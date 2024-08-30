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Чалов и Оздоев сыграют против Захаряна: жеребьевка основного раунда Лиги Европы. LIVE

Футбол. Лига Европы УЕФА-2024/25, основной раунд. Жеребьевка. ОНЛАЙН

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Manon Cruz/Reuters
В Монако проходит жеребьевка основного раунда Лиги Европы. Впервые в истории в основной стадии турнира сыграет 36 команд, которые не будут разбиты на группы. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию церемонии.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14:56

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14:49

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14:48

Итак, завершена жеребьевка. Подводим ее итоги!

14:47

«Андерлехт» узнал оппонентов: «Порту», «Славия», «Ференцварош», «Реал Сосьедад», «Лудогорец», «Виктория», «Хоффенхайм», РФШ.

14:46

Стало известно, с кем встретится «Атлетик». «Славия», «Рома», «Алкмаар», «Фенербахче», «Виктория», «Лудогорец», «Эльфсборг», «Бешикташ».

14:45

Теперь — «Эльфсборг». «Рома», «Тоттенхэм», «Брага», «Алкмаар», «Карабах», «Галатасарай», «Ницца», «Атлетик».

14:45

Определились соперники «Твенте». Это «Лацио», «МЮ», «Фенербахче», «Олимпиакос», «Юнион», «Мальме», «Бешикташ», «Ницца».

14:44

Немецкий «Хоффенхайм» сыграет с «Тоттенхэмом», «Порту», «Лионом», «Брагой», киевским «Динамо», «Мидтьюлланном», ФКСБ и «Андерлехтом».

14:43

И — четвертая корзина. Соперники «Бешикташа»: «Айнтрахт», «Аякс», «Маккаби», «Лион», «Мальме», «Буде-Глимт», «Атлетик», «Твенте».

14:42

«Буде-Глимт», за который выступает российский вратарь Никита Хайкин: «Порту», «МЮ», «Маккаби», «Брага», «Карабах», «Юнион», «Бешикташ», «Ницца».

14:41

Оппоненты «Карабаха»: «Аякс», «Тоттенхэм», «Лион», «Олимпиакос», «Мальме», «Буде-Глимт», ФКСБ, «Эфльсборг».

14:40

Соперники «Мидтьюлланна»: «Айнтрахт», «Порту», «Фенербахче», «Маккаби», «Юнион», «Лудогорец», «Хоффейнхайм», ФКСБ.

14:40

Затем — киевское «Динамо» узнало соперников: «Лацио», «Рома», «Ференцварош», «Реал Сосьедад», «Виктория», «Галатасарай», РФШ, «Хоффенхайм».

14:39

«Галатасарай» выпадает. Его оппоненты — «Тоттенхэм», «Аякс», ПАОК, «Алкмаар», «Динамо» К, «Мальме», «Эльфсборг», РФШ.

14:38

На очереди — «Мальме». Соперники шведской команды: «Рейнджерс», «Славия», «Олимпиакос», «Ференцварош», «Галатасарай», «Карабах», «Твенте», «Бешикташ».

14:37

Соперники «Лудогорца»: «Славия», «Лацио», «Алкмаар», «Лион», «Мидтьюлланн», «Виктория», «Атлетик», «Андерлехт».

14:36

«Юнион» встретится с «Ромой», «Рейнджерс», «Брагой», «Фенербахче», «Буде-Глимт», «Мидтьюлланном», «Ниццей» и «Твенте».

14:35

Жеребьевка прошла экватор, две корзины позади.

14:34

«Лион» также узнал оппонентов: «Айнтрахт», «Рейнджерс», «Олимпиакос», «Фенербахче», «Лудогорец», «Карабах», «Бешикташ», «Хоффенхайм».

14:33

«Алкмаар» сыграет с «Ромой», «Тоттенхэмом», «Ференцварошем», «Фенербахче», «Галатасараем», «Лудогорцем», «Эльфсборгом» и «Атлетиком».

14:32

Соперников узнает «Олимпиакос»: «Лион», «Рейнджерс», «Порту», «Брага», «Лион», «Карабах», «Мальме», «Твенте».

14:31

Теперь — жеребьевка уже для «Сосьедада»: «Аякс», «Лацио», ПАОК, «Маккаби», «Динамо» К, «Виктория», «Андерлехт», «Ницца».

14:30

А вот и ПАОК. Федор Чалов и Магомед Оздоев могут встретиться с соотечественником — Арсеном Захаряном из «Реал Сосьедада». Также соперники ПАОКа: «Славия», «МЮ», «Ференцварош», «Виктория», «Галатасарай», ФКСБ, РФШ.

14:29

Далее — «Ференцварош». Соперники бывшей команды Станислава Черчесова и Деяна Станковича: «Тоттенхэм», «Айнтрахт», «Алкмаар», ПАОК, «Мальме», «Динамо» К, «Ницца», «Андерлехт».

