Чалов и Оздоев сыграют против Захаряна: жеребьевка основного раунда Лиги Европы. LIVE

«Андерлехт» узнал оппонентов: «Порту», «Славия», «Ференцварош», «Реал Сосьедад», «Лудогорец», «Виктория», «Хоффенхайм», РФШ.
Стало известно, с кем встретится «Атлетик». «Славия», «Рома», «Алкмаар», «Фенербахче», «Виктория», «Лудогорец», «Эльфсборг», «Бешикташ».
Теперь — «Эльфсборг». «Рома», «Тоттенхэм», «Брага», «Алкмаар», «Карабах», «Галатасарай», «Ницца», «Атлетик».
Определились соперники «Твенте». Это «Лацио», «МЮ», «Фенербахче», «Олимпиакос», «Юнион», «Мальме», «Бешикташ», «Ницца».
Немецкий «Хоффенхайм» сыграет с «Тоттенхэмом», «Порту», «Лионом», «Брагой», киевским «Динамо», «Мидтьюлланном», ФКСБ и «Андерлехтом».
И — четвертая корзина. Соперники «Бешикташа»: «Айнтрахт», «Аякс», «Маккаби», «Лион», «Мальме», «Буде-Глимт», «Атлетик», «Твенте».
«Буде-Глимт», за который выступает российский вратарь Никита Хайкин: «Порту», «МЮ», «Маккаби», «Брага», «Карабах», «Юнион», «Бешикташ», «Ницца».
Оппоненты «Карабаха»: «Аякс», «Тоттенхэм», «Лион», «Олимпиакос», «Мальме», «Буде-Глимт», ФКСБ, «Эфльсборг».
Соперники «Мидтьюлланна»: «Айнтрахт», «Порту», «Фенербахче», «Маккаби», «Юнион», «Лудогорец», «Хоффейнхайм», ФКСБ.
Затем — киевское «Динамо» узнало соперников: «Лацио», «Рома», «Ференцварош», «Реал Сосьедад», «Виктория», «Галатасарай», РФШ, «Хоффенхайм».
«Галатасарай» выпадает. Его оппоненты — «Тоттенхэм», «Аякс», ПАОК, «Алкмаар», «Динамо» К, «Мальме», «Эльфсборг», РФШ.
На очереди — «Мальме». Соперники шведской команды: «Рейнджерс», «Славия», «Олимпиакос», «Ференцварош», «Галатасарай», «Карабах», «Твенте», «Бешикташ».
Соперники «Лудогорца»: «Славия», «Лацио», «Алкмаар», «Лион», «Мидтьюлланн», «Виктория», «Атлетик», «Андерлехт».
«Юнион» встретится с «Ромой», «Рейнджерс», «Брагой», «Фенербахче», «Буде-Глимт», «Мидтьюлланном», «Ниццей» и «Твенте».
«Лион» также узнал оппонентов: «Айнтрахт», «Рейнджерс», «Олимпиакос», «Фенербахче», «Лудогорец», «Карабах», «Бешикташ», «Хоффенхайм».
«Алкмаар» сыграет с «Ромой», «Тоттенхэмом», «Ференцварошем», «Фенербахче», «Галатасараем», «Лудогорцем», «Эльфсборгом» и «Атлетиком».
Соперников узнает «Олимпиакос»: «Лион», «Рейнджерс», «Порту», «Брага», «Лион», «Карабах», «Мальме», «Твенте».
Теперь — жеребьевка уже для «Сосьедада»: «Аякс», «Лацио», ПАОК, «Маккаби», «Динамо» К, «Виктория», «Андерлехт», «Ницца».
А вот и ПАОК. Федор Чалов и Магомед Оздоев могут встретиться с соотечественником — Арсеном Захаряном из «Реал Сосьедада». Также соперники ПАОКа: «Славия», «МЮ», «Ференцварош», «Виктория», «Галатасарай», ФКСБ, РФШ.
Далее — «Ференцварош». Соперники бывшей команды Станислава Черчесова и Деяна Станковича: «Тоттенхэм», «Айнтрахт», «Алкмаар», ПАОК, «Мальме», «Динамо» К, «Ницца», «Андерлехт».
