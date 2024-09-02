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Спорт

Медведев сражается с мощным португальцем за четвертьфинал US Open. LIVE

US Open. 4-й круг. Боржеш (Португалия) — Медведев (Россия). ОНЛАЙН

Российский теннисист Даниил Медведев играет с португальцем Нуну Боржешем в 4-м круге US Open. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:29

Ах, не проходит обводящий у Даниила — 15:15.

21:28

Прием в сетку — 15:0.

21:26

Боржеш решается на сложнейший укороченный и не попадает — 5:0. Медведев ведет уже с тремя брейками и выйдет подавать на сет!

21:25

Успешный серв энд воллей от португальца — 30:40, брейк-пойнт еще остался. Последний.

21:25

Вот тут отличная подача — 15:40, есть еще два брейковых мяча.

21:25

Ух, тройной брейк-пойнт — 0:40.

21:24

Ошибается португалец после приема Медведева — 0:30.

21:23

Укоротил Боржеш в розыгрыше, но это был подарок для Даниила, который добежал и обвел — 0:15.

21:22

В кошки-мышки у сетки поиграл Даниил с соперником, но легко закончил розыгрыш и гейм в свою пользу — 4:0.

21:22

Еще одна подача приносит очко — больше.

21:21

Отыгрывается подачей Даниил — ровно.

21:21

Атакует Медведев по линии после приема соперника, но в сетку — меньше, брейк-пойнт.

21:21

Отыгрывается Нуну — 40:40.

21:20

Даниил идет вперед и закрывает сетку после приема соперника — 40:30.

21:20

Мощная подача Даниила — 30:30.

21:19

Здорово переводит Медведев в угол, еще и очень глубоко, и Боржеш не вытягивает — 15:30.

21:19

Аут у Медведева — 0:30.

21:18

Оба классно играли и бегали, а в итоге Боржешл попал с форхенда по линии на вылет — 0:15.

21:16

Шикарно играет россиянин, и оппонент в итоге не справляется, не попадая по длине — 3:0, Медведев ведет уже с двумя брейками!

21:15

Медведев легко забивает короткий мяч — 30:40, брейк-пойнт.

21:14

Вел розыгрыш Медведев, но соперник смог переломить ситуацию и заставить россиянина пробить в сетку — 30:30.

21:14

Классный глубокий прием Медведева — 15:30.

21:13

Угадывает Медведев направление атаки, потом успевает и за следующим мячом, но возвращает его в сетку все же — 15:15.

21:12

Начинается розыгрыш со второй подачи португальца, и он сам вскоре пробивает в сетку — 0:15.

21:12

Эйс завершает гейм — 2:0.

21:12

Двойная ошибка Даниила — 40:30.

21:11

Достает сложный удар Медведева соперник, подставляя ракетку так, что мяч улетает на вылет — 40:15.

21:11

Долгий розыгрыш, в финале которого Боржеш решает укоротить, но попадает в сетку — 40:0.

21:10

Очко с подачи — 30:0.

21:09

Не справляется с форхендом Даниила соперник — 15:0.

21:08

Завязывается розыгрыш, и в нем португалец пробивает справа в сетку — 1:0! Медведев сразу повел с брейком!

21:08

Двойная ошибка — 0:40, тройной брейк-пойнт сразу у Медведева!

21:07

Еще очко за Даниилом — 0:30.

21:07

Боржеш начинает с ошибки после приема Медведева — 0:15.

21:07

Итак, Нуну Боржеш выходит на подачу.

21:06

Идет разминка. Подавать первым будет Боржеш.

21:05

27-летний Боржеш — 34-я ракетка мира. 28-летний Медведев занимает пятую строчку рейтинга АТР. Они встречались дважды, оба раза в этом году. В обоих матчах победил Медведев, включая игру четвертого круга на харде Australian Open — 6:3, 7:6 (7-4), 5:7, 6:1.

21:00

Добрый вечер, уважаемые любители тенниса! Сегодня пятая ракетка мира из России Даниил Медведев сыграет с 34-м номером мирового рейтинга — португальцем Нуну Боржешем.

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