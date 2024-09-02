Медведев сражается с мощным португальцем за четвертьфинал US Open. LIVE

Боржеш решается на сложнейший укороченный и не попадает — 5:0. Медведев ведет уже с тремя брейками и выйдет подавать на сет!
В кошки-мышки у сетки поиграл Даниил с соперником, но легко закончил розыгрыш и гейм в свою пользу — 4:0.
Шикарно играет россиянин, и оппонент в итоге не справляется, не попадая по длине — 3:0, Медведев ведет уже с двумя брейками!
Вел розыгрыш Медведев, но соперник смог переломить ситуацию и заставить россиянина пробить в сетку — 30:30.
Угадывает Медведев направление атаки, потом успевает и за следующим мячом, но возвращает его в сетку все же — 15:15.
Достает сложный удар Медведева соперник, подставляя ракетку так, что мяч улетает на вылет — 40:15.
Завязывается розыгрыш, и в нем португалец пробивает справа в сетку — 1:0! Медведев сразу повел с брейком!
27-летний Боржеш — 34-я ракетка мира. 28-летний Медведев занимает пятую строчку рейтинга АТР. Они встречались дважды, оба раза в этом году. В обоих матчах победил Медведев, включая игру четвертого круга на харде Australian Open — 6:3, 7:6 (7-4), 5:7, 6:1.