Следующий шар — «Фенербахче». Команда Жозе Моуринью встретится с «МЮ», «Славией», «Лионом», «Алкмааром», «Юнионом», «Мидтьюлланном», «Атлетиком» и «Твенте».
Соперники в общем раунде для «Маккаби»: «Реал Сосьедад», «Порту», «Аякс», «Реал Сосьедад», «Брага», «Мидтьюлланн», «Буде-Глимт», РФШ, «Бешикташ».
Жеребий для «Аякса»: «Лацио», «Славия», «Маккаби», «Реал Сосьедад», «Галатасарай», «Карабах», «Бешикташ», РФШ.
Стремберг достает шар «Лацио». Римляне сыграют с «Порту», «Аяксом», «Реал Сосьедадом», «Брагой», «Лудогорцем», киевским «Динамо», «Ниццей» и «Твенте».
Вот с кем сыграет «Тоттенхэм»: «Рома», «Рейнджерс», «Алкмаар», «Ференцварош», «Карабах», «Галатасарай», «Эльфсборг», «Хоффенхайм».
Выпадает жребий «МЮ»: ПАОК, «Фенербахче», «Рейнджерс», «Порту», «Буде-Глимт», «Виктория», «Твенте», ФКСБ.
Оппоненты «Славии»: «Аякс», «Фенербахче», «Айнтрахт», ПАОК, «Мальме», «Лудогорец», «Андерлехт», «Атлетик».
Теперь своих соперников узнает «Порту». Португальская команда встретится с «МЮ», «Лацио», «Олимпиакосом», «Маккаби», «Мидтьюлланном», «Буде-Глимт», «Хоффенхаймом» и «Андерлехтом».
Следом выпадает «Айнтрахт». Вот его оппоненты: «Славия», «Рома», «Ференцварош», «Лион», «Виктория»: «Мидтьюлланн», РФШ, «Бешикташ».
Далее — «Рома». Ее соперники: «Айнтрахт», «Тоттенхэм», «Брага», «Алкмаар», «Динамо» К, «Юнион», «Атлетик», «Эльфсборг».
Первым из корзины достают шар шотландского «Рейнджерс». Эта команда сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэмом», «Лионом», «Олимпиакосом», «Юнионом», «Мальме», ФКСБ и «Ниццей».
К жеребьевке также присоединяется Ариц Адурис — бывший футболист «Атлетик Бильбао». Он выступает в качестве посла финала Лиги Европы-2024/25, который пройдет в Бильбао на стадионе Сан-Мамес.
Почетным гостем церемонии стал знаменитый в прошлом шведский футболист Гленн Стремберг, проведший большую часть карьеры в «Аталанте».
Процедура начинается с хайлайтов прошлого розыгрыша турнира, победителем которого стала итальянская «Аталанта» с Алексеем Миранчуком в составе.
Как и накануне в Лиге чемпионов, жеребьевку Лиги Европы также проведет компьютер. На общем этапе команды не смогут сыграть с клубами из своих стран. Каждая команда примет на своем поле по одному сопернику из каждой корзины. Нельзя сыграть на общем этапе более чем с двумя клубами из одной страны.
При это команды не делятся на группы, все 36 участников турнира образуют единую таблицу. По итогам общего раунда лучшие восемь команд пройдут с 1/8 финала напрямую, а команды, которые займут места с девятого по 24-е, проведут стыковые игры за право попасть в плей-офф.
Корзина 1
«Рома», «Манчестер Юнайтед», «Порту», «Аякс», «Рейнджерс», «Айнтрахт», «Лацио», «Тоттенхэм», «Славия»
Корзина 2
«Реал Сосьедад», «АЗ», «Брага», «Олимпиакос», «Лион», ПАОК, «Фенербахче», «Маккаби», «Ференцварош»
Корзина 3
«Карабах», «Галатасарай», «Виктория», «Будё-Глимт», «Унион», «Динамо» Киев, «Лудогорец», «Мидтьюлланн», «Мальме»
Корзина 4
«Атлетик», «Хоффенхайм», «Ницца», «Андерлехт», «Твенте», «Бешикташ», РФШ, «Эльфсборг», ФКСБ.
Впервые в основной стадии турнира сыграют 36 клубов. Все команды разделены на четыре корзины, каждая команда сыграет два матча с клубами из своей корзины, а также по две игры с командами из других трех корзин.