но переходит в атаку итальянец и укорачивает. Добегает Даниил, а потом несколько раз закрывает сетку, но в итоге не справляется с лета с очередной атакой итальянца — 40:40.

04:36

Медведев завязывает розыгрыш, но не попадает по длине после кросса соперника — 30:40, есть второй брейк-пойнт.

04:35

Не прошла первая. И вторая в сетку — 15:40, двойной брейк-пойнт у Медведева!

04:34

Медведев пошел атаковать со второй подачи итальянца, но Синнер старался отвечать все агрессивнее и в итоге попал в трос, от которого мяч улетел в аут — 15:30.

04:33

МЕДВЕДЕВ! Не очень удачно принимает вторую подачу, но догоняет все атаки Синнера и в итоге забивает сам! 15:15.

04:32

Шикарная подача Синнера и виннер вторым ударом с хафкорта справа — 15:0.

04:30

А вот тут атакует Синнер, но умудряется с хафкорта пробить форхендом слишком длинно — 3:2.

04:30

Выбивает россиянин оппонента из корта подачей и забивает с лета вторым ударом — 40:15.

04:30

Очко с подачи — 30:15.

04:29

Блестящий острый перевод от Медведева в ответ на прием соперника, и Синнер не поднимает, догнав мяч — 15:15.

04:29

Обостряет Синнер розыгрыш после второй подачи россиянина, и тот бьет в сетку — 0:15.

04:28

Прием в аут по длине — 3:1. Очень уверенно пока Синнер берет свои подачи. Мощнейшее начало матча от первой ракетки мира.

04:27

Синнер мощно подает и бежит к сетке, но чуть не нарывается на прием свечкой — чуть не попадает Медведев. 40:15.

04:26

И еще один долгий розыгрыш, в котором Синнер атаками выбивает Даниила из корта все дальше, и в итоге россиянин пробивает в сетку — 30:15.

04:26

Медведев глубоко принимает вторую подачу и завязывается очень долгий розыгрыш, в котором оба были разнообразны, но в финальной фазе Синнер укорачивает, а россиянин догоняет и забивает по линии — 15:15. Было 24 удара в этом обмене.

04:24

Медведев завязывает розыгрыш, но в итоге Янник кладет по самой линии на вылет — 15:0.

04:21

Не прошла первая, а на второй была переподача. Подав с третьей попытки, Медведев повел розыгрыш, но Синнер справился в обороне, а при обострении россиянин ударил в сетку — 2:1, Синнер повел-таки с брейком!

04:21

Здорово переводил Медведев, но не попал на миллиметры — 15:40, двойной брейк-пойнт.

04:20

В коротком розыгрыше со второй подачи срывает итальянец форхенд по длине — 15:30.

04:20

Синнер принимает, под атаками соперника выравнивает розыгрыш, а затем заставляет ускорявшего мяч Медведева ошибиться — 0:30.

04:19

А Медведев опять начинает с двойной ошибки — 0:15.

04:19

Хоть одну подачу смог принять, но прямо под атаку от сетки, и итальянец забил — 1:1.

04:18

Срывает прием Даниил, отойдя подальше — 40:0.

04:18

Прием в сетку — 30:0.

04:17

Косой эйс сразу — 15:0.

04:16

И снова не принимает Янник — 0:1. Удержал Медведев свою подачу на старте, хоть и не без проблем.

04:16

Очень важное очко с подачи — больше.

04:16

Итальянец решает ускорить игру при обмене бэкхендами и не попадает в корт — ровно.

04:15

Раскладывает Синнер мячи по углам и виннером добивается сразу же первого в матче брейк-пойнта — меньше.

04:15

Смог принять и завязать довольно долгий розыгрыш Синнер, в конце которого Даниил, играя форхендом по диагонали, угодил в сетку — 40:40.

04:14

Двойная ошибка — 40:30.

04:14

Сетка у Синнера в коротком розыгрыше — 40:15.

04:13

Синнер играет глубоко, доставляя проблемы Даниилу. Идет итальянец к сетке и ловит на противоходе с лета, но немного не попадает — 30:15.

04:13

А во втором розыгрыше после приема соперника россиянин эффектно забивает по линии — 15:15.

04:12

Медведев начинает сразу с двойной ошибки — 0:15.

04:11

Даниил Медведев выходит на первую в матче подачу.

04:06

Синнер выиграл жеребьевку и выбрал прием. Медведев будет подавать первым. Начинается разминка.

04:05

Теннисисты уже появились на корте, скоро начнется разминка.

04:00

Друг с другом соперники встречались 12 раз, и это противостояние проходит весьма драматично. Медведев впереди по личным встречам — 7-5. При этом Даниил выиграл первые шесть встреч, затем проиграл пять матчей подряд, но победил в их последнем на данный момент поединке. Если разбирать подробнее, то у соперников есть по одной победе друг над другом на Итоговом турнире: в 2021-м Медведев выиграл в группе, а в прошлом году итальянец реваншировался на стадии полуфинала. Дважды они встречались на «Больших шлемах», причем оба матча состоялись уже в этом году. Сначала Синнер выиграл фантастический финал Australian Open, отыгравшись с 0-2 по сетам и взяв свой первый мейджор — 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Но затем в четвертьфинале Уимблдона сильнее был уже Медведев — 6:7 (7-9), 6:4, 7:6 (7-4), 2:6, 6:3.

03:55

Итак, сегодня в четвертьфинале, который многие, учитывая события на этом турнире, называют досрочным финалом, встречаются первая и пятая ракетки мира. Лидер мирового рейтинга Янник Синнер прибыл в Нью-Йорк на фоне новостей о двух положительных допинг-тестах, сданных в марте, что ему к тому же фактически сошло с рук. Многие негативно оценили этот момент. 28-летний россиянин играл перед US Open непривычно неудачно, но здесь в порядке. Собственно, они оба демонстрируют хорошую форму.

03:50

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Сегодня пятая ракетка мира Даниил Медведев сыграет с первым номером мирового рейтинга Янником Синнером.

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