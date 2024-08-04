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Спорт

Шаг до золота: Джокович играет с Алькарасом в финале Олимпиады. LIVE

Олимпийские игры — 2024. Теннис, мужской одиночный разряд. Финал. Новак Джокович (Сербия) — Карлос Алькарас (Испания). ОНЛАЙН

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Andrew Couldridge/Reuters
Новак Джокович и Карлос Алькарас бьются за олимпийское золото в Париже. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
15:50

3:2. Новак ударом под заднюю забирает свою подачу.

15:49

Больше. И еще раз срывает испанец.

15:49

40:40. В аут принимает Алькарас.

15:49

Брейк-пойнт. Вынуждает Алькарас Новака доставать мяч из угла, серб дотягивается, но отвечает в сетку.

15:47

40:40. Несложная подача, но Карлос принимает в сетку.

15:47

Брейк-пойнт. В сетку играет Джокович.

15:46

40:40. Новак мощно подает по центру, Алькарас срывает прием.

15:45

30:40. Карлос ловит оппонента на противоходе.

15:44

30:30. Укоротил Алькарас и буквально на миллиметры все же попал в боковую.

15:44

30:15. Легко смэшем от сетки серб берет этот розыгрыш.

15:43

15:15. Потенциально хорошо укорачивал Новак, но не перебросил трос.

15:42

15:0. Испанец ошибся на приеме.

15:41

2:2. Достал Джокович мяч из угла и отправил его точно на ракетку вышедшего к сетке соперника. Тому оставалось только подставить струны.

15:40

Больше. Эйс, первый в этом матче.

15:40

40:40. За боковую уходит мяч после удара Алькараса.

15:39

Больше. В угол укладывает мяч Алькарас.

15:38

40:40. В коридор принимает Джокович, уравнял испанец.

15:37

30:40. Не достает серб мяч из угла.

15:37

15:40. Отыграл Карлос один брейк-пойнт ударом в пустой угол.

15:36

0:40. Без шансов для соперника Джокович принимает под заднюю.

15:35

0:30. Очень долгий розыгрыш закончился выходом Новака к сетке на укороченный и мягким ударом в противоход.

15:34

0:15. В очередной раз за заднюю бьет Алькарас.

15:31

2:1. Вновь по длине ошибается Алькарас и уступает гейм.

15:30

40:30. Раскидал Новак мяч и соперника по разным углам.

15:30

30:30. Неожиданно для испанца Новак сыграл по восходящей, и не удался удар Алькарасу — аут.

15:29

15:30. Аут у Алькараса.

15:28

0:30. Шикарно в боковую укладывает Новак, Карлос достает и вешает свечу — и Джокович не попадает в корт смэшем.

15:27

0:15. Хорошо принимает Карлос, серб следующим ударом бьет за заднюю.

15:26

1:1. Не удается удар Новаку, мяч летит за боковую.

15:25

Больше. Уверенно разыгрывает этот мяч испанец.

15:24

40:40. Теперь уже серб укорачивал — Алькарас успел, но не смог поднять мяч и попал в сетку.

15:23

Больше. Новак срывает прием.

15:23

40:40. Прекрасно укорачивает испанец, Джокович не успел.

15:21

Брейк-пойнт. Снова сетка у Карлоса, Джокович имеет шанс упрочить преимущество.

15:21

40:40. Отбился Новак, в итоге ошибся Карлос — сетка.

15:20

40:30. Не справляется серб с приемом.

15:19

30:30. Шикарно Джокович обводит оппонента на противоходе.

15:18

30:15. Идентичный розыгрыш, только теперь в другой угол полетел мяч.

15:18

15:15. Очень мощную подачу с трудом принял Новак, но следующим ударом Карлос пробил в противоположный угол.

15:17

0:15. Широкий розыгрыш, Алькарас отправляет мяч в коридор.

15:16

1:0. Очень неудобно подал Новак, Алькарас принял в аут.

15:15

40:30. Бьет с форхенда Карлос и вынуждает соперника ошибиться — по высокой дуге мяч летит за заднюю.

15:14

40:15. Укоротил Новак, но Алькарас успел и, в свою очередь, укороченным отправил мяч под боковую.

15:13

40:0. Снова в сетку играет Алькарас.

15:12

30:0. Карлос принимает в сетку.

15:11

15:0. Начали! Первый розыгрыш — за Новаком, испанец ошибается по длине.

15:07

Идет разминка, Новак будет первым на подаче.

15:03

Под овации выходят финалисты!

15:00

Пока что в подтрибунных помещениях готовятся спортсмены, скоро они выйдут на корт.

14:55

Джокович точно получит олимпийскую медаль, и она станет для него второй: в его активе есть бронза Пекина-2008. Для 21-летнего Алькараса парижская Олимпиада — первая.

14:50

Начало матча запланировано на 15:00 мск.

14:45

Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию финала олимпийского теннисного турнира в мужском одиночном разряде, где за золото поборются серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас.

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