14:28

Следующий шар — «Фенербахче». Команда Жозе Моуринью встретится с «МЮ», «Славией», «Лионом», «Алкмааром», «Юнионом», «Мидтьюлланном», «Атлетиком» и «Твенте».

14:27

Соперники в общем раунде для «Маккаби»: «Реал Сосьедад», «Порту», «Аякс», «Реал Сосьедад», «Брага», «Мидтьюлланн», «Буде-Глимт», РФШ, «Бешикташ».

14:26

Жеребий для «Аякса»: «Лацио», «Славия», «Маккаби», «Реал Сосьедад», «Галатасарай», «Карабах», «Бешикташ», РФШ.

14:24

Стремберг достает шар «Лацио». Римляне сыграют с «Порту», «Аяксом», «Реал Сосьедадом», «Брагой», «Лудогорцем», киевским «Динамо», «Ниццей» и «Твенте».

14:23

Вот с кем сыграет «Тоттенхэм»: «Рома», «Рейнджерс», «Алкмаар», «Ференцварош», «Карабах», «Галатасарай», «Эльфсборг», «Хоффенхайм».

14:23

Выпадает жребий «МЮ»: ПАОК, «Фенербахче», «Рейнджерс», «Порту», «Буде-Глимт», «Виктория», «Твенте», ФКСБ.

14:22

Оппоненты «Славии»: «Аякс», «Фенербахче», «Айнтрахт», ПАОК, «Мальме», «Лудогорец», «Андерлехт», «Атлетик».

14:21

Теперь своих соперников узнает «Порту». Португальская команда встретится с «МЮ», «Лацио», «Олимпиакосом», «Маккаби», «Мидтьюлланном», «Буде-Глимт», «Хоффенхаймом» и «Андерлехтом».

14:20

Следом выпадает «Айнтрахт». Вот его оппоненты: «Славия», «Рома», «Ференцварош», «Лион», «Виктория»: «Мидтьюлланн», РФШ, «Бешикташ».

14:18

Далее — «Рома». Ее соперники: «Айнтрахт», «Тоттенхэм», «Брага», «Алкмаар», «Динамо» К, «Юнион», «Атлетик», «Эльфсборг».

14:17

Первым из корзины достают шар шотландского «Рейнджерс». Эта команда сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэмом», «Лионом», «Олимпиакосом», «Юнионом», «Мальме», ФКСБ и «Ниццей».

14:12

Регламент жеребьевки рассказывает заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджо Маркетти.

14:09

К жеребьевке также присоединяется Ариц Адурис — бывший футболист «Атлетик Бильбао». Он выступает в качестве посла финала Лиги Европы-2024/25, который пройдет в Бильбао на стадионе Сан-Мамес.

14:05

Почетным гостем церемонии стал знаменитый в прошлом шведский футболист Гленн Стремберг, проведший большую часть карьеры в «Аталанте».

14:00

Процедура начинается с хайлайтов прошлого розыгрыша турнира, победителем которого стала итальянская «Аталанта» с Алексеем Миранчуком в составе.

13:57

Как и накануне в Лиге чемпионов, жеребьевку Лиги Европы также проведет компьютер. На общем этапе команды не смогут сыграть с клубами из своих стран. Каждая команда примет на своем поле по одному сопернику из каждой корзины. Нельзя сыграть на общем этапе более чем с двумя клубами из одной страны.
При это команды не делятся на группы, все 36 участников турнира образуют единую таблицу. По итогам общего раунда лучшие восемь команд пройдут с 1/8 финала напрямую, а команды, которые займут места с девятого по 24-е, проведут стыковые игры за право попасть в плей-офф.

13:55

Корзина 1
«Рома», «Манчестер Юнайтед», «Порту», «Аякс», «Рейнджерс», «Айнтрахт», «Лацио», «Тоттенхэм», «Славия»

Корзина 2
«Реал Сосьедад», «АЗ», «Брага», «Олимпиакос», «Лион», ПАОК, «Фенербахче», «Маккаби», «Ференцварош»

Корзина 3
«Карабах», «Галатасарай», «Виктория», «Будё-Глимт», «Унион», «Динамо» Киев, «Лудогорец», «Мидтьюлланн», «Мальме»

Корзина 4
«Атлетик», «Хоффенхайм», «Ницца», «Андерлехт», «Твенте», «Бешикташ», РФШ, «Эльфсборг», ФКСБ.

13:52

Впервые в основной стадии турнира сыграют 36 клубов. Все команды разделены на четыре корзины, каждая команда сыграет два матча с клубами из своей корзины, а также по две игры с командами из других трех корзин.

13:50

Церемония начнется в 14:00 мск.

13:45

Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию жеребьевки основного раунда Лиги Европы УЕФА-2024/25.

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