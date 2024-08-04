Шаг до золота: Джокович играет с Алькарасом в финале Олимпиады. LIVE

Брейк-пойнт. Вынуждает Алькарас Новака доставать мяч из угла, серб дотягивается, но отвечает в сетку.
2:2. Достал Джокович мяч из угла и отправил его точно на ракетку вышедшего к сетке соперника. Тому оставалось только подставить струны.
0:30. Очень долгий розыгрыш закончился выходом Новака к сетке на укороченный и мягким ударом в противоход.
0:30. Шикарно в боковую укладывает Новак, Карлос достает и вешает свечу — и Джокович не попадает в корт смэшем.
15:15. Очень мощную подачу с трудом принял Новак, но следующим ударом Карлос пробил в противоположный угол.
40:30. Бьет с форхенда Карлос и вынуждает соперника ошибиться — по высокой дуге мяч летит за заднюю.
40:15. Укоротил Новак, но Алькарас успел и, в свою очередь, укороченным отправил мяч под боковую.
Джокович точно получит олимпийскую медаль, и она станет для него второй: в его активе есть бронза Пекина-2008. Для 21-летнего Алькараса парижская Олимпиада — первая.