Пробиться во вторую неделю: Рублев играет с Лехечкой на US Open. LIVE

Завязывает розыгрыш Рублев, атакует, соперник отбивает все короче, и Андрей подходит в ближе к сетке, пока не забивает виннер с лета — 0:15.
Бьет в сетку Рублев после приема Иржи второй подачи — 0:40, теперь тройной брейк-пойнт у Лехечки.
Идет Рублев к сетке и даже угадывает в сложном положении направление атаки соперника, но мяч попадает в тело — 0:30. А Лехечка извиняется.
Обменивались геймами на своих подачах теннисисты в первой партии, а затем в восьмом гейме Рублев неожиданно взял чужую под «ноль» и также затем свою, подав на партию! Но надо отметить, что Андрей и до того больше навязывал борьбу сопернику на чужой подаче, чем имел проблем на своей — 1-0.
Обоюдоострый розыгрыш завязался, но Рублев не отдал в нем инициативу соперника, погонял его по корту и заставил пробить в сетку — 15:0.
Опять не угадывает Рублев направление второго удара соперника, но на этот раз Лехечка мажет — 30:30.
Завязался розыгрыш с первой подачи Лехечки и продолжался, пока чех не сорвал форхенд. Недолго продолжался — 0:15.
Казалось, что на вылет пробивает Лехечка, переводя в угол, но на деле это был небольшой аут — 40:0.
Небольшая ошибка Рублева приводит к первому выигранному чехом очку в гейме на подаче Андрея — 0:15.
Рублев принимает вторую подачу, чех пытается сыграть по линии в противоход, но грубо ошибается, отправляя мяч в коридор — 0:15.
Во втором розыгрыше Андрей классно разбрасывает мячи по углам, и соперник не справляется — 15:15.
Теннисисты вышли на корт, началась разминка. Примерно через пять минут начнется игра. Соперник у Рублева очень сложный сегодня.
22-летний Лехечка занимает 38-е место в рейтинге АТР, 26-летний Рублев — шестой. В этом сезоне Иржи выиграл один титул, свой первый в карьере, Андрей — два. Всего у россиянина 16 выигранных турниров.
После этого они играли только на хардовом «Мастерсе» в Индиан-Уэллс. В 2023 году Рублев выиграл в 1/32 финала — 6:4, 6:2. Год спустя чех взял реванш в 1/16 — 6:4, 6:4.
Рублев и Лехечка встречались в туре четырежды, и баланс встреч у них равный — 2-2. Первую их встречу в 2022 году на белградском грунте в 1/8 финала забрал Рублев — 4:6, 7:6 (7-1), 6:2. В следующем году в четвертьфинале в Дохе на харде победил уже Лехечка — 4:6, 6:4, 6:3.