Чалов и Оздоев сыграют против Захаряна: жеребьевка основного раунда Лиги Европы. LIVE

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Как и накануне в Лиге чемпионов, жеребьевку Лиги Европы также проведет компьютер. На общем этапе команды не смогут сыграть с клубами из своих стран. Каждая команда примет на своем поле по одному сопернику из каждой корзины. Нельзя сыграть на общем этапе более чем с двумя клубами из одной страны.

При это команды не делятся на группы, все 36 участников турнира образуют единую таблицу. По итогам общего раунда лучшие восемь команд пройдут с 1/8 финала напрямую, а команды, которые займут места с девятого по 24-е, проведут стыковые игры за право попасть в плей-офф.