Звезда Олимпийских игр из России сражается с американкой на US Open. LIVE

Не идет игра у россиянки, очередной аут — 2:5. Пегула ведет с двумя брейками и выйдет подавать на сет.
И в розыгрыше со второй подачи Шнайдер срывает очередной удар — 30:40, брейк-пойнт и в этом гейме.
Атакует Пегула вторую подачу Шнайдер, а та, присев, сильно играет обратным кроссом и попадает виннер в угол — 15:0.
Хороша была глубокими ударами в атаке Шнайдер, но в итоге чуточку не попала — 2:4. Пегула подтвердила брейк!
Хотела сделать эйс Пегула, но не попала, а затем Шнайдер приняла вторую подачу на вылет — 40:15.
Ох, вроде с лета с хафкорта мощно атаковала Шнайдер, но вышло прямо на ракетку соперницы, так та еще и смогла перевести по линии, и россиянка даже не побежала — 2:3. Снова с брейком впереди американка.
В розыгрыше на втором мяче даже не побежала Шнайдер на идеальный перевод с бэкхенда по линии от соперницы — меньше, снова брейк-пойнт.
Очень глубокий прием Пегулы, но Шнайдер смогла сама перейти в атаку, затем розыгрыш опять перевернулся, а в итоге американка с хафкорта с лета умудрилась пробить в сетку в выигрышной ситуации — 40:40.
Атакует американка вторую подачу соперницы и вторым ударом легко разводит мяч и Шнайдер по разным сторонам корта — 15:30.
Помогает Диане трос на этот раз — Пегула догоняет после него мяч, но уже не укладывает в корт — 15:0.
Не прошла первая подача. А дальше был невероятный розыгрыш со второго мяча. Шнайдер атаковала, соперница несколько раз почти перехватывала инициативу, но россиянка догнула свое! 2:2 — обратный брейк от Шнайдер!
И в розыгрыше со второй подачи россиянка допускает ошибку — 1:2, свою подачу Пегула удержала, а теперь и повела с брейком.
Глубокий прием Пегулы, а затем укороченный. Но Шнайдер легко добежала и забивала сверху в противоход, однако мяч попал в трос и улетел в аут — 0:15.
И снова по длине под давлением ошибается россиянка — 1:1. Удерживает все-таки свою подачу Пегула.
Шнайдер заставляет соперницу бегать, и после одного из ударов американки мяч не переваливается через трос — ровно.
Атаковала Шнайдер, но в какой-то момент соперница смогла использовать ее силу против нее и ускорить в ответ. И не попала Диана по длине — ровно.
Завязался розыгрыш, Шнайдер вышла на хафкорт, соперница ее почти обвела, но россиянка успела отбежать назад и классно отбить — 0:30.
Диана Шнайдер выходит на подачу. В первом розыгрыше пошедшая вперед Пегула не смогла с лета перебросить сетку — 15:0.
Соперницы встречались лишь однажды. В Торонто в августе этого года Пегула победила в двух сетах — 6:4, 6:3. Причем это был полуфинал.