Одна медаль на всю страну: Россия осталась с серебром теннисного турнира Игр в Париже Теннисистки Андреева и Шнайдер выиграли серебро Олимпиады-2024 в парном разряде

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерками Олимпийских игр в Париже. Юные спортсменки уступили на чемпионском тай-брейке опытным итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини, которые вместе до этого смогли выиграть все турниры «Большого шлема». Для России медаль Андреевой и Шнайдер стала первой и последней на нынешней Олимпиаде.

Россиянки изначально не были в числе фавориток парного турнира

Попадание российских спортсменок в финал Олимпиады для многих экспертов стал неожиданностью — Андреева и Шнайдер не были сеянными на турнире и по ходу прохождения по сетке натыкались на все более сильных и титулованных соперниц.

Для нашей пары могло все закончиться в самом первом круге — в 1/16 финала Диана и Мирра только на чемпионском тай-брейке смогли справиться с новозеландками Гадеки и Томлянович.

Следом россиянок ждала канадская пара Дабровски/Фернаднес, посеянная под пятым номером — и вот тут-то и случилась первая сенсация — легкие 6:4, 6:0 позволили Андреевой и Шнайдер пройти в четвертьфинал, где их ждала, возможно, пара главных фавориток. Чешки Барбара Крейчикова и Катерина Синякова в 2024 году успели выиграть Уимблдон и «Ролан Гаррос», и на хорошо знакомом парижском корте они должны были бы выглядеть более солидными и сыгранными. Но снова чудо — 6:1, 7:5 в пользу Мирры и Дианы!

Полуфинал против испанок Кристины Букши и Сары Соррибес-Тормо получился быстрым и уверенным — 6:1, 6:2. И по началу финальной игры казалось, что все закончится так же.

Первый сет Диана и Мирра провели здорово, сумев сделать два брейка — 6:2. Спортсменки нащупали слабое место в лице Ясмин Паолини, которая откровенно не вошла в игру, пропуская не самые сложные удары, чем легко пользовались россиянки. Второй сет начинался с подачи россиянок — три первых мяча были ими выиграны совершенно спокойно. 40:0 — казалось, что один-то мяч получится выиграть и забрать гейм, но Шнайдер внезапно растерялась, стала ошибаться, и 40:0 превратилось в 40:40.

На мини тай-брейке случилась еще пара невынужденных помарок, и итальянки сходу повели с брейком.

Следующие три гейма завершились успехами на своей подаче, хотя и вторую подачу россиянки могли проиграть — Диана и Мирра героически отыграли три брейк-пойнта. Но при счете 1:3 случился второй брейк, а затем и третий — всего за 35 минут итальянки забрали вторую партию с общим счетом 6:1.

Чемпионский тай-брейк тоже для наших девушек не задался — первая же подача была проиграна, что позволило соперницам создать комфортное преимущество и довести дело до победы. Хотя в какой-то момент россиянки приблизились на минимальное расстояние, превратив 3:7 в 7:8. Но выжать большего Мирра и Диана не смогли — два подряд попадания в сетку и 7:10.

«Моя ошибка, что приняла все близко к сердцу»

После игры спортсменки старались улыбаться — несмотря на поражение, девушки с позитивным настроением отвечали на вопросы российских и французских журналистов. Мирра Андреева заявила, что вообще не мечтала оказаться в финале Олимпиады вместе с Дианой.

«Первая Олимпиада, отличный опыт. У нас появился шанс здесь сыграть.

В начале недели я не ожидала, что мы будем в финале. Думала, что просто будем идти от матча к матчу, а там как получится. Мы могли проиграть в первом раунде.

Думаю, если бы нам сказали, что мы будем с серебром, мы бы не поверили», — цитирует Мирру Андрееву «Чемпионат».

Ее коллега по корту объяснила причину поражения психологическим фактором.

«Моя ошибка, что расстроилась, когда не забрали подачу с 40-0 в начале второй партии. Я приняла это близко к сердцу, хотя, казалось бы, всего 1:0. Они этим воспользовались. Мы еще молоды, и у нас есть время. Сыграем больше турниров вместе», — заявила Шнайдер.

Одной из первых теннисисток с медалью поздравила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«Это один из немногих случаев, когда мы в теннисе с медалями. Разве это плохо? Конечно, могли бы завоевать и золото, но так сложилось. Я поздравляю наших девочек», — сказала Тарасова в интервью Sport24.

Для России эта медаль останется единственной на Олимпиаде-2024

Делегация российских спортсменов, выступающих на Играх в нейтральном статусе, оказалась немногочисленной — всего 15 человек, половина из которых представляла теннис. Теннисные соревнования на ОИ-2024 завершились матчем Андреевой и Шнайдер, поэтому ждать медалей здесь больше не приходится.

В статусе претендентов на медали, помимо теннисистов, ехала в Париж лишь батутистка Анжела Бладцева, ставшая победительницей Кубка мира в 2023 году. 19-летняя петербурженка заняла только пятое место, не сумев воспользоваться шансом выиграть олимпийскую медаль.

Таким образом, на счету российских спортсменов на парижских Играх только одна медаль — серебро в женских соревнованиях по теннису в парном разряде.