Медведев проиграл сет первой ракетке мира в четвертьфинале US Open. LIVE

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Друг с другом соперники встречались 12 раз, и это противостояние проходит весьма драматично. Медведев впереди по личным встречам — 7-5. При этом Даниил выиграл первые шесть встреч, затем проиграл пять матчей подряд, но победил в их последнем на данный момент поединке. Если разбирать подробнее, то у соперников есть по одной победе друг над другом на Итоговом турнире: в 2021-м Медведев выиграл в группе, а в прошлом году итальянец реваншировался на стадии полуфинала. Дважды они встречались на «Больших шлемах», причем оба матча состоялись уже в этом году. Сначала Синнер выиграл фантастический финал Australian Open, отыгравшись с 0-2 по сетам и взяв свой первый мейджор — 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Но затем в четвертьфинале Уимблдона сильнее был уже Медведев — 6:7 (7-9), 6:4, 7:6 (7-4), 2:6, 6:3.