Сложный соперник на старте: Медведев играет с сербом Лайовичем на US Open. LIVE

Блестящий кросс в движении выполнил Медведев, а соперник, добежав, сам в движении пробил в сетку — 3:3.
Медведев в первом розыгрыше на своей подаче в итоге добрался до сетки, но серб его обвел — 0:15.
Долгий обмен ударами с дальней линии в финале которого Медведев задумывает хитрый укороченный, но исполняет в сетку — 3:2.
Очень долгий и красивый розыгрыш, в котором Лайович обострял своими одноручными бэкхендами, но Медведев все равно играл под лево и смог добиться преимущества, но не реализовал его и в итоге проиграл розыгрыш — больше.
Лайовичу 34 года, он занимает 66-е место в мировом рейтинге. Медведев занимает пятое место, ему 28 лет. Подавать первым будет именно россиянин. Сейчас идет разминка.
Интересно, что соперники играли друг с другом трижды, а перевес на счету серба — 2-1. Медведев выиграл их первую встречу в 1/8 финала Кубка Кремля — 6:2, 6:1. Это было в 2018 году. В следующем году они встретились в полуфинале грунтового «Мастерса» в Монте-Карло, и там победил Лайович — 7:5, 6:1. Он же выиграл в 2021 году в 1/16 финала в Роттердаме на харде — 7:6 (7-4), 6:4. Но, надо признать, не встречались соперники давно.