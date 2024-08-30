Пробиться во вторую неделю: Рублев играет с Лехечкой на US Open. LIVE

23:07

Обменивались геймами на своих подачах теннисисты в первой партии, а затем в восьмом гейме Рублев неожиданно взял чужую под «ноль» и также затем свою, подав на партию! Но надо отметить, что Андрей и до того больше навязывал борьбу сопернику на чужой подаче, чем имел проблем на своей — 1-0.