Финальная борьба за медали: Олимпиада-2024, день 15. LIVE

10:40

Самые интересные финалы дня:

1. Битва за золото в мужском баскетболе между великой и ужасной Дрим Тим — США — и Францией (22.30 мск). За бронзу сразятся Сербия и Германия в 12.00.

2. Финал в мужском волейболе: Франция — Польша (14.00). Французы могут стать олимпийскими чемпионами во второй раз подряд.

3. Финал в женском футболе: Бразилия против США. Легендарная бразильская футболистка Марта, которая дважды брала серебро Игр, готовится наконец-то стать олимпийской чемпионкой. Это последний крупный турнир 38-летней легенды за сборную.

4. В легкой атлетике — девять интересных финалов: 1) мужской марафон (стартовал в 09.00), 2) прыжки в высоту среди мужчин (20.00), 3) бег на 800 м среди мужчин (20,15), 4) метание копья среди женщин (20.30), 5) бег на 100 м с барьерами среди женщин (20.35), 6) бег на 5000 м среди мужчин (20.50), 7) бег на 1500 м среди женщин (21.15), 8) эстафета 4х400 м среди мужчин (22.00), 9) эстафета 4х400 м среди женщин (22.14).

5. Групповое многоборье в художественной гимнастике.

6. Финал в тяжелой атлетике, где знаменитый грузин Лаша Талахадзе, выступающий в категории свыше 109 кг, может стать трехкратным олимпийским чемпионом.