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Спорт

Финальная борьба за медали: Олимпиада-2024, день 15. LIVE

Олимпийские игры в Париже. День 15. ОНЛАЙН

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9 августа на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже будет разыграно 39 комплектов наград в 21 виде спорта. Это последний большой день борьбы за медали. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий 15-го дня Игр.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
11:00

Продолжается мужской марафон на 42 км по улицам Парижа. В финальной части спортсмены преодолевают тяжелые участки в гору.

10:40

Самые интересные финалы дня:

1. Битва за золото в мужском баскетболе между великой и ужасной Дрим Тим — США — и Францией (22.30 мск). За бронзу сразятся Сербия и Германия в 12.00.

2. Финал в мужском волейболе: Франция — Польша (14.00). Французы могут стать олимпийскими чемпионами во второй раз подряд.

3. Финал в женском футболе: Бразилия против США. Легендарная бразильская футболистка Марта, которая дважды брала серебро Игр, готовится наконец-то стать олимпийской чемпионкой. Это последний крупный турнир 38-летней легенды за сборную.

4. В легкой атлетике — девять интересных финалов: 1) мужской марафон (стартовал в 09.00), 2) прыжки в высоту среди мужчин (20.00), 3) бег на 800 м среди мужчин (20,15), 4) метание копья среди женщин (20.30), 5) бег на 100 м с барьерами среди женщин (20.35), 6) бег на 5000 м среди мужчин (20.50), 7) бег на 1500 м среди женщин (21.15), 8) эстафета 4х400 м среди мужчин (22.00), 9) эстафета 4х400 м среди женщин (22.14).

5. Групповое многоборье в художественной гимнастике.

6. Финал в тяжелой атлетике, где знаменитый грузин Лаша Талахадзе, выступающий в категории свыше 109 кг, может стать трехкратным олимпийским чемпионом.

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Global Look Press
10:20

Топ-10 медального зачета на данный момент выглядит так:

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10:10

Сегодня будут разыграны 39 комплектов медалей в 21 виде спорта — баскетболе, боксе, борьбе, брейкинге, водном поло, волейболе, гандболе, гольфе, гребном спринте, легкой атлетике, настольном теннисе, пляжном волейболе, прыжках в воду, синхронном плавании (в дуэтах), современном пятиборье, трековых велогонках (мэдисон), тхэквондо, тяжелой атлетике, футболе (женский финал) и художественной гимнастике (групповое многоборье).

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Evelyn Hockstein/REUTERS
10:00

Доброе утро, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий 15-го дня XXXIII летних Олимпийских игр в Париже.

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