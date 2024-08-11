Россиянка бежит марафон по улицам Парижа: последний день Олимпиады. LIVE

10:50

Самые интересные события этого дня, помимо марафона Трофимовой и велогонки Яковлева:

1. В баскетболе состоится женский финал США — Франция (16.30 мск). Атакующий защитник американской команды Дайана Таурази может стать шестикратной олимпийской чемпионкой.

Кроме того, за сборную США выступает Бриттни Грайнер, которая была приговорена в России к девяти годам колонии: в ее багаже нашли вейпы с гашишным маслом и признали ее виновной в контрабанде наркотиков. Баскетболистка была обменяна в декабре 2022 года на бизнесмена Виктора Бута. В итоге спустя всего полтора года после выхода из заключения она может взять свое третье золото Олимпийских игр в карьере.

Причем это золото может определить судьбу первого места в медальном зачете.

2. В волейболе также состоится женский финал США — Италия (14.00). За итальянскую команду выступает россиянка Екатерина Антропова.

3. В гандболе мужской финал Германия — Дания (14.30).

4. В водном поло состоится мужской финал между принципиальными соперниками — Сербией и Хорватией (15.00). За хорватов выступает россиянин Константин Харьков.