Защитивший подростка боксер Двали может потерять глаз. За его избиение арестованы 9 человек В Москве врачи прооперировали избитого в Крыму боксера Дмитрия Двали

Чемпион Европы по боксу Дмитрий Двали, вступившийся за подростка, которого избивали 15 человек, и получивший перелом орбитальной кости, перенес в Москве сложную операцию на глазе. Врачи пытаются спасти зрение спортсмена. В Крыму были арестованы еще трое участников нападения, и теперь по этому делу задержаны уже девять человек.

Врачи пытаются спасти глаз чемпиона

Российский чемпион Европы по боксу Дмитрий Двали перенес операцию в Москве. Хирургическое вмешательство в НИИ глазных болезней имени Краснова в области выбитого глаза продолжалось порядка пяти часов, а доктора пытаются сохранить хотя бы частичную функциональность органа.

При этом остается серьезный риск, что сделать этого не удастся, и орган придется заменить протезом.

По данным SHOT, расходы на операцию и восстановление спортсмена взяла на себя клиника. В ближайшее время боксер будет продолжать лечение. Сама операция была крайне сложной, но прошла успешно. Сейчас он находится в реанимации.

Двали, получивший серьезные повреждения хрусталика, сетчатки, внутренней стороны оболочки глаза и перелом орбитальной кости, находится в данный момент в стабильном состоянии. Ухудшений не наблюдается.

В то же время сам спортсмен надеется на полное восстановление и пока не рассуждает о дальнейшем продолжении своей карьеры в любительском боксе.

Вдвоем против 15-ти

Инцидент, приведший к травме Двали, случился 28 июля в крымской Феодосии. Спортсмен приехал туда с братом, чтобы провести мастер-класс для юных боксеров.

Сам Двали рассказал, что в один из дней поездки он с тренером возвращался с пробежки в отель и увидел, как толпа из примерно 15 человек избивала молодого парня. Боксер не смог пройти мимо и вмешался в драку. Компания агрессоров переключилась уже на Двали, нанеся спортсмену серьезные травмы. Тренеру боксера сломали руку. Двали экстренно госпитализировали и перевезли в Москву для проведения операции.

Изначально дело было квалифицировано как хулиганство, но после того как им заинтересовался Следственный комитет и лично его глава Александр Бастрыкин, статью изменили на «Покушение на убийство».

Сначала двое нападавших были задержаны, а еще двое отправлены под домашний арест. Сейчас в изоляторе временного содержания находятся уже девять участников драки.

В домах обвиняемых и их близких родственников провели обыски. Следователи допросили очевидцев и свидетелей драки. Все фигуранты — граждане России в возрасте от 21 до 31 года. Трое из них работают охранниками в ночном клубе, остальные — разнорабочие.

Титулы боксера

23-летний Двали выступает в наилегчайшей (до 52 кг) и легчайшей (до 54 кг) весовых категориях. Весной этого года он стал чемпионом Европы по боксу. Кроме того, на его счету победы на чемпионате мира среди военнослужащих — 2021, чемпионате России среди молодежи — 2021 и взрослом чемпионате страны — 2022. Выиграл Двали и Кубок России.

На чемпионате мира — 2023 молодой российский боксер завоевал бронзовую награду.

Двали — бронзовый призер чемпионата мира (2023), чемпион Европы (2024), чемпион мира среди военнослужащих (2021), чемпион России (2022), чемпион России среди молодёжи до 22 лет (2021), победитель командного Кубка России (2022), многократный победитель и призер международных и национальных турниров в любителях.

Всего за карьеру уроженец Саратовской области провел 55 боев, в которых одержал 48 побед (две — нокаутом) при семи поражениях.