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Спорт

Звезда Олимпийских игр из России сражается с американкой на US Open. LIVE

Теннис. US Open. 4-й круг. Шнайдер (Россия) — Пегула (США). ОНЛАЙН

Российская теннисистка Диана Шнайдер, которая принесла России единственную медаль Олимпийских игр в Париже — серебро в паре с Миррой Андреевой, играет в 4-м круге US Open против американки Джессики Пегулы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
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19:46

Не идет игра у россиянки, очередной аут — 2:5. Пегула ведет с двумя брейками и выйдет подавать на сет.

19:46

И в розыгрыше со второй подачи Шнайдер срывает очередной удар — 30:40, брейк-пойнт и в этом гейме.

19:45

Двойная ошибка — 30:30.

19:44

Странно били обе в розыгрыше со второй подачи, и Пегула в итоге сорвала — 30:15.

19:44

Не справляется с приемом соперницы Диана — 15:15.

19:43

Атакует Пегула вторую подачу Шнайдер, а та, присев, сильно играет обратным кроссом и попадает виннер в угол — 15:0.

19:42

Хороша была глубокими ударами в атаке Шнайдер, но в итоге чуточку не попала — 2:4. Пегула подтвердила брейк!

19:42

Хотела сделать эйс Пегула, но не попала, а затем Шнайдер приняла вторую подачу на вылет — 40:15.

19:41

Пегула бьет очень мощно после приема россиянки, и та не справляется — 40:0.

19:41

В сетку пробивает Шнайдер в розыгрыше на втором мяче — 30:0.

19:41

Уверенно начинает свою подачу Пегула — 15:0.

19:38

Ох, вроде с лета с хафкорта мощно атаковала Шнайдер, но вышло прямо на ракетку соперницы, так та еще и смогла перевести по линии, и россиянка даже не побежала — 2:3. Снова с брейком впереди американка.

19:37

В розыгрыше на втором мяче даже не побежала Шнайдер на идеальный перевод с бэкхенда по линии от соперницы — меньше, снова брейк-пойнт.

19:36

Очень глубокий прием Пегулы, но Шнайдер смогла сама перейти в атаку, затем розыгрыш опять перевернулся, а в итоге американка с хафкорта с лета умудрилась пробить в сетку в выигрышной ситуации — 40:40.

19:35

Блестящий бэкхенд на вылет от Пегулы — 30:40, брейк-пойнт!

19:35

А вот под давлением Пегула вторым ударом пробивает в сетку — 30:30.

19:34

Атакует американка вторую подачу соперницы и вторым ударом легко разводит мяч и Шнайдер по разным сторонам корта — 15:30.

19:34

Аут с форхенда по длине у Дианы — 15:15.

19:33

Помогает Диане трос на этот раз — Пегула догоняет после него мяч, но уже не укладывает в корт — 15:0.

19:32

Не прошла первая подача. А дальше был невероятный розыгрыш со второго мяча. Шнайдер атаковала, соперница несколько раз почти перехватывала инициативу, но россиянка догнула свое! 2:2 — обратный брейк от Шнайдер!

19:31

И в этом гейме тоже зарабатывает брейк-пойнт россиянка — 30:40.

19:31

Глубокий прием Дианы создает сопернице проблемы, и в итоге та не попадает по длине — 30:30.

19:30

Прием в сетку — 30:15.

19:30

Аут у Дианы в коротком розыгрыше — 15:15.

19:30

Берет Шнайдер первое очко на подаче соперницы — 0:15.

19:28

И в розыгрыше со второй подачи россиянка допускает ошибку — 1:2, свою подачу Пегула удержала, а теперь и повела с брейком.

19:27

Один отыгрывает подачей — 30:40, но есть еще брейк-пойнт.

19:27

Двойная ошибка — 15:40, двойной брейк-пойнт.

19:26

Погоняла Шнайдер соперницу по корту, и в итоге Джессика не попала по длине — 15:30.

19:26

И еще очко за американкой — 0:30.

19:25

Глубокий прием Пегулы, а затем укороченный. Но Шнайдер легко добежала и забивала сверху в противоход, однако мяч попал в трос и улетел в аут — 0:15.

19:24

И снова по длине под давлением ошибается россиянка — 1:1. Удерживает все-таки свою подачу Пегула.

19:24

Неудачно выполняет укороченный Шнайдер — в середину сетки по высоте. Больше.

19:23

Шнайдер заставляет соперницу бегать, и после одного из ударов американки мяч не переваливается через трос — ровно.

19:22

По линии идеально переводит Пегула после выбивающей подачи — больше.

19:22

Срывает Шнайдер бэкхенд по длине — ровно.

19:22

В сетку отвечает Пегула на резкий прием Шнайдер — меньше, очередной брейк-пойнт.

19:21

Какое попадание от Шнайдер! В самую боковую линию — ровно.

19:21

Еще очко за Пегулой — больше.

19:20

Атаковала Шнайдер, но в какой-то момент соперница смогла использовать ее силу против нее и ускорить в ответ. И не попала Диана по длине — ровно.

19:19

Аут по длине у Пегулы — меньше, еще брейк-пойнт.

19:19

И в сетку пробивает Шнайдер — 40:40.

19:18

Блестящий удар Джессики по линии — 30:40, есть еще брейк-пойнт.

19:18

Ошибается американка в розыгрыше по длине — 15:40, двойной брейк-пойнт!

19:17

Классный удар Пегулы после приема Дианы — 15:30.

1917

Завязался розыгрыш, Шнайдер вышла на хафкорт, соперница ее почти обвела, но россиянка успела отбежать назад и классно отбить — 0:30.

19:16

Подает Пегула. И сразу двойная ошибка — 0:15.

19:15

Аут по длине с приема — 1:0.

19:15

Вторую подачу в сетку принимает американка — 40:0.

19:14

Ошибается американка с форхенда по ширине — 30:0.

19:14

Диана Шнайдер выходит на подачу. В первом розыгрыше пошедшая вперед Пегула не смогла с лета перебросить сетку — 15:0.

19:10

Диана Шнайдер выиграла жеребьевку и выбрала подавать первой.

19:05

Соперницы встречались лишь однажды. В Торонто в августе этого года Пегула победила в двух сетах — 6:4, 6:3. Причем это был полуфинал.

19:00

Добрый вечер, уважаемые любители тенниса! Сегодня 18-я ракетка мира из России Диана Шнайдер сыграет с шестым номером мирового рейтинга — американкой Джессикой Пегулой.

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