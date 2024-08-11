Россиянка бежит марафон по улицам Парижа: последний день Олимпиады. LIVE

Россиянка Сардана Трофимова, которая выступает за Кыргызстан, финишировала в марафоне 14-й.
Мужская сборная Испании по гандболу обыграла Словению в напряженном матче со счетом 23:22 и завоевала бронзовые медали Олимпийских игр!
Благодаря победе в парижском марафоне Сифан Хассан собрала золотые медали на всех длинных дистанциях Олимпиады: в Токио она победила на 5000 м и 1000 м, а теперь — на 42 км.
Женский марафон завершился мощной развязкой!
За 1 км до финиша на золото претендовали четыре спортсменки, но на решающий спринт сил хватило только у двоих — эфиопки Тигист Ассефы и голландки эфиопского происхождения Сифан Хассан.
И Хассан победила! 31-летняя спортсменка стала трехкратной олимпийской чемпионкой с результатом 2.22:55. Поздравляем!
У Тигист Ассефы — серебро (2.22:58), у Хеллен Обири из Кении — бронза (2.23:10).
В самом разгаре матч за бронзу в мужском гандболе: Словения обыгрывает Испанию со счетом 20:19, борьба невероятно плотная.
Группа лидеров женского марафона преодолела уже 35 км из 42-х. За медали активно борется Сифан Хассан — легенда легкой атлетики из Нидерландов эфиопского происхождения.
31-летняя спортсменка уже взяла в Париже две бронзовых медали — на 5000 м и на 10000 м. И вот теперь борется за третью медаль.
Сифан уже является двукратной олимпийской чемпионкой Токио-2020.
Самые интересные события этого дня, помимо марафона Трофимовой и велогонки Яковлева:
1. В баскетболе состоится женский финал США — Франция (16.30 мск). Атакующий защитник американской команды Дайана Таурази может стать шестикратной олимпийской чемпионкой.
Кроме того, за сборную США выступает Бриттни Грайнер, которая была приговорена в России к девяти годам колонии: в ее багаже нашли вейпы с гашишным маслом и признали ее виновной в контрабанде наркотиков. Баскетболистка была обменяна в декабре 2022 года на бизнесмена Виктора Бута. В итоге спустя всего полтора года после выхода из заключения она может взять свое третье золото Олимпийских игр в карьере.
Причем это золото может определить судьбу первого места в медальном зачете.
2. В волейболе также состоится женский финал США — Италия (14.00). За итальянскую команду выступает россиянка Екатерина Антропова.
3. В гандболе мужской финал Германия — Дания (14.30).
4. В водном поло состоится мужской финал между принципиальными соперниками — Сербией и Хорватией (15.00). За хорватов выступает россиянин Константин Харьков.
В данный момент уже стартовал женский марафон по улицам Парижа. В нем принимает участие уроженка Якутска, пятикратная чемпионка России по марафону Сардана Трофимова.
С 2022 года девушка выступает за Кыргызстан, но последить за ней сегодня определенно стоит.
Также в велоспорте на треке в четвертьфинале выступит россиянин Михаил Яковлев, который с ноября 2023 года представляет Израиль.
Так что сегодня россияне еще могут получить медали, хоть и с другим спортивным гражданством.
США и Китай напряженно борются за первое место в медальном зачете, а Австралия и Япония — за третье. Сегодня будут разыграны 13 комплектов наград в девяти видах спорта — баскетболе, борьбе, водном поло, волейболе, гандболе, легкой атлетике, современном пятиборье, трековых велогонках и тяжелой атлетике.