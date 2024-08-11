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Спорт

Россиянка бежит марафон по улицам Парижа: последний день Олимпиады. LIVE

Олимпийские игры в Париже. День 16. ОНЛАЙН

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В последний день летних Олимпийских игр в Париже разыгрываются 13 комплектов наград. США борются с Китаем за первую строчку в медальном зачете. Россиянка Сардана Трофимова, которая с 2022 года начала выступать за Киргизию, сражается за медаль в марафоне. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий 16-го дня Олимпийских игр.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
11:45

Россиянка Сардана Трофимова, которая выступает за Кыргызстан, финишировала в марафоне 14-й.

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Piroschka Van De Wouw/Reuters
11:40

Мужская сборная Испании по гандболу обыграла Словению в напряженном матче со счетом 23:22 и завоевала бронзовые медали Олимпийских игр!

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Eloisa Lopez/Reuters
11:35

Благодаря победе в парижском марафоне Сифан Хассан собрала золотые медали на всех длинных дистанциях Олимпиады: в Токио она победила на 5000 м и 1000 м, а теперь — на 42 км.

11:30

Женский марафон завершился мощной развязкой!

За 1 км до финиша на золото претендовали четыре спортсменки, но на решающий спринт сил хватило только у двоих — эфиопки Тигист Ассефы и голландки эфиопского происхождения Сифан Хассан.

И Хассан победила! 31-летняя спортсменка стала трехкратной олимпийской чемпионкой с результатом 2.22:55. Поздравляем!

У Тигист Ассефы — серебро (2.22:58), у Хеллен Обири из Кении — бронза (2.23:10).

11:15

В самом разгаре матч за бронзу в мужском гандболе: Словения обыгрывает Испанию со счетом 20:19, борьба невероятно плотная.

11:05

Группа лидеров женского марафона преодолела уже 35 км из 42-х. За медали активно борется Сифан Хассан — легенда легкой атлетики из Нидерландов эфиопского происхождения.

31-летняя спортсменка уже взяла в Париже две бронзовых медали — на 5000 м и на 10000 м. И вот теперь борется за третью медаль.

Сифан уже является двукратной олимпийской чемпионкой Токио-2020.

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Lisa Leutner/Reuters
10:50

Самые интересные события этого дня, помимо марафона Трофимовой и велогонки Яковлева:

1. В баскетболе состоится женский финал США — Франция (16.30 мск). Атакующий защитник американской команды Дайана Таурази может стать шестикратной олимпийской чемпионкой.

Кроме того, за сборную США выступает Бриттни Грайнер, которая была приговорена в России к девяти годам колонии: в ее багаже нашли вейпы с гашишным маслом и признали ее виновной в контрабанде наркотиков. Баскетболистка была обменяна в декабре 2022 года на бизнесмена Виктора Бута. В итоге спустя всего полтора года после выхода из заключения она может взять свое третье золото Олимпийских игр в карьере.

Причем это золото может определить судьбу первого места в медальном зачете.

2. В волейболе также состоится женский финал США — Италия (14.00). За итальянскую команду выступает россиянка Екатерина Антропова.

3. В гандболе мужской финал Германия — Дания (14.30).

4. В водном поло состоится мужской финал между принципиальными соперниками — Сербией и Хорватией (15.00). За хорватов выступает россиянин Константин Харьков.

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Brian Snyder/Reuters
10:35

В данный момент уже стартовал женский марафон по улицам Парижа. В нем принимает участие уроженка Якутска, пятикратная чемпионка России по марафону Сардана Трофимова.

С 2022 года девушка выступает за Кыргызстан, но последить за ней сегодня определенно стоит.

Также в велоспорте на треке в четвертьфинале выступит россиянин Михаил Яковлев, который с ноября 2023 года представляет Израиль.

Так что сегодня россияне еще могут получить медали, хоть и с другим спортивным гражданством.

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Aleksandra Szmigiel/Reuters
10:30

США и Китай напряженно борются за первое место в медальном зачете, а Австралия и Япония — за третье. Сегодня будут разыграны 13 комплектов наград в девяти видах спорта — баскетболе, борьбе, водном поло, волейболе, гандболе, легкой атлетике, современном пятиборье, трековых велогонках и тяжелой атлетике.

10:15

Топ-10 медального зачета на данный момент выглядит так:

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10:00

Доброе утро, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий 16-го дня XXXIII летних Олимпийских игр в Париже.

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