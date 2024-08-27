Сложный соперник на старте: Медведев играет с сербом Лайовичем на US Open. LIVE

22:30

Интересно, что соперники играли друг с другом трижды, а перевес на счету серба — 2-1. Медведев выиграл их первую встречу в 1/8 финала Кубка Кремля — 6:2, 6:1. Это было в 2018 году. В следующем году они встретились в полуфинале грунтового «Мастерса» в Монте-Карло, и там победил Лайович — 7:5, 6:1. Он же выиграл в 2021 году в 1/16 финала в Роттердаме на харде — 7:6 (7-4), 6:4. Но, надо признать, не встречались соперники давно.