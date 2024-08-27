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Спорт

Сложный соперник на старте: Медведев играет с сербом Лайовичем на US Open. LIVE

US Open. Мужчины. 1-й круг. Лайович (Сербия) — Медведев (Россия). ОНЛАЙН

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Ciro De Luca/Reuters
Россиянин Даниил Медведев, пятая ракетка мира, в матче первого круга US Open играет с сербом Душаном Лайовичем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
23:05

С двойной ошибки начинает свою подачу Лайович — 0:15.

23:04

Блестящий кросс в движении выполнил Медведев, а соперник, добежав, сам в движении пробил в сетку — 3:3.

23:03

Ох, какой укороченный Медведева после приема соперника! Даже не побежал Лайович — больше.

23:03

Вовремя подает Даниил — 40:40.

23:02

Долгий обмен ударами, в конце которого Медведев пробивает в сетку — 30:40, брейк-пойнт.

23:02

Ошибается Медведев — 30:30.

23:01

Очко с подачи — 30:15.

23:01

Выжимает Медведев своими атаками аут от соперника — 15:15.

23:00

Медведев в первом розыгрыше на своей подаче в итоге добрался до сетки, но серб его обвел — 0:15.

22:58

Долгий обмен ударами с дальней линии в финале которого Медведев задумывает хитрый укороченный, но исполняет в сетку — 3:2.

22:57

И снова больше у Лайовича.

22:56

А вот тут подводит серба бэкхенд — аут по длине. Ровно.

22:56

Нет приема — больше.

22:55

В сетку бьет Душан после приема Даниила — ровно.

22:55

Очень хорошо Лайович гасит мяч после приема Медведева, выйдя к сетке — больше.

22:55

Неудачный укороченный от серба — ровно.

22:54

Очень долгий и красивый розыгрыш, в котором Лайович обострял своими одноручными бэкхендами, но Медведев все равно играл под лево и смог добиться преимущества, но не реализовал его и в итоге проиграл розыгрыш — больше.

22:53

Пытался пробить по линии на вылет серб, но не попал — 40:40.

22:52

И снова в сетку в простой ситуации бьет россиянин — 40:30.

22:51

Как-то непонятно подал серб, и Медведев ответил в сетку — 30:30.

22:51

А вот тут сам Даниил не поднимает мяч после короткого отскока — 15:30.

22:50

Переигрывает Даниил соперника в обмене ударами справа направо. В сетку пробивает серб — 0:30.

22:50

Блестящий бэкхенд от Медведева — 0:15.

22:49

И по диагонали забивает на вылет обратным кроссом после приема Душана — 2:2.

22:49

Косой эйс — 40:0.

22:48

Не принимает Лайович в корт диагональную вторую подачу россиянина — 30:0.

22:48

И Медведев свой гейм начинает быстро и уверенно — 15:0.

22:46

Забирает подачей свой гейм Душан — 2:1.

22:45

Успешный серв энд воллей Лайовича — 40:15.

22:45

По диагонали играл форхендами серб, и в итоге Даниил пробил в сетку — 30:15.

22:45

Отыгрывается серб — 15:15.

22:44

Даниил берет первое очко на подаче серба — 0:15.

22:44

Гейм за Медведевым — 1:1.

22:43

Ошибается Лайович справа — 40:15.

22:43

И опять нет приема у Душана — 30:15.

22:42

И тут же двойная ошибка — 15:15.

22:42

Медведев сразу же тоже шикарно подал — 15:0.

22:41

Подачей завершает гейм серб — 1:0.

22:41

Однорукий бэкхенд приходит на выручку Лайовичу в розыгрыше — 40:15.

22:40

Отличный прием Даниила — 30:15.

22:39

На этот раз завязался розыгрыш, но Медведев в нем в итоге пробил в сетку — 30:0.

22:39

Лайович вышел на подачу и сразу взял первое очко — 15:0.

22:38

А, нет — жеребьевку-то выиграл Медведев, оказывается. А он, как всегда выбрал прием.

22:38

Скоро начнется игра. Разминка уже закончена.

22:35

Лайовичу 34 года, он занимает 66-е место в мировом рейтинге. Медведев занимает пятое место, ему 28 лет. Подавать первым будет именно россиянин. Сейчас идет разминка.

22:30

Интересно, что соперники играли друг с другом трижды, а перевес на счету серба — 2-1. Медведев выиграл их первую встречу в 1/8 финала Кубка Кремля — 6:2, 6:1. Это было в 2018 году. В следующем году они встретились в полуфинале грунтового «Мастерса» в Монте-Карло, и там победил Лайович — 7:5, 6:1. Он же выиграл в 2021 году в 1/16 финала в Роттердаме на харде — 7:6 (7-4), 6:4. Но, надо признать, не встречались соперники давно.

22:25

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на матче первого круга мужского одиночного разряда US Open, в котором встречаются серб Душан Лайович и россиянин Даниил Медведев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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