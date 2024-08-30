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Спорт

Пробиться во вторую неделю: Рублев играет с Лехечкой на US Open. LIVE

US Open. Мужчины. 3-й круг. Рублев (Россия) — Лехечка (Чехия). ОНЛАЙН

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Eloisa Lopez/Reuters
В матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису россиянин Андрей Рублев играет с представителем Чехии Иржи Лехечкой. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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23:24

И еще один отыгрывает — 30:40, третий брейк-пойнт есть у Рублева.

23:24

Отыгрывает один подачей — 15:40, есть еще два брейковых мяча.

23:23

Ошибается Лехечка после приема Андрея — 0:40, тройной брейк-пойнт.

23:23

Лехечка бежит с подачи к сетке, а Рублев шикарно принимает в ноги — 0:30.

23:22

Завязывает розыгрыш Рублев, атакует, соперник отбивает все короче, и Андрей подходит в ближе к сетке, пока не забивает виннер с лета — 0:15.

23:21

Еще одна потрясающая подача Рублева — 2:2.

23:21

Агрессивно принимает Лехечка, и Рублев не справляется — 40:15.

23:20

Еще одно очко с подачи — 40:0.

23:20

С двух удачных подач начинает свой гейм Рублев — 30:0.

23:18

Завершает Иржи гейм в свою пользу — 1:2.

23:17

Отличная подача — 40:15.

23:17

Хорошо принимает Рублев — 30:15.

23:16

Еще очко за Лехечкой — 30:0.

23:16

Классно на вылет после приема россиянина играет чех — 15:0.

23:15

Не принимает Лехечка — 1:1. Тяжелый гейм удержал Андрей!

23:15

Отличная подача — больше.

23:15

Ух! Не принимает слабую, но крученую вторую подачу Лехечка — ровно.

23:14

Отличный прием, и Рублев возвращает в сетку — меньше, снова брейк-пойнт.

23:14

Снова по углам бьет Андрей, и Лехечка в итоге не попадает в корт — 40:40.

23:13

И снова Лехечка срывает форхенд в обмене ударами — 30:40, остался третий брейк-пойнт.

23:13

Отличная подача — 15:40, осталось два брейк-пойнта.

23:12

Бьет в сетку Рублев после приема Иржи второй подачи — 0:40, теперь тройной брейк-пойнт у Лехечки.

23:12

Идет Рублев к сетке и даже угадывает в сложном положении направление атаки соперника, но мяч попадает в тело — 0:30. А Лехечка извиняется.

23:11

В сетку пробивает Рублев с форхенда после приема соперником второй подачи — 0:15.

23:10

В аут по длине пробивает Рублев с приема — 0:1.

23:10

Эйс по центру корта от Иржи — 40:15.

23:10

А теперь грубо ошибается чех — 30:15.

23:09

Начинает Лехечка вторую партию с двух выигранных очков на своей подаче — 30:0.

23:08

А еще Рублев выиграл 100% мячей, когда подавал с первой!

23:07

Обменивались геймами на своих подачах теннисисты в первой партии, а затем в восьмом гейме Рублев неожиданно взял чужую под «ноль» и также затем свою, подав на партию! Но надо отметить, что Андрей и до того больше навязывал борьбу сопернику на чужой подаче, чем имел проблем на своей — 1-0.

23:06

Прием в сетку. Первый сет за Рублевым — 6:3!

23:06

И еще один — 40:0, тройной сетбол!

23:06

Эйс — 30:0.

23:05

Обоюдоострый розыгрыш завязался, но Рублев не отдал в нем инициативу соперника, погонял его по корту и заставил пробить в сетку — 15:0.

23:05

И делает брейк россиянин — 5:3! И тут же будет на сет подавать Рублев!

23:04

Феноменальный прием Андрея обратным кроссом — 0:40, тройной брейк-пойнт!

23:04

Не справляется Лехечка с приемом Андрея — 0:30.

23:03

Двойная ошибка у Лехечки — 0:15.

23:01

Прием в сетку — 4:3.

23:01

Обмен мощными ударами, в котором чех попадает в сетку — 40:0.

23:01

Еще очко с подачи — 30:0.

23:00

Нет приема первой подачи Рублева — 15:0.

23:00

Идеальный серв энд воллей от Иржи завершает гейм — 3:3.

22:59

Очко с подачи — 40:30.

22:59

Опять не угадывает Рублев направление второго удара соперника, но на этот раз Лехечка мажет — 30:30.

22:59

Очко с подачи на вылет — 30:15.

22:58

Могучий обратный кросс чеха после приема Андрея уходит на вылет — 15:15.

22:58

Завязался розыгрыш с первой подачи Лехечки и продолжался, пока чех не сорвал форхенд. Недолго продолжался — 0:15.

22:55

И прием в сетку — 3:2.

22:55

Казалось, что на вылет пробивает Лехечка, переводя в угол, но на деле это был небольшой аут — 40:0.

22:54

Ух, не самую сильную вторую подачу Иржи принимает в сетку — 30:0.

22:54

Не справляется Лехечка с атаками Рублева с форхенда — 15:0.

22:53

Гекйм завершается эйсом — 2:2.

22:52

А вот тут Рублев приемом второй подачи простреливает на вылет по линии — 40:30.

22:51

Блестяще ловит чех обратным кроссом после приема Рублева — 40:15.

22:51

Блестящая косая подача — 30:15.

22:50

Рублев пытается принять вторую подачу в угол на вылет, но немного не попадает — 15:15.

22:50

Двойная ошибка у Лехечки — 0:15.

22:48

И снова в розыгрыше добивается ошибки соперника россиянин — 2:1.

22:47

Не попадает Лехечка по длине — 40:30.

22:47

Аут у Андрея по длине — 30:30.

22:46

Рублев отыгрывается подачей, а в следующем розыгрыше Лехечка срывает форхенд — 30:15.

22:46

Небольшая ошибка Рублева приводит к первому выигранному чехом очку в гейме на подаче Андрея — 0:15.

22:45

Эйсом завершает гейм чех — 1:1.

22:44

Не попадает Рублев — больше.

22:44

Двойная ошибка — 40:40.

22:43

А вот тут аут по длине у Иржи после глубокого приема соперником второй подачи — 40:30.

22:43

Срывает бэкхенд Рублев — 40:15.

22:42

Эйс по центру корта — 30:15.

22:42

Не справляется Рублев с отличным обратным кроссом соперника — 15:15.

22:41

Рублев принимает вторую подачу, чех пытается сыграть по линии в противоход, но грубо ошибается, отправляя мяч в коридор — 0:15.

22:40

И подачей же закрывает гейм Рублев — 1:0.

22:39

Прием в аут — 40:15.

22:39

Отменная подача — 30:15.

22:39

Во втором розыгрыше Андрей классно разбрасывает мячи по углам, и соперник не справляется — 15:15.

22:38

И начинает с двойной ошибки — 0:15.

22:38

Андрей Рублев выходит на первую в матче подачу.

22:31

Теннисисты вышли на корт, началась разминка. Примерно через пять минут начнется игра. Соперник у Рублева очень сложный сегодня.

22:30

22-летний Лехечка занимает 38-е место в рейтинге АТР, 26-летний Рублев — шестой. В этом сезоне Иржи выиграл один титул, свой первый в карьере, Андрей — два. Всего у россиянина 16 выигранных турниров.

22:25

После этого они играли только на хардовом «Мастерсе» в Индиан-Уэллс. В 2023 году Рублев выиграл в 1/32 финала — 6:4, 6:2. Год спустя чех взял реванш в 1/16 — 6:4, 6:4.

22:20

Рублев и Лехечка встречались в туре четырежды, и баланс встреч у них равный — 2-2. Первую их встречу в 2022 году на белградском грунте в 1/8 финала забрал Рублев — 4:6, 7:6 (7-1), 6:2. В следующем году в четвертьфинале в Дохе на харде победил уже Лехечка — 4:6, 6:4, 6:3.

22:10

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче третьего круга US Open в мужском одиночном разряде встречаются россиянин Андрей Рублев и Иржи Лехечка из Чехии